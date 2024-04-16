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ФСБ пресекла попытку диверсии на Транссибе
Сотрудники УФСБ по Кемеровской области задержали 28-летнего мужчину, который планировал поджечь более десяти релейных шкафов на Транссибирской железнодорожной магистрали по заданию неизвестных лиц, находящихся на территории Украины, сообщили в пресс-службе ведомства.
Как говорится в сообщении УФСБ по Кемеровской области, установлен 28-летний мужчина, готовивший поджоги объектов транспортной инфраструктуры, передает ТАСС.
Там добавили, что подозреваемый связался с находящимися на Украине неизвестными лицами и за деньги согласился поджечь релейные шкафы на участке Транссибирской магистрали.
В управлении на транспорте МВД по Сибирскому федеральному округу сообщили, что были установлены четыре участка, где планировались поджоги релейных шкафов, а всего мужчина готовил более десяти поджогов. Там уточнили, что задержанный употребляет наркотические средства и был неоднократно судим. Сообщается также, что дома у подозреваемого нашли бутылки с горючей жидкостью, инструменты и карта участка железной дороги.
Следственным отделом УФСБ по Кемеровской области в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о покушении на диверсию, по решению суда он заключен под стражу.
Ранее ФСБ задержала в Крыму 24-летнюю россиянку, готовившую теракт на железной дороге.