Российский футбол продолжит вариться в собственном соку, что, надо отметить, получается очень неплохо. Количество юных игроков, стабильно играющих в основных составах, регулярно растет. Растет и их уровень.2 комментария
В Кремле рассказали, по кому ударят санкции на алюминий и медь
Песков: Санкции на алюминий и медь ударят по тем, кто их ввел
Санкции США и Великобритании в отношении алюминия, меди и никеля из России ударят по интересам тех, кто их вводит, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он пояснил, что в Кремле к этим санкциям относятся так, как и ко всем остальным, и считают их обоюдоострым оружием.
«И они (санкции) будут абсолютно также бить по интересам тех, кто эти санкции вводит», – передает слова Пескова ТАСС.
При этом Россия видит дестабилизацию на рынке металлов после введения санкций, за дальнейшей ситуацией на рынке будут наблюдать.
Напомним, США запретили импорт алюминия, меди и никеля российского происхождения. Также торговлю российским металлом запретила Британия.