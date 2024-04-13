Посетителей ТЦ в Сиднее эвакуировали из-за нападения с ножом

Для Пекина острая конфронтация России и Запада не является чем-то особенно выгодным. Это, конечно, лучше, чем антикитайский союз, к которому пытались подвигнуть Москву, но в остальном выгоды для КНР здесь намного меньше рисков.9 комментариев
Для Пекина острая конфронтация России и Запада не является чем-то особенно выгодным. Это, конечно, лучше, чем антикитайский союз, к которому пытались подвигнуть Москву, но в остальном выгоды для КНР здесь намного меньше рисков.9 комментариев
Одной из популярных на Западе версий является формула «территории в обмен на членство». В рамках этого плана Россия получает бывшие украинские территории, а взамен соглашается на вступление киевского (или уже львовского – как пойдет) режима в НАТО.42 комментария
Попытки людей игнорировать реальность, на этот раз погрузившись не в революционный угар, как в ХХ веке, а в уютный обывательский мирок, грозят России проблемами – если таких людей станет достаточно много. А опасный потенциал тут имеется.56 комментариев
Путин вновь поговорил по телефону с семьей оленеводов с Ямала
В январе глава государства встретился с победителями и участниками всероссийских семейных конкурсов, среди которых была чета Пяк. Тогда глава семьи Енкся Пяк рассказал, что 12 апреля их браку с супругой Зоей исполняется 50 лет.
В ходе состоявшегося телефонного разговора глава государства поздравил супругов Енксю и Зою Пяк с золотой свадьбой, говорится в сообщении в Telegram-канале Кремля.
В разговоре также приняли участие белорусский лидер Александр Лукашенко и космонавты Олег Новицкий и Марина Василевская.
Китайский дипломат сравнил аэропорт Иркутска с автобусной станцией в Китае
По мнению дипломата, аэропорт Иркутска напоминает ему автобусные станции в китайских уездах и не соответствует запросам растущего потока туристов из Китая, сообщает «Московский комсомолец».
Сунь Чуаньцзян отметил, что аэропорту не хватает функциональности. Он предложил ряд мер по его модернизации, включая расширение, реконструкцию терминалов, увеличение количества стоек регистрации и зон досмотра.
Дипломат уверен, что эти меры позволят повысить туристическую привлекательность Иркутска для туристов из Китая.
Постпред ООН Небензя: Украина может добиться мира без ущерба для суверенитета, выполнив условия России
На заседании Совбеза ООН Небензя выразил уверенность, что Украина давно бы добилась мира, если бы хотела. По его словам, Киеву хорошо известны справедливые и обоснованные требования к Украине, лежащие в основе СВО, которые нужно просто выполнить, и тогда она сохранит суверенитет, передает ТАСС.
Ранее президент России Владимир Путин напомнил, что Украина под давлением Запада отказалась от долго готовившихся договоренностей и «выбросила их в помойку».
«Надеюсь, службы канцлера разберутся, каким образом радикальный оппозиционер был переводчиком и извратил слова Олафа Шольца», – заявил глава правительства Грузии.
По его словам, канцлер вовсе не употребил выражение «закон об агентах» по поводу спорного законопроекта «О прозрачности иностранного влияния», который обсуждают сейчас в Грузии.
«Использована лживая терминология при переводе. Переводчик является лицом одной из радикальных грузинских партий», – сказал Ираклий Кобахидзе.
Переводить пресс-конференцию был приглашен представитель одной из радикальных оппозиционных грузинских партий, специалист немецкого языка, лектор одного из тбилисских университетов Заал Андроникашвили.
Как уже сообщала газета ВЗГЛЯД, канцлер ФРГ Олаф Шольц в пятницу, принимая премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе, призвал Тбилиси отозвать спорный законопроект «О прозрачности иностранного влияния».
Взрыв произошел, когда мужчина завел машину, передает ТАСС. По словам собеседника агентства, рассматриваются разные версии произошедшего, одна из них – срабатывание неустановленного взрывного устройства.
Ранее СК возбудил дело после подрыва автомобиля на севере Москвы.
Мужчина выгнал ее из дома вместе с годовалой дочерью несколько десятилетий назад. «Как я могу сочувствовать такому человеку? Он говорит, что у него все зубы развалились. Но о нашем здоровье с дочкой он в детстве как-то не задумывался», – передает ее слова издание StarHit.
Женщина рассказала, что Лебединский переехал из России в США по политическим причинам: «В Майами он уехал потому, что считает себя оппозицией. Я его позицию не разделяю и никогда не разделяла. Дурость на старости лет у него».
Ранее артист сообщил поклонникам о проблемах со здоровьем. По его словам, у него развивается тяжелая депрессия. Лебединский сообщил, что он не может работать, потерял зубы, перестал следить за собой и дружит только с бомжами.
