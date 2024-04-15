Неразрывность трех ветвей русского народа показали на выставке об истории Крыма и Новороссии

В Москве на Страстном бульваре открылась выставка о становлении России в качестве черноморской державы

Tекст: Олег Исайченко

«Сама выставка приурочена к 240-летию создания Таврической области. Это большой и важный этап на пути воссоздания истории Новороссии. Событие особенно актуально на фоне того, что большая часть региона уже вернулась в Россию», – сказал Георгий Мурадов, постпред Крыма при президенте России.

«Не стоит забывать и о десятой годовщине Крымской весны, когда фактически начался процесс собирания современной России, которая ориентируется на историческую модель. Мы должны знать свою историю, иметь правильные ориентиры. И эта выставка помогает нам узнать тех людей, которые внесли свой вклад. Они для многих могут стать примером», – считает спикер.

По его словам, выставка в некотором роде является и элементом поддержки бойцов в зоне СВО. «Ведь спецоперация направлена на защиту наших людей. И тут важно, что мы не разделяем ветви русского народа – великорусскую, малорусскую и белорусскую. Они были и останутся вместе, только так мы можем быть сильными», – акцентирует постпред.

Схожей точки зрения придерживается и зампредседателя Мосгордумы Степан Орлов. «Российская история неразрывна и с Крымом, и с Новороссией. Равно как и русское искусство и культура. И в этом контексте популяризация истории наших регионов крайне важна для всей страны», – пояснил он.

По словам спикера, выставку должны увидеть как можно больше москвичей и гостей столицы, поскольку там представлены различные портреты, карты и документы. «Здесь создано большое поле для мысли и раздумий о том, что такое Россия. Если посмотреть на историю нашего государства, можно увидеть, какое огромное число событий происходили в Крыму и регионах Новороссии», – перечисляет собеседник.

«Выставка покажет нашим гражданам, которые не являются профессиональными историками, документальные доказательства того, что Россия присоединяла регионы мирно. Мы никогда не угнетали мирное население и действовали исключительно в целях обеспечения безопасности государства», – заключил Владимир Коптев-Дворников, ученый секретарь «Библиотеки искусств им. А. П. Боголюбова», профессор ВШЭ.

В понедельник на Страстном бульваре открылась выставка «История Новороссии и Крыма в датах и документах». Экспозиция рассказывает об этапах присоединения этих земель к Российской империи, о непрерывности исторического расширения России на юг, в сторону Черного моря, и о тех людях, идеями и делами которых реализовывался этот процесс.

Выставка подготовлена при поддержке президентского Фонда культурных инициатив в рамках проекта «Едины с Россией: историко-культурный взгляд на развитие новых территорий на «Бульваре искусств».

Как отмечают организаторы, материалы, представленные в рамках экспозиции, расскажут историю региона начиная с глубокой древности. «Благодаря освоению Новороссии и Крыма, Россия стала великой Черноморской державой. В середине XIX века усилиями выдающихся адмиралов А. С. Грейга, М. П. Лазарева, П. С. Нахимова и В. А. Корнилова Черноморский флот стал одним из лучших парусных флотов Европы. Россия не только укрепила свои южные границы, но и обеспечила себе контроль над важными торговыми путями», – говорится в анонсе мероприятия.

Экспозиция будет представлена в открытом городском пространстве в пешеходной зоне Страстного бульвара до 30 апреля.