Спрос иностранцев на обмен замороженными активами оценен в десятки миллиардов рублей

«Инвестпалата»: Спрос иностранцев на обмен замороженными активами – десятки миллиардов рублей

Tекст: Ольга Никитина

По его словам, суммарный спрос со стороны иностранных инвесторов составляет десятки миллиардов рублей. Речь идет о банках и фондах из США, ЕС и Великобритании.

«В частности, на счетах типа «С» копятся дивиденды от blue chips («голубые фишки», наиболее ликвидные акции – прим. ВЗГЛЯД). Учитывая, что нерезидентам принадлежало около 50% free-float (акции в свободном обращении – прим. ВЗГЛЯД) в российских голубых фишках, только с мая по декабрь 2023 года там могло скопиться порядка 450 млрд рублей», – приводит его слова РИА «Новости».

Напомним, что «Инвестиционная палата» была назначена организатором торгов по выкупу иностранных ценных бумаг у российских частных инвесторов. Выкуп будет осуществляться за счет денежных средств в рублях, в том числе со счетов типа «С».

Газета ВЗГЛЯД ранее писала, как россияне смогут вернуть деньги за замороженные Западом активы.