Алексей Лебединский – советский и российский певец, клавишник, автор песен. Получил широкую известность в середине 1990-х годов за счет песен «Я убью тебя, лодочник», «Доче», «Там вдали, у метро», «Я танцую пьяный на столе!» и «Комарики» (с группой «Жуки»). Выступал под псевдоним «Профессор Лебединский».
Воздушная тревога прозвучала в нескольких населенных пунктах на севере Голанских высот, следует из данных израильской системы оповещения «Цева Адом», передает РИА «Новости».
Ливанское движение «Хезболла» заявило, что произвело массированный обстрел израильской артиллерии на границе с Ливаном. Как говорится в сообщении движения, было выпущено несколько десятков ракет «Катюша» по артиллерийским позициям Израиля в Зауре.
Ранее сообщалось, что Израиль готовится к прямой атаке со стороны Ирана. Газета ВЗГЛЯД описывала сценарии того, как будут разворачиваться боевые действия, в том числе самые страшные.
Гуцул: Все сельхозпредприятия Гагаузии могут экспортировать продукцию в Россию
Гуцул в своем Telegram-канале обратилась ко всем главам предприятий из 26 населенных пунктов Гагаузии с разъяснением условий экспорта продукции в Россию. По ее словам, для этого нужно оформить разрешительные документы в ANSA (Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов Молдавии), передает ТАСС.
Ранее Гуцул сообщила, что власти Гагаузии и России ведут переговоры о возможности поставок газа в автономию по льготным ценам.
Сообщение об осквернении Вечного огня Мемориала героической обороны Севастополя 1941-1942 годов поступило в ночь на пятницу, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».
По данным МВД, неизвестный справил нужду на огонь. Его задержали, им оказался 36-летний приезжий, он находился в состоянии алкогольного опьянения.
В декабре в Петербурге решили выдворить из страны семьи школьников, потушивших Вечный огонь в городе.
МИД вызвал посла Франции из-за слов Сежурне о российском руководстве
Сежурне заявил, что французская сторона не заинтересована в диалоге с российскими официальными лицами, поскольку публикуемые ими заявления якобы содержат ложные сведения, сообщили в МИД, передает РИА «Новости».
Москва расценивает подобные заявления как «сознательное и продуманное действие французской стороны, направленное на подрыв самой возможности любого диалога между двумя странами», послу указано на недопустимость таких высказываний, подчеркнули в российском дипведомстве.
В январе посла Франции вызывали в МИД из-за французских наемников в Харькове.
Генерал-майор Ворожцов: Большинство взрывов машин происходит из-за недооценки опасности водителем
«Если кто-либо считает, что входит в группу риска и видит хоть небольшую вероятность подрыва своего автомобиля, он должен всегда возить с собой досмотровые зеркала на длинной ручке с подсветкой, чтобы найти взрывное устройство в затемненном месте или в ночное время. И перед тем, как открыть дверь в салон, нужно осматривать авто с четырех сторон без зеркала», – пояснил Виталий Демидкин, ветеран ФСБ и подразделения «Альфа».
«Конечно, взрывные устройства сейчас изготавливают такие, которые и по цвету, и по форме похожи на детали автомобилей. Поэтому, я думаю, не каждый водитель сможет его распознать, и даже не каждый сотрудник правоохранительных органов. В идеале тем, кто подозревает возможность покушения против себя, нужно пройти курсы подрывников – в той мере, в которой они доступны для гражданских, чтобы уметь точно определять взрывное устройство», – добавил он.
«Вообще, исходным принципом здесь является именно контрразведывательная и профилактическая деятельность. Эти преступления должны максимально полно выявляться еще на этапе планирования. Но если у того, кому угрожает опасность, нет возможности привлечь для защиты таких специалистов и автомобиль не находится под постоянной персональной охраной, тогда нужно научиться выявлять СВУ самому», – подтвердил Владимир Ворожцов, генерал-майор полиции в отставке, член Совета по внешней и оборонной политике.
«Автомобиль проверяется не только с помощью зеркала на шесте, но и видеокамеры. В том, чтобы научиться видеть инородное тело под днищем авто, нет никакой высокой науки. Сотрудники Росгвардии, на которых возлагают обязанности по охране и обороне объектов, учатся этому за два занятия. Еще каждому водителю нужно загнать свою машину на яму в сервис и изучить днище. Потому что появление детали, не предусмотренной конструкцией машины, видно в любом случае, даже если она крепится на магнит и хорошо замаскирована», – подчеркнул специалист.
«Для выявления взрывчатки используются также газоанализаторы – их ставят рядом с машиной и они реагируют на различные взрывчатые вещества. Но они очень дорогие и я не уверен, что доступны гражданским. А вот натренированные собаки могут почти безошибочно реагировать на несколько типов взрывчатки. Так что можно завести четырехлапого друга, прошедшего подготовку в кинологической службе», – указал собеседник.
