Назван процент пригодных для выполнения боевых задач F-35 ВВС США

Tекст: Ольга Иванова

Как сообщает «Коммерсант» со ссылкой на отчет Счетной палаты США, за последние пять лет общая готовность парка F-35 к выполнению боевых задач значительно снизилась.

Лишь 52% истребителей F-35A ВВС США частично пригодны для выполнения боевых задач, что ниже целевого показателя в 80%. Для военно-морского флота этот показатель составил 62% по сравнению с целевым показателем в 75%.

Ранее Министерство обороны США дополнительно заказало у компании Lockheed Martin 126 истребителей F-35 для нужд вооруженных сил Соединенных Штатов и поставок союзным странам на сумму в 7,8 млрд долларов.