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Спрос иностранцев на обмен замороженными активами оценен в десятки миллиардов рублей
«Инвестпалата»: Спрос иностранцев на обмен замороженными активами – десятки миллиардов рублей
«Инвестиционная палата» ведет переговоры с десятками иностранных банков и фондов, готовых выкупить у россиян заблокированные из-за санкций иностранные ценные бумаги, заявил гендиректор палаты, являющейся организатором торгов, Алексей Седушкин.
По его словам, суммарный спрос со стороны иностранных инвесторов составляет десятки миллиардов рублей. Речь идет о банках и фондах из США, ЕС и Великобритании.
«В частности, на счетах типа «С» копятся дивиденды от blue chips («голубые фишки», наиболее ликвидные акции – прим. ВЗГЛЯД). Учитывая, что нерезидентам принадлежало около 50% free-float (акции в свободном обращении – прим. ВЗГЛЯД) в российских голубых фишках, только с мая по декабрь 2023 года там могло скопиться порядка 450 млрд рублей», – приводит его слова РИА «Новости».
Напомним, что «Инвестиционная палата» была назначена организатором торгов по выкупу иностранных ценных бумаг у российских частных инвесторов. Выкуп будет осуществляться за счет денежных средств в рублях, в том числе со счетов типа «С».
Газета ВЗГЛЯД ранее писала, как россияне смогут вернуть деньги за замороженные Западом активы.