«В общем, найти взрывчатку с помощью досмотровых зеркал и камер, а также с помощью собаки может любой гражданский, прошедший, так сказать, курс молодого бойца именно по этому направлению. Могу точно сказать: 90% всех покушений со взрывом автомобилей происходит из-за недооценки опасности самим объектом покушения», – резюмировал генерал.
В пятницу бывший сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров получил травмы руки и ноги после взрыва машины на севере Москвы, сообщает РИА «Новости».
Представитель экстренных служб рассказал, что на севере Москвы около дома на Коровинском шоссе под Toyota Land Cruiser сработало неустановленное взрывное устройство. Сейчас жизни Прозорова ничего не угрожает.
Следственное управление СКР по САО возбудило уголовное дело. Следователи с оперативными службами осматривают место происшествия, в ближайшее время будет назначен ряд экспертиз, в том числе медицинская и взрывотехническая. Прокуратура Москвы контролирует расследование.
Прозоров в последние годы жил в России и занимался расследованиями преступлений киевского режима.
Bloomberg: Цены на газ в Европе выросли после российских ударов по украинским хранилищам
По данным Bloomberg, стоимость европейских газовых фьючерсов выросла уже на 9,5%, что стало рекордным показателем за последние три недели. Это произошло на фоне опасений выхода из строя украинских хранилищ, которые подключены к газовым сетям Евросоюза.
Украина обладает одними из самых больших газовых хранилищ в Европе и активно использует их для хранения импортного газа, отмечает издание. В этом году Киев предлагает иностранным трейдерам забронировать до 10 млрд кубометров своих хранилищ, что составляет около трети от их общего объема.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что Европа усилила свою зависимость от российского СПГ за год и выясняла, какая нужда заставляет европейцев скупать все больше российского СПГ.
СК возбудил уголовное дело по факту нападения «кислотного маньяка» в Подмосковье
В ГСУ СК России по Московской области сообщили, что возбуждено уголовное дело по факту нападений на женщин в подмосковном Монино, при которых мужчина обливал их кислотой. Предварительно, пострадали две девушки.
По данным следователей, неизвестный подошел к 16-летней девушке на улице и облил ее химической жидкостью, она получила ожоги, другая жертва «маньяка» попала в больницу с ожогами лица и тела, пишут «Известия».
Одна из пострадавших Алена рассказала, что незнакомец плеснул какую-то вязкую субстанцию ей на одежду, но, скорее всего, целился в лицо. По ее словам, она сначала подумала, что наступила куда-то, но увидела, что на брюках какая-то смесь, которая поменяла цвет от темно-красного к фиолетовому и стала сильно жечь ногу.
Мама девочки Юлия считает, что дочь отделалась незначительными ранами из-за того, что в момент нападения рядом с ней находилась соседка-бабушка, видимо, это напугало «маньяка».
Преподаватель медфака Государственного университета просвещения хирург Александр Умнов в беседе с News.ru предположил, что девушек облили, скорее всего, серной кислотой. По его словам, прожечь одежду могли соляная (HCl) и серная (H2SO4) кислота. Эксперт отметил, что серную кислоту можно изготовить в домашних условиях, а вот соляная образуется при распаде хлорки, которую используют при уборках и чистках бассейнов.
Ранее в марте уже было нападение с кислотой на пешеходов. В подмосковном Домодедово неизвестный мужчина облил кислотой троих человек, включая 11-летнего ребенка, пострадавшие доставлены в больницу.
До этого в центре Петербурга пару влюбленных облили кислотой.
В ролике запечатлена четырехколесная бронемашина, видео опубликовано РИА «Новости».
Бронеавтомобиль носит черный окрас, у него покатый капот, соединенный в одну линию с лобовым стеклом, узкие боковые окна и массивные колеса.
В ролике показана операция по задержанию коррупционеров из компании «Россети Северный Кавказ». Напомним, в пятницу ФСБ и МВД задержали подозреваемых в хищении 2,8 млрд рублей бывших и действующих сотрудников ПАО «Россети Северный Кавказ».
Проект бронеавтомобиля разрабатывался с 2008 года.
Российские снайперы уничтожили 24 солдата ВСУ при попытке эвакуации американского дрона Puma
«Беспилотники сбиваем довольно часто, но верхом считаю Puma, потому что за него на меня вышло 24 человека, мы их всех отработали», – рассказал стрелок ТАСС.
Отмечается, что несмотря на ранение собеседник агентства остался прикрывать отход группы, чтобы уникальный беспилотник можно было эвакуировать для дальнейшего изучения.
«Я воюю, честно скажу, за то, чтобы дети простые могли ходить в школу, чтобы не разрывались снаряды, чтобы они спокойно играли на площадке, чтобы их психика не была сломлена этими взрывами... Вот за это я готов умереть», – рассказал военный.
Он отметил, что после восстановления планирует вернуться к боевым задачам.
Снайпер уже награжден четырьмя орденами Мужества и двумя медалями «За отвагу». За успешное выполнение боевой задачи и захват американского БПЛА его представили к высокой государственной награде.