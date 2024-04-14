Британцы – это вам не альтернативно одаренный Макрон, который каждое утро после завтрака с круассаном спешит рассказать всему миру, как он пошлет, уже почти послал, уже совсем-совсем прямо сейчас отправит «тысячи французских солдат под Одессу».0 комментариев
В ВСУ не смогли назвать сроки поставки обещанной Германией системы Patriot
Точные сроки доставки на Украину зенитного ракетного комплекса Patriot, который накануне обещала передать Киеву Германия, назвать невозможно, заявил представитель командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Илья Евлаш.
По его словам, точно сказать сложно, потому что это определенный процесс, когда необходимо завезти все пусковые установки, пункт управления, передает ТАСС. Евлаш добавил, что это может занять некоторое время, и выразил надежду на то, что произойдет «как можно быстрее».
Ранее Германия подтвердила решение направить Киеву еще одну систему ПВО Patriot.