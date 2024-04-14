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    Британцы – это вам не альтернативно одаренный Макрон, который каждое утро после завтрака с круассаном спешит рассказать всему миру, как он пошлет, уже почти послал, уже совсем-совсем прямо сейчас отправит «тысячи французских солдат под Одессу».

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    Сергей Миркин Сергей Миркин Заявления России и Китая делают бессмысленным саммит в Швейцарии

    Чем больше ВСУ будут терпеть поражений, тем меньше будет желающих отправлять свои делегации в Швейцарию на саммит по Украине. В силу абсолютной бессмысленности этого мероприятия.

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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян России предложат формулу «территории в обмен на украинское членство в НАТО»

    Одной из популярных на Западе версий является формула «территории в обмен на членство». В рамках этого плана Россия получает бывшие украинские территории, а взамен соглашается на вступление киевского (или уже львовского – как пойдет) режима в НАТО.

    54 комментария
    14 апреля 2024, 15:17 • Новости дня

    В ВСУ не смогли назвать сроки поставки обещанной Германией системы Patriot

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Точные сроки доставки на Украину зенитного ракетного комплекса Patriot, который накануне обещала передать Киеву Германия, назвать невозможно, заявил представитель командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Илья Евлаш.

    По его словам, точно сказать сложно, потому что это определенный процесс, когда необходимо завезти все пусковые установки, пункт управления, передает ТАСС. Евлаш добавил, что это может занять некоторое время, и выразил надежду на то, что произойдет «как можно быстрее».

    Ранее Германия подтвердила решение направить Киеву еще одну систему ПВО Patriot.

    13 апреля 2024, 18:10 • Новости дня
    Минобороны: Бойцы элитной бригады ВСУ сдались в плен
    Минобороны: Бойцы элитной бригады ВСУ сдались в плен
    @ Павел Лисицын/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские военнослужащие элитной 25-й отдельной бригады ВДВ в составе подразделения сдались в плен российским военным на Авдеевском направлении, сообщило Минобороны России.

    Они сдались военнослужащим группировки «Центр» на Авдеевском направлении, девять десантников десантного взвода элитной бригады сдались у Водяного в ДНР, указали в министерстве, передает ТАСС.

    Бойцы ВСУ обратились к военным ВС России и сложили оружие.

    Пленный украинский десантник Валерий заявил, что командование ВСУ не думает о бойцах, отправляя их в бой, «как на погибель». Когда группа начала сдаваться в плен, украинская армия начала обстреливать их.

    «Получается, мы уже проигрышный вариант. Мы им уже не нужны. Попал в плен и благодаря этом остался жив. В ВСУ хуже, чем в российском плену», – сказал он.

    Другой военнопленный Александр заявил, что руководство украинской армии не заботят простые бойцы. Оно не желает оценивать обстановку на позициях, и отправляет людей на смерть.

    Пленные сообщили, что на Украине отсутствует профессиональная военная подготовка, а также не готовят необходимые подкрепления. Российские военнослужащие же относятся к пленным достойно, отметили в Минобороны России.

    Для тех бойцов ВСУ, кто желает сохранить себе жизнь, есть отдельный канал связи – радиочастота 149200 с особым позывным «Волга». По ней те, кто хочет сложить оружие, получают инструкции по сдаче.

    В пятницу ведомство сообщало, что за семь дней в плен сдался 21 украинский военнослужащий.

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    13 апреля 2024, 18:23 • Новости дня
    Американский полковник назвал признак скорого окончания конфликта на Украине

    Экс-советник Пентагона Макгрегор: ВСУ теряют все больше людей с каждым днем

    Американский полковник назвал признак скорого окончания конфликта на Украине
    @ REUTERS/Sofiia Gatilova

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская армия ежедневно теряет больше и больше военнослужащих, это указывает на скорое завершение конфликта на украинской территории, заявил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор.

    ВСУ с каждым днем теряют больше солдат, чем когда-либо прежде, неудивительно, что украинская армия «разваливается», сказал Макгрегор в интервью Youtube-каналу Reinvent Money, передает РИА «Новости».

    ВСУ, теряя все больше людей, откатываются назад, как и немецкая армия в последние месяцы Второй мировой войны. Такое случается в конце конфликтов, люди пытаются уйти, чтобы не участвовать в боевых действиях.

    «Это происходит и на Украине», – добавил эксперт.

