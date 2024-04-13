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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Куда ведут отношения в треугольнике Россия – Китай – США

    Для Пекина острая конфронтация России и Запада не является чем-то особенно выгодным. Это, конечно, лучше, чем антикитайский союз, к которому пытались подвигнуть Москву, но в остальном выгоды для КНР здесь намного меньше рисков.

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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян России предложат формулу «территории в обмен на украинское членство в НАТО»

    Одной из популярных на Западе версий является формула «территории в обмен на членство». В рамках этого плана Россия получает бывшие украинские территории, а взамен соглашается на вступление киевского (или уже львовского – как пойдет) режима в НАТО.

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    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Число мечтающих меньше работать россиян – это тревожный звонок

    Попытки людей игнорировать реальность, на этот раз погрузившись не в революционный угар, как в ХХ веке, а в уютный обывательский мирок, грозят России проблемами – если таких людей станет достаточно много. А опасный потенциал тут имеется.

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    13 апреля 2024, 07:25 • Новости дня

    Российские снайперы уничтожили 24 солдата ВСУ после захвата американского дрона

    Российские снайперы уничтожили 24 солдата ВСУ при попытке эвакуации американского дрона Puma

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские снайперы сбили американский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Puma и уничтожили почти 25 украинских солдат и наемников, пытавшихся его эвакуировать. Об этом рассказал руководитель группы снайперов, получивший тяжелое ранение в ходе операции и представленный к высокой государственной награде.

    «Беспилотники сбиваем довольно часто, но верхом считаю Puma, потому что за него на меня вышло 24 человека, мы их всех отработали», – рассказал стрелок ТАСС.

    Отмечается, что несмотря на ранение собеседник агентства остался прикрывать отход группы, чтобы уникальный беспилотник можно было эвакуировать для дальнейшего изучения.

    «Я воюю, честно скажу, за то, чтобы дети простые могли ходить в школу, чтобы не разрывались снаряды, чтобы они спокойно играли на площадке, чтобы их психика не была сломлена этими взрывами... Вот за это я готов умереть», – рассказал военный.

    Он отметил, что после восстановления планирует вернуться к боевым задачам.

    Снайпер уже награжден четырьмя орденами Мужества и двумя медалями «За отвагу». За успешное выполнение боевой задачи и захват американского БПЛА его представили к высокой государственной награде.

    11 апреля 2024, 22:17 • Новости дня
    Путин объяснил удары по энергообъектам Украины
    Путин объяснил удары по энергообъектам Украины
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Удары по энергообъектам на Украине связаны с процессом демилитаризации, так как они влияют на оборонно-промышленный комплекс Украины, заявил президент России Владимир Путин.

    «В энергетике, к сожалению, в последнее время мы наблюдали серию ударов по нашим энергообъектам и вынуждены были отвечать. Я хочу подчеркнуть: мы, даже исходя из гуманитарных соображений, зимой не наносили никаких ударов. Имею в виду, что они хотели оставить без энергоснабжения социальные учреждения, больницы и так далее. Но после серии ударов по нашим энергообъектам вынуждены были ответить», – заявил Путин, его слова приводит официальный сайт президента.

    «Повторяю еще раз: если все закольцуется в решение тех вопросов, о которых мы говорили изначально, а в энергетике они связаны в том числе с решением одной из задач, которую мы перед собой ставили, – это демилитаризация… Прежде всего мы исходим из того, что мы таким образом влияем на ОПК – на оборонно-промышленный комплекс Украины, причем напрямую», – пояснил глава государства.

    Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, как ударами ракет и беспилотников Россия отключает Украине энергосистемы больших городов.

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    12 апреля 2024, 01:55 • Новости дня
    Le Figaro: Запад заговорил о возможном поражении Украины
    Le Figaro: Запад заговорил о возможном поражении Украины
    @ Vadim Ghirda/AP/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Ситуация на фронте складывается не в пользу Киева, и на Западе вновь заговорили о возможности поражения Украины, пишет газета Le Figaro.

    Издание указывает, что после провального контрнаступления Киева в прошлом году украинские военные вынуждены отступать на оборонительные позиции, тогда как российская армия оказывает постоянное давление, стремясь прорвать линии противника, передает ТАСС

    Как отмечает газета, смертоносность боев, обусловленная хорошей просматриваемостью поля боя и точностью огня, делает любое наступление трудоемким и способным обернуться большими потерями. В этой ситуации, замедляющей ход конфликта, положение Киева становится все более шатким.

    Le Figaro указывает на недавние слова украинского лидера Владимира Зеленского, заявившего, что Киев проиграет без помощи Вашингтона, и главнокомандующего Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе американского генерала Кристофера Каволи, выступившего с аналогичным заявлением.

    В разговоре с французскими официальными лицами украинские представители обещают начать контрнаступление в 2025 году, если Париж «поможет Киеву продержаться в текущем году». «Украинцы говорят нам: помогите нам выстоять в 2024 году, и в 2025 мы сможем снова начать наступление», – приводит газета слова французского чиновника, ведущего диалог с украинской стороной.

    По данным Le Figaro, Киев заинтересован в поставках наземных систем «земля-воздух» среднего радиуса действия Mamba (SAMP/T). «Украинцам нужны не столько сами системы, сколько ракеты», – цитирует газета тот же источник. При этом издание указывает, что несмотря на давление со стороны французского правительства, компания MBDA, которая производит используемые с этой системой ракеты Aster 30, не сможет поставить больше снарядов в краткосрочной перспективе. К тому же, продолжает Le Figaro, армия Франции нуждается в них для своих собственных целей.

    Ранее командующий объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Юрий Содоль признал, что украинские силы в зоне боевых действий уступают в численности российским примерно в 7-10 раз. По его словам, украинская армия держит оборону из последних сил.

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    12 апреля 2024, 11:50 • Новости дня
    Дуда отказал Зеленскому в передаче систем Patriot

    Президент Польши Дуда отказался передать Украине системы Patriot

    Дуда отказал Зеленскому в передаче систем Patriot
    @ President Of Ukraine Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Польша не может передать Украине системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot, заявил президент республики Анджей Дуда на пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Вильнюсе.

    Дуда заявил, что Польша в настоящее время фактически не располагает системами Patriot, их установка, по его словам, только началась. «Фактически сегодня у нас нет возможности что-то передать, даже если бы мы хотели», – приводит его слова «Коммерсант».

    Комплексы, развернутые на польской территории, принадлежал армии США, объяснил Дуда. Он напомнил также, что соседние с Украиной страны также не обладают системами Patriot.

    Польские власти обсуждают возможность передачи Украине ракет советского производства, добавил глава республики.

    Ранее немецкие СМИ писали, что украинские военные истощили свои запасы ракет для зенитно-ракетных комплексов Patriot, установок IRIS-T и других систем противовоздушной обороны.

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    12 апреля 2024, 07:13 • Новости дня
    Комсомольский-на-Амуре авиазавод передал Минобороны партию истребителей Су-35С
    Комсомольский-на-Амуре авиазавод передал Минобороны партию истребителей Су-35С
    @ Пресс-служба ПАО "ОАК"/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Ю.А. Гагарина (входит в госкорпорацию «Ростех») изготовил и передал Минобороны России первую в этом году партию многофункциональных истребителей Су-35С.

    Как сообщает пресс-служба «Ростеха», самолеты прошли все необходимые испытания и совершили перелет к месту несения службы.

    «Перед нашими авиастроителями стоит задача обеспечить ритмичность производства и поставок новых самолетов, востребованных Минобороны России», – отметил первый заместитель генерального директора госкорпорации Владимир Артяков, передает ТАСС.

    Су-35С – российский многоцелевой сверхманевренный истребитель поколения «4++». Он предназначен для завоевания господства в воздухе, поражения наземных и надводных целей, а также объектов инфраструктуры противника.

    Ранее сообщалось, что бомбардировщики Су-34 под прикрытием истребителей Су-35 уничтожили бомбами пункт ВСУ на купянском направлении.

    Удары были нанесены бомбами с универсальными модулями планирования и коррекции, что позволяет наносить точные удары не входя в зону поражения ПВО противника.

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    12 апреля 2024, 03:03 • Новости дня
    На защиту российских объектов от беспилотников поставили более 50 «Панцирей»
    На защиту российских объектов от беспилотников поставили