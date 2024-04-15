Российский футбол продолжит вариться в собственном соку, что, надо отметить, получается очень неплохо. Количество юных игроков, стабильно играющих в основных составах, регулярно растет. Растет и их уровень.7 комментариев
В России заочно арестован грузинский снайпер ВСУ
Российские следователи заочно арестовали и объявили в федеральный и международный розыск 22-летнего грузинского снайпера Георгия Гелашвили, воюющего на стороне ВСУ, сообщили в правоохранительных органах.
Отмечается, что Гелашвили обвиняется в возбуждении вражды и ненависти с использованием средств массовой информации, угрозах применения насилия, а также в наемничестве, передает ТАСС.
Как указал источник, следствием установлено, что Гелашвили Георгий Бесикович, 2002 года рождения, являясь гражданином Грузии, вступил в ряды вооруженных формирований Украины, не являясь гражданином данного государства», – сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По данным следствия, грузинский снайпер в своих соцсетях публиковал посты, разжигающие вражду и ненависть к русским, а также угрожал расправой мирным жителям России.
Ранее Басманный суд Москвы заочно арестовал экс-депутата Саамского парламента Норвегии Сандру Эйру, объявленную в международный розыск в рамках расследования уголовного дела о наемничестве на стороне ВСУ.