Российский футбол продолжит вариться в собственном соку, что, надо отметить, получается очень неплохо. Количество юных игроков, стабильно играющих в основных составах, регулярно растет. Растет и их уровень.6 комментариев
Число подтопленных паводком домов в России превысило 15,8 тысячи
Количество домов, оказавшихся в зоне паводка на территории России, приблизилось к 16 тысячам, сообщили в пресс-службе МЧС.
По данным ведомства, на территории 33 регионов подтоплены более 15,8 тыс. жилых и дачных домов, порядка 28 тыс. приусадебных участков, 111 низководных мостов и 84 участка дорог, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что в Оренбуржье из-за паводка эвакуировали более 16,5 тыс. человек.