Эксперт: Лицемерие Евросоюза на Украине дорого обошлось его дипломатии

Политолог Данилин: Двуличие Брюсселя становится очевидным даже жителям ЕС

Tекст: Олег Исайченко

«Лицемерие и двойные стандарты Евросоюза дорого обошлись его дипломатии. Двуличие ЕС становится очевидным не только странам, не входящим в так называемый западный мир, но и самим гражданам стран ЕС. Такой подход объединения вызывает огорчение думающей общественности на всей планете», – сказал Павел Данилин, директор Центра политического анализа.

«В то же время Боррель пытается сказать, что ЕС якобы еще способен понимать и исправлять собственные ошибки. На самом же деле в объединении не умеют и не хотят признавать свою неправоту», – отмечает собеседник.

Он привел пример ситуации, когда члены ЕС способствовали продвижению НАТО к нашим границам. «Тогда Москва решила договориться об общеевропейской безопасности, но нас не стали слушать. А теперь в ЕС обвиняют Кремль в начале конфликта на Украине. На все эти очевидные факты и указывает Россия», – поясняет Данилин.



При этом он отмечает, что Боррель при этом еще сетует на успехи так называемой российской пропаганды за рубежом. «Чья-либо агитация и пропаганда может работать только в том случае, если под ней есть реальные основания. А недовольство двуличием ЕС действительно есть в разных странах. Мы же стараемся подчеркивать это только там, где это уместно», – подчеркнул политолог.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в статье для сайта Европейской службы внешних связей заявил, что разная реакция на конфликты в Газе и на Украине дорого обошлась ЕС не только в арабском мире, но и во многих странах Африки, Латинской Америки и Азии. Он пояснил, что страны ЕС были едины в позиции по Украине, но в конфликте в Газе Евросоюз не смог выработать единого мнения, так как ЕС с одной стороны, является ведущим торговым партнером Израиля, а другой – главным финансовым донором Палестины.

Он также отметил, что разница в реакции ЕС на конфликты на Украине и в Палестине якобы широко использовалась российской пропагандой. «И эта пропаганда была весьма успешной, в частности, в Сахеле, потому что она наложилась на недовольство из-за неравного распределения вакцин во время Covid-19, слишком строгой миграционной политики, отсутствия денег для решения проблемы изменения климата или международных организаций, соответствующие миру 1945 года, а не сегодняшнего дня», – заявил Боррель. По его словам, европейскому объединению в ближайшие месяцы необходимо действовать решительно, чтобы не допустить консолидации альянса «остальных против Запада», в том числе вследствие ближневосточного конфликта.



Стоит отметить, что страны Сахеля (Буркина-Фасо, Мавритания, Мали, Нигер, Чад) в последние годы начали выступать против своей бывшей колониальной метрополии – Франции, обвиняя ее в неоколониализме и вмешательстве в их внутренние дела. Они переориентировали свою политику в сторону России, а Мали и Нигер вынудили Париж вывести свои контингенты их этих стран.



Ранее Боррель заявлял, что поддержка Украины объясняется не любовью Евросоюза к ее народу, а собственными интересами ЕС. По его словам, российская победа обернется «серьезным ущербом» для интересов стран Запада.

