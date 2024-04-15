Глава МЧС предложил создать информбригады по паводкам

Глава МЧС Куренков предложил создать информбригады по паводкам

Tекст: Валерия Городецкая

По итогам заседания правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в Орске Куренков призвал принять меры, чтобы горожане имели доступ к информации по всем возникающим вопросам, передает ТАСС.

«Подключите все ресурсы и задействуйте sms-рассылку. Люди, оказавшиеся в беде, не должны оставаться с ней один на один», – подчеркнул глава МЧС.

Главам регионов поручено усилить работу по уведомлению граждан о превентивной эвакуации, работе оценочных комиссий и раздаче гуманитарной помощи.

Ранее сообщалось, что число подтопленных паводком домов в России превысило 15,8 тыс.