150 лет назад родился Николай Александрович Бердяев, самый известный русский философ. Представитель православного экзистенциализма, создатель философии свободы, Бердяев свои лучшие книги написал в эмиграции.2 комментария
Готовившую теракт россиянку задержали в Крыму
ФСБ: В Крыму задержали 24-летнюю россиянку, готовившую теракт на железной дороге
ФСБ задержала в Крыму 24-летнюю россиянку, готовившую теракт на железной дороге, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
Согласно сообщению ЦОС, ФСБ задержала в Симферополе гражданку России 1999 года рождения, проводившую по заданию украинских спецслужб подготовку к поджогу релейного шкафа Крымской железной дороги с целью нарушить военные перевозки, передает ТАСС.
Там добавили, что у подозреваемой изъяли самодельные зажигательные устройства и средства связи с перепиской с украинским координатором, в которой обсуждалось преступление.
Следователи возбудили уголовное дело по статье о «приготовлении к совершению теракта», документируется причастность фигурантки к госизмене.
Ранее ФСБ задержала в Крыму двух завербованных спецслужбами Киева для терактов человек.