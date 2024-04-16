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    Трещина между Ватиканом и западной элитой, которая отчетливо поползла после отказа папы становиться «капелланом НАТО», усилилась после недавнего призыва «начать переговоры» в отношении конфликта на Украине, теперь обозначилась самым явным образом.

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    Российский футбол продолжит вариться в собственном соку, что, надо отметить, получается очень неплохо. Количество юных игроков, стабильно играющих в основных составах, регулярно растет. Растет и их уровень.

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    16 апреля 2024, 09:32 • Новости дня

    В ДНР предложили изменить законодательство в отношении пленных

    Кимаковский: Демократизация закона активизирует сдачу в плен солдат ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Демократизация российского законодательства в отношении пленных позволила бы активизировать переход украинских солдат на сторону России, заявил советник главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский.

    По его словам, нужно расширить законодательство России, чтобы украинцы охотнее сдавались в плен, потому что сейчас в рамках российского законодательства при переходе линии фронта они все равно попадают под уголовную ответственность, передает РИА «Новости».

    Кимаковский уточнил, что украинцы не хотят воевать против России, но вынуждены это делать, при этом командование ВСУ их пугает уголовной ответственностью при попадании в российский плен, а при создании для пленных «мягкого захода» на территорию России часто проникают преступники.

    По его словам, в ближайшее время в России будет работать вот такого рода мягкая сила, и если взять в плен даже десять тысяч, то можно ослабить украинскую армию.

    Кимаковский добавил, что в таком случае военнослужащие ВСУ будут не только охотнее переходить на сторону России, но и приводить своих командиров и привозить технику.

    «А если мы еще им предложим за это и материальное вознаграждение, например за перевод какого-нибудь карателя или какого-то интересного вооружения, то я думаю, что там от заявок отбоя не будет по переходу украинских военнослужащих на нашу территорию», – добавил Кимаковский.

    Ранее издание New York Times сообщило, что украинские мужчины, пытаясь уклониться от армии и сбежать из страны, рискуют собственными жизнями, тысячи украинцев пытаются пересечь румынскую границу вплавь через реку Тиса.

    15 апреля 2024, 18:54 • Новости дня
    Переодетых в российскую форму сотрудников СБУ заметили под Харьковом

    Жители Волчанска сообщили о странных военных в российской форме с шевронами «Z»

    Переодетых в российскую форму сотрудников СБУ заметили под Харьковом
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Жители Волчанска Харьковской области заметили сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ) в российской военной форме, они считают, что готовится провокация.

    В соцсетях сообщается, что в последние дни в Волчанске «гуляют» военные с шевронами «Z». По словам местных жителей, появление «российских военных» выглядит странно, потому что ВСУ стоят на месте и никаких боев не наблюдается, пишет «Московский комсомолец».

    Эксперты предположили, что «странные русские» могут быть переодетыми сотрудниками СБУ, которые готовят провокацию или ищут лояльных России жителей Волчанска.

    Ранее сообщалось, что под Волчанском была уничтожена база наемников, которых украинские спецслужбы готовили для совершения терактов в Белгородской области.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как ВСУ способствуют превращению Харькова в город, непригодный для проживания.

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    15 апреля 2024, 14:42 • Новости дня
    Зеленского разозлила просьба США отказаться от атак на российские НПЗ

    Washington Post: Зеленского разозлила просьба США отказаться от атак на российские НПЗ

    Зеленского разозлила просьба США отказаться от атак на российские НПЗ
    @ Markus Schreiber/AP/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Газета The Washington Post (WP) выяснила у американских источников, что украинский президент Владимир Зеленский разозлился из-за просьбы Соединенных Штатов не наносить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ).

    Как сообщили источники, воздержаться от атак на российские НПЗ Зеленского попросила в феврале вице-президент США Камала Харрис. Украинский лидер разозлился на эту просьбу, а позже и вовсе проигнорировал ее, поскольку не знал, «отражает ли она общую позицию» администрации президента США Джо Байдена, передает ТАСС.

    По словам американских чиновников, военная выгода от подобных ударов со стороны Киева имеет «сомнительную ценность».

    Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил: если Запад не передает Украине ЗРК Patriot, то Киев не видит смысла обсуждать возможный отказ от атак на российские НПЗ.

    Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что США не позитивно отреагировали на атаки украинских беспилотников против топливно-энергетической инфраструктуры России. СМИ сообщали, что США призывают Украину прекратить атаки на российскую энергетическую инфраструктуру.

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    15 апреля 2024, 15:28 • Новости дня
    Миллиардер Сакс: США потратили слишком много на Украину и исчерпали запасы

    Tекст: Вера Басилая

    Слова лидера республиканцев в сенате США Митча Макконнелла об ослаблении России и Китая через помощь Украине говорят о том, что Вашингтон исчерпал все свои запасы, заявил американский миллиардер Дэвид Сакс.

    В соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) Сакс написал, что послание республиканцев о том, что финансирование Украине станет сигналом для Китая, на самом деле говорит о том, что США потратили слишком много и исчерпали свои запасы, передает РИА «Новости».

    В сентябре 2023 года Макконнелл написал пост, в котором заявил, что поддержка Украины помогает ослаблять Москву и сдерживать Пекин.

    Напомним, СМИ сообщали, что сенаторы США, которые раньше прохладно встретили идеи спикера Джонсона о формате помощи Киеву, склоняются к поддержке его предложений. В частности, речь идет о «концепции кредита» для поддержки Украины.

    Между тем, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не будет даже обсуждать возможный отказ от атак на российские НПЗ, если Запад не передаст Украине ЗРК Patriot.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как Украина спровоцировала дефицит систем ПВО на Западе.

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    15 апреля 2024, 20:27 • Новости дня
    ЕК одобрила план для Украины стоимостью 50 млрд евро
    ЕК одобрила план для Украины стоимостью 50 млрд евро
    @ Jessica Lichetzki/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Еврокомиссия (ЕК) приняла «план реформ» Украины, который станет основанием для поэтапного выделения ей 50 млрд евро помощи до 2027 года, сообщила пресс-служба ЕК.

    Одобрение плана Советом Евросоюза позволит Брюсселю перечислить Киеву первый транш в размере 1,89 млрд евро, передает ТАСС.

    Последующие платежи будут осуществляться по мере выполнения Киевом согласованных реформ и инвестиционных шагов, следует из заявления ЕК.

    Там подчеркнули, что «для защиты финансовых интересов Евросоюза» в мае будет создана «независимая группа аудиторов, которая будет помогать Еврокомиссии предотвращать любое нецелевое использование европейских фондов» украинской стороной.

    Ранее в США придумали новый способ финансирования Украины.

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    15 апреля 2024, 15:35 • Новости дня
    Взрывы прогремели в Полтаве и пригороде Харькова
    Взрывы прогремели в Полтаве и пригороде Харькова
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Взрыв раздался в Полтаве в центре Украины, а также на севере Харькова, сообщают украинские СМИ.

    Воздушная тревога действует в Полтавской, а также в Сумской и Харьковской областях, передает ТАСС.

    Других подробностей пока нет.

    Утром понедельника сообщалось о взрывах в подконтрольном Киеву городе Херсоне.

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    15 апреля 2024, 11:52 • Новости дня
    Беспилотник ВСУ «Баба Яга» обнаружили в одном из московских офисов

    Tекст: Александра Юдина

    Беспилотник ВСУ «Баба Яга» обнаружили в одном из московских офисов, сообщили в правоохранительных органах.

    Уточняется, что никакой опасности он не представляет, а хозяина беспилотника допрашивают правоохранители, передает ТАСС.

    Как отметил мужчина, ему хотелось изучить устройство.

    В данный момент проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

    Беспилотник «Баба Яга» – шести- или восьмивинтовый модифицированный сельскохозяйственный дрон, он использует алгоритм псевдослучайной перестройки рабочей частоты. Также в него заложены алгоритмы поведения на случай потери связи.

    Ранее специалисты Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) изучили трофейный украинский дрон «Баба Яга» и установили координаты места его сборки, а также раскрыли цепочку поставок комплектующих для данного БПЛА.