    Потери ВСУ составили свыше 500 тыс. человек, и число растет. Продолжение поддержки Украины бесчеловечно, это лишь увеличивает количество погибших, поэтому нужно остановить конфликт.

    «[Президент России Владимир] Путин выиграл», – заключил он.

    Ранее Макгрегор заявлял, что украинская армия не способна остановить ВС России.

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    13 апреля 2024, 18:04 • Новости дня
    Обстрел подразделений ВСУ авиаракетами «Тулумбас» попал на видео

    Минобороны показало уничтожение подразделений ВСУ авиаракетами «Тулумбас»

    Обстрел подразделений ВСУ авиаракетами «Тулумбас» попал на видео
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    При ударе по украинским подразделениям российские штурмовики на Су-25 использовали ракеты С-13 «Тулумбас», такое видео опубликовали в Минобороны России.

    Эти неуправляемые авиационные ракеты ударили по опорным пунктам и живой силе ВСУ на Авдеевском направлении, передает Sputnik со ссылкой на сообщение ведомства.

    Отмечается, что удар наносили по заданным координатам.

    В опубликованном министерством ролике запечатлены удары ракетами С-13 «Тулумбас» калибра 122 мм, каждый Су-25 нес по 10 таких ракет.

    Находившийся в районе цели беспилотник зарегистрировал уничтожение целей на позициях ВСУ.

    После запуска ракет экипажи провели противоракетный маневр, выпустив тепловые ловушки, после чего вернулись на аэродром. Все цели были успешно поражены.

    В феврале Минобороны сообщало об обстреле украинских подразделений на Донецком направлении ракетами С-13 «Тулумбас».

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    13 апреля 2024, 21:20 • Новости дня
    Экс-разведчик Шаффер: США ошиблись в попытке помешать Путину
    Экс-разведчик Шаффер: США ошиблись в попытке помешать Путину
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Американская сторона не смогла помешать российскому президенту Владимиру Путину, заявил бывший американский разведчик Тони Шаффер.

    Действия США – «фантазия, основанная на проекции их внутренних целей — навредить Путину, Россия, русские плохие», сказал Шаффер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom, передает РИА «Новости».

    Вашингтон попытался заставить Евросоюз поверить, что Украина станет «готовой к использованию», в этом вопросе он ошибся «по всем пунктам».

    Экс-разведчик добавил, что администрация президента США Джозефа Байдена считала Украину источником активов и ресурсов для Евросоюза, по задумке, ЕС должен был получить там нефть, газ, пшеницу.

    Но конфликт обернулся тем, что Россия превзошла страны Запада в военном производстве. Российская сторона, по его мнению, демилитаризирует НАТО, а не Украину.

    Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер заявлял, что Россия способна уничтожить армии НАТО в любое время.

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    13 апреля 2024, 20:52 • Новости дня
    Украинец пожаловался на тяготы жизни в Канаде

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинский беженец в Канаде заявил, что ему понадобится просить милостыню, чтобы выжить, все, что он зарабатывает, он тратит на проживание.

    Мужчина заявил, что все его средства целиком уходят на проживание, единственным выходом остается просить милостыню в метро, передает «Царьград».

    Весь его заработок за три недели ушел исключительно на то, чтобы оплатить жилье.

    «Нафиг оно надо сюда ехать? Чтобы что? Работать просто для того, чтобы просто поплатить по счетам? Это что, жизнь называется?», – приводит его слова издание.

    В феврале британское издание Telegraph сообщало, что около 15 тыс. украинских беженцев в Британии стали бездомными с июня 2022 года.

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    13 апреля 2024, 17:55 • Новости дня
    Германия подтвердила решение направить Киеву еще одну систему ПВО Patriot
    Германия подтвердила решение направить Киеву еще одну систему ПВО Patriot
    @ Soeren Stache/dpa/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Берлин принял решение немедленно передать Украине еще одну систему противовоздушной обороны Patriot, сообщает Министерство обороны ФРГ.

    Решение было принято после телефонного разговора канцлера ФРГ Олафа Шольца с президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которого обсуждались «российские авиаудары по гражданской энергетической инфраструктуре», передает ТАСС.

    Глава МИД ФРГ Анналена Бербок назвала поставку Patriot частью усилий Германии по укреплению защиты Украины и общего мирного порядка.


