Российский футбол продолжит вариться в собственном соку, что, надо отметить, получается очень неплохо. Количество юных игроков, стабильно играющих в основных составах, регулярно растет. Растет и их уровень.8 комментариев
Глава МЧС предложил создать информбригады по паводкам
Глава МЧС Куренков предложил создать информбригады по паводкам
В пострадавших от паводков населенных пунктах необходимо создать информационные бригады для работы с населением, заявил глава МЧС Александр Куренков.
По итогам заседания правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в Орске Куренков призвал принять меры, чтобы горожане имели доступ к информации по всем возникающим вопросам, передает ТАСС.
«Подключите все ресурсы и задействуйте sms-рассылку. Люди, оказавшиеся в беде, не должны оставаться с ней один на один», – подчеркнул глава МЧС.
Главам регионов поручено усилить работу по уведомлению граждан о превентивной эвакуации, работе оценочных комиссий и раздаче гуманитарной помощи.
Ранее сообщалось, что число подтопленных паводком домов в России превысило 15,8 тыс.