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    15 апреля 2024, 12:08 • Новости дня
    ВС Польши решили усилить присутствие на границе с Украиной

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Польские власти увеличат численность военнослужащих вооруженных сил в Подкарпатском воеводстве на границах с Украиной, заявил министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш.

    По его словам, присутствие армии в Жешуве будет увеличено, это коснется личного состава бригады подхальских стрелков, входящей в размещенную на востоке страны 18-ю механизированную дивизию, передает ТАСС.

    Ранее президент республики Анджей Дуда на пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Вильнюсе заявил, что Польша не может передать Украине системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot.

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    15 апреля 2024, 12:58 • Новости дня
    ПВО сбила две ракеты Storm Shadow на подлете к одному из предприятий Бердянска

    Российская ПВО сбила две ракеты Storm Shadow на подлете к одному из предприятий Бердянска

    Tекст: Александра Юдина

    Российская система ПВО сбила в небе над Бердянском Запорожской области две дальнобойные ракеты Storm Shadow англо-французского производства, сообщили в администрации.

    Известно, что около 11:30 мск в городе прозвучали взрывы, предварительно, на подлете были сбиты две ракеты Storm Shadow, передает ТАСС.

    Отмечается, что удар был нацелен по одному из промышленных предприятий региона.

    Ранее система ПВО уничтожила два украинских БПЛА над Белгородской областью.

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    15 апреля 2024, 11:59 • Новости дня
    В Киеве сообщили о планах получить от Нидерландов и Бельгии три противоминных корабля

    Tекст: Ольга Никитина

    Нидерланды и Бельгия передадут Украине три противоминных корабля, экипажи которых уже проходят обучение, сообщил представитель Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.

    «Еще три корабля готовятся к передаче от Нидерландов и Бельгии для Украины. Сейчас их готовят. И на них экипажи уже начинают проходить обучение», – сказал он в эфире телеканала «Рада», передает ТАСС.

    С учетом двух бывших британских минных тральщиков типа Sandown, которые были переданы Украине в начале года и теперь носят названия «Чернигов» и «Черкассы», Киев планирует получить как минимум пять противоминных кораблей от стран Запада.

    Плетенчук добавил, что экипажи переданных Киеву Лондоном двух минных тральщиков в прошлом году получили от НАТО оценку совместимости первого уровня, а в этом году надеются получить оценку высшего, второго уровня, что позволит им выполнять задачи в составе ордеров.

    Ранее в ВСУ заявляли, что украинские власти обсуждают со странами – членами НАТО возможность привлечения военных кораблей альянса к сопровождению судов в так называемых временных коридорах, которые были созданы киевским режимом после прекращения зерновой сделки.

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    15 апреля 2024, 11:05 • Новости дня
    Число жертв обстрела ВСУ в Токмаке увеличилось до 16 человек

    Tекст: Александра Юдина

    По завершении аварийно-спасательных работ число погибших в результате террористической атаки со стороны ВСУ в Токмаке Запорожской области составило 16 человек, сообщил губернатор Евгений Балицкий.

    В своем Telegram-канале он указал, что в Токмаке завершены аварийно-спасательные работы, число погибших составило 16 человек, среди них три ребенка.

    Балицкий добавил, что всего пострадали 28 человек, с ранениями разной степени тяжести в больницах остаются 12 человек.

    Ранее сообщалось об 11 жертвах обстрела ВСУ в Токмаке. ВСУ, по предварительной информации, произвели обстрел города ракетами Storm Shadow.

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    16 апреля 2024, 09:55 • Новости дня
    Володин объяснил, зачем США разжигают все новые конфликты в мире

    Володин: США будут создавать в мире новые конфликты, чтобы отсрочить неминуемый дефолт

    Tекст: Ольга Никитина

    Запредельный рост государственного долга США означает, что Вашингтон не планирует его возвращать, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

    В своем Telegram-канале он написал, что для спасения своей экономики американцы разжигают все новые военные конфликты. Так, по данным Минфина США, дефицит американского бюджета в марте составил 236 млрд долларов, причем тренд – устоявшийся негативный.

    Порядка 28% расходов бюджета США финансируется в долг, отметил Володин, напомнив при этом, что госдолг США превышает отметку в 34,65 трлн долларов.

    В ближайшей перспективе затраты на обслуживание госдолга составят треть доходов бюджета США, указал спикер нижней палаты российского парламента.

    «США привыкли решать свои проблемы за чужой счет», – подчеркнул он.

    Володин отметил, что войну на Украине США развязали, чтобы сохранить гегемонию в мире, и пожертвовали ради этого экономикой ЕС. И тем не менее этого оказалось недостаточно. «Сегодня снова провоцируют военные действия, теперь на Ближнем Востоке», – отметил спикер Госдумы.

    «Вашингтон продолжит создавать все новые и новые военные конфликты, пытаясь отсрочить дефолт, который при таких заимствованиях неминуемо должен произойти», – заключил он.

    Ранее премьер Михаил Мишустин заявил, что российский госдолг сейчас находится на безопасном уровне и составляет около 17% от ВВП.

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    16 апреля 2024, 10:00 • Новости дня
    ВСУ попытались атаковать Россию с помощью воздушного шара

    Tекст: Ольга Никитина

    Киевский режим пытался совершить террористическую атаку по объектам на российской территории с применением малоразмерного воздушного шара (МВШ), сообщили в Минобороны.

    В Telegram-канале военного ведомства сообщается, что попытка произошла в 8.15 во вторник.

    МВШ был уничтожен над территорией Курской области дежурными средствами ПВО, добавили в МО РФ.

    Накануне российская система ПВО сбила в небе над Бердянском Запорожской области две дальнобойные ракеты Storm Shadow англо-французского производства.

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    16 апреля 2024, 09:48 • Новости дня
    Bloomberg раскритиковал заявления Макрона об увеличении военной помощи Киеву

    Bloomberg назвал неуклюжими заявления Макрона об увеличении военной помощи Киеву

    Tекст: Александра Юдина

    Призывы французского президента Эммануэля Макрона увеличить военную помощь Киеву звучат неуклюже на фоне его колебаний между миротворцем и провокатором, пишет Bloomberg.

    По данным агентства, французский президент активно выступает за увеличение военной помощи Украине, при этом его послания иногда звучат неуклюже, передает РИА «Новости».

    «Он непредсказуемо колеблется между миротворцем и провокатором», – пишет Bloomberg.

    Ранее Макрон рассказал о действиях ЕС при прекращении помощи США Украине.

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    16 апреля 2024, 10:33 • Новости дня
    Завербованный СБУ россиянин признался в подрыве машины в Москве

    Tекст: Александра Юдина

    Задержанный в Москве по подозрению в покушении на экс-сотрудника СБУ Василия Прозорова мужчина признался в работе на СБУ и в изготовлении использованного при покушении взрывного устройства, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

    Задержанный рассказал, что ему поставили задачу следить за Прозоровым, а позднее – собрать бомбу и прикрепить ее к днищу его автомобиля, в чем мужчине помог куратор СБУ, передает ТАСС.

    Также в ЦОС ФСБ сообщили, что в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по факту попытки террористического акта и госизмены. Мужчине грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

    Во вторник ФСБ задержала подорвавшего машину экс-сотрудника СБУ гражданина России 1983 года рождения.

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    16 апреля 2024, 10:38 • Новости дня
    Си Цзиньпин призвал к проведению мирной конференции по Украине

    Tекст: Ольга Никитина

    Председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с канцлером ФРГ Олафом Шольцем заявил, что Китай выступает за созыв равноправной международной мирной конференции по урегулированию украинского кризиса, которую должны признать как Россия, так и Украина.

    Си Цзиньпин подчеркнул, что Китай поощряет и поддерживает все усилия, способствующие мирному разрешению кризиса, передает ТАСС.

    Напомним, что специальный представитель правительства КНР по делам Евразии Ли Хуэй 12 марта завершил второе европейское турне, направленное на поиск политических решений украинского кризиса. Он посетил Россию, Бельгию, Польшу, Украину, Германию и Францию, где провел переговоры с официальными лицами.

    Как заявлял президент Владимир Путин, Россия готова к переговорам по Украине, в основе которых будут реалии на земле, а не «какие-то хотелки после применения психотропных средств».

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