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    13 апреля 2024, 19:11 • Новости дня
    Экс-сотрудник Пентагона: НАТО снабдило Украину «безумным» планом контрнаступления

    Экс-сотрудник Пентагона Брайен: НАТО снабдило Украину «безумным» планом контрнаступления

    Экс-сотрудник Пентагона: НАТО снабдило Украину «безумным» планом контрнаступления
    @ Maxym Marusenko/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Киевскому режиму первоначально поступил «безумный» план контрнаступления от Североатлантического альянса, заявил бывший помощник замминистра обороны США Стивен Брайен.

    Крупное контрнаступление ВСУ провалилось не потому, что украинцы не следовали указаниям от «старших братьев из НАТО», как часто об этом говорят в последнее время, указал Брайен в статье для Weapons and Strategy, передает РИА «Новости».

    План США и НАТО «был сумасшедшим с самого начала», он предлагал вести боевые действия без воздушного прикрытия с несовершенными системами противовоздушной обороны, которые были уничтожены Россией.

    Критика Запада оскорбляет упорно сражающуюся украинскую армию, понесшую большие потери. НАТО подвергает своих членов большому риску, опустошая запасы оружия, включая средства ПВО, танки, БМП и боеприпасы, отметил Брайен.

    При этом в ЕС до сих пор полны энтузиазма. Президент Франции Эммануэль Макрон призывает ввести контингент НАТО на украинскую территорию. Но войска НАТО не будут иметь преимуществ перед ВСУ, и в бою они понесут большие потери.

    Ранее Брайен заявлял, что президент Украины Владимир Зеленский может оказаться в смертельной опасности в Киеве, ему может потребоваться эвакуация во Львов.

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    14 апреля 2024, 06:24 • Новости дня
    Электричество пропало в Харькове после взрывов

    Tекст: Антон Антонов

    В Харьковской области Украины прозвучала воздушная тревога, в Харькове прогремело две серии взрывов, сообщают украинские СМИ.

    После этого поступили сообщения, что в некоторых районах города пропало электричество, передает ТАСС.

    Напомним, в пятницу взрывы прозвучали в Винницкой области в центральной части Украины.

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    13 апреля 2024, 16:22 • Новости дня
    Германия решила отправить Украине третью систему Patriot

    Tекст: Кристина Цыцура

    Берлин в ближайшее время отправит Украине из собственных запасов еще одну систему ПВО Patriot, сообщили в Минобороны страны.

    Ранее киевские власти уже получили от ФРГ две системы Patriot, передает ТАСС.

    Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что его страна не может передать Украине системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot.

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    13 апреля 2024, 20:36 • Новости дня
    Количество жертв обстрела ВСУ в Токмаке увеличилось до 11 человек

    Балицкий: Количество жертв обстрела ВСУ в Токмаке увеличилось до 11 человек

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Число погибших при обстреле украинскими военными города Токмак в Запорожской области выросло до 11, сообщил глава региона Евгений Балицкий.

    К 19.00 поднято тело еще одной погибшей, сообщил губернатор в своем Telegram-канале.

    Ведутся поиски женщины с малолетним ребенком, общее число погибших к данной минуте – 11 человек. Двое числятся без вести пропавшими, 20 человек пострадало.

    Администрация Токмака создает списки на выплату материальной помощи. Выплаты в 1 млн рублей получат родственники погибших, 750 тыс. – тяжелораненые, 500 тыс. – средней степени тяжести, 250 тыс. – получившие легкие ранения или контузию.

    До этого сообщалось, что ВСУ, по предварительной информации, произвели обстрел города ракетами Storm Shadow.

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    13 апреля 2024, 17:48 • Новости дня
    Соскин: Зеленскому не дают денег и оружия из-за несдержанных обещаний

    Экс-советник Кучмы Соскин: Зеленскому не дают денег и оружия из-за несдержанных обещаний

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинскому президенту Владимиру Зеленскому не удалось выполнить собственных обещаний, по этой причине киевский режим не получил вооружений и финансовой помощи, заявил бываший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

    Зеленский обещал переговоры о вступлении в Евросоюз, но таких переговоров нет, также нет обсуждения по вступлению в НАТО, по новым ракетам, оружию, деньгам от США, сказал Соскин, передает РИА «Новости».

    Нет ничего, из того, что украинский лидер обещал. По его мнению, это были «несбывшиеся мечты».

    Высказывания о возможных новых поступлениях денег от Вашингтона в виде кредита также не будут хорошей новостью, поскольку у Украины накоплен большой долг, растущий «астрономическими темпами».

    Ранее Соскин отмечал, что Зеленский не сможет решить проблему, возникшую из-за протестов польских фермеров на границе Украины и Польши.

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    13 апреля 2024, 21:27 • Новости дня
    NYT: Тысячи украинцев бегут в Румынию, спасаясь от призыва

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские мужчины, пытаясь уклониться от армии и сбежать из страны, рискуют собственными жизнями, тысячи украинцев пытаются пересечь румынскую границу вплавь через реку Тиса, утверждает New York Times.

    Подобное поведение жителей страны указывает на проблему, которая стоит перед украинскими властями, считает New York Times, передает ТАСС.

    Власти Румынии указывают, что с начала конфликта на украинской территории через Тису перешли свыше 6 тыс. человек, 22 человека нашли мертвыми. Точное число погибших может быть гораздо больше.

    Внутри самой Украины не хватает военнослужащих, а уровень потерь на фронте означает «билет в один конец».

    Ранее украинская пресса писала, что вдоль Тисы, на границе Украины и Румынии, установлено заграждение из колючей проволоки. Оно должно пресечь попытки уклонистов от мобилизации.

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    14 апреля 2024, 05:55 • Новости дня
    Фицо счел Шмыгаля конструктивнее Зеленского

    Фицо заявил о нежелании Словакии видеть Украину в НАТО

    Tекст: Антон Антонов

    Словакия выступает за вступление Украины в ЕС, но против принятия Киева в НАТО, поскольку членство Украины в альянсе стало бы шагом к «третьей мировой войне», заявил глава правительства Словакии Роберт Фицо.

    После завершения конфликта на Украине у Словакии возникнет огромная заинтересованность «стандартизировать отношения с Россией», сказал Фицо. Он заявил, что Словакия с большим уважением относится к жертвам СССР, принесенным в борьбе с фашизмом при освобождении Чехословакии, передает ТАСС со ссылкой на Словацкое радио.

    Он заверил, что его страна «заинтересована в добрых дружеских отношениях» с Москвой. Фицо отметил «исключительное желание иметь хорошие отношения» с президентом России Владимиром Путиным и главой МИД России Сергеем Лавровым.

    При этом он хотел бы «иметь добрые отношения» с украинским премьером Денисом Шмыгалем. Фицо считает, что Шмыгаль «существенно конструктивнее, чем господин президент Зеленский»

    Однако Фицо расценивает российскую специальную военную операцию на Украине как «нарушение международного права».

    Он подтвердил заинтересованность Словакии в «нормальных отношениях» с Украиной, но признал, что у Братиславы «иной взгляд» на завершение украинского конфликта. Фицо призывает к миру, справедливому для обеих сторон конфликта.

    Он заявил, что нужна «независимая Украина, а не Украина в НАТО».

    Напомним, власти Словакии активно выступают против помощи Украине и за поиск путей общения с Россией.

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    13 апреля 2024, 17:55 • Новости дня
    Гэллоуэй: Конфликт на Украине не закончится, пока Россия не обезопасит Донбасс

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинский конфликт продлится до тех пор, пока российская сторона не удостоверится в безопасности Донбасса, заявил британский политик Джордж Гэллоуэй.

    В 2014 году жертвами новых украинских властей после госпереворота стали тысячи людей, на жителей Донбасса до сих пор сбрасывают американские снаряды, сказал Гэллоуэй в эфире своего шоу на YouTube, передает РИА «Новости».

    По его мнению, конфликт не прекратится, пока Россия не сделает так, что поступающее оружие не окажется «так далеко, что не сможет навредить никому из этнических русских на Украине».

    Ранее венгерский премьер Виктор Орбан после встречи с 45-м президентом США Дональдом Трампом заявил, что у этого американского политика есть «достаточно подробный план, как положить конец» конфликту на Украине.

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    13 апреля 2024, 17:30 • Новости дня
    Безногому демобилизованному бойцу ВСУ не давали выехать из Украины без справки

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Демобилизованный после потери обеих ног военнослужащий украинских вооруженных сил не мог покинуть украинскую территорию из-за нехватки медицинских документов.

    Мужчине без ног час не давали выезд в Польшу на пункте «Рава-Русская», передает RT со ссылкой на украинскую прессу.

    Отмечается, что пограничник спрашивал у него про наличие соответствующих медицинских документов, хотя ветеран стоял перед ним на двух протезах.

    Ранее попавший в плен военнослужащий ВСУ Николай Мозиль заявил, что на Украине в ряды украинской армии мобилизуют даже людей с инвалидностью, в том числе без рук и ног.

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