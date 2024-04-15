Алекс Токвиль, французский государственный деятель и политический философ первой половины XIX века, предсказывал, что не пройдет и столетия, и Россия – если дать ей свободно развиваться – по своему национальному богатству обгонит всю совокупную Европу.8 комментариев
Назван процент пригодных для выполнения боевых задач F-35 ВВС США
Расходы на программу по использованию и обслуживанию истребителей F-35 до 2088 года составят 1,58 трлн долларов. Это на 44% больше оценки Пентагона 2018 года, когда прогнозировалось 1,1 трлн долларов. Этопривело к тому, что только половина этих самолетов частично пригодна для выполнения боевых задач.
Как сообщает «Коммерсант» со ссылкой на отчет Счетной палаты США, за последние пять лет общая готовность парка F-35 к выполнению боевых задач значительно снизилась.
Лишь 52% истребителей F-35A ВВС США частично пригодны для выполнения боевых задач, что ниже целевого показателя в 80%. Для военно-морского флота этот показатель составил 62% по сравнению с целевым показателем в 75%.
Ранее Министерство обороны США дополнительно заказало у компании Lockheed Martin 126 истребителей F-35 для нужд вооруженных сил Соединенных Штатов и поставок союзным странам на сумму в 7,8 млрд долларов.