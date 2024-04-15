В Кремле рассказали, по кому ударят санкции на алюминий и медь

Песков: Санкции на алюминий и медь ударят по тем, кто их ввел

Tекст: Елизавета Шишкова

Он пояснил, что в Кремле к этим санкциям относятся так, как и ко всем остальным, и считают их обоюдоострым оружием.

«И они (санкции) будут абсолютно также бить по интересам тех, кто эти санкции вводит», – передает слова Пескова ТАСС.

При этом Россия видит дестабилизацию на рынке металлов после введения санкций, за дальнейшей ситуацией на рынке будут наблюдать.

Напомним, США запретили импорт алюминия, меди и никеля российского происхождения. Также торговлю российским металлом запретила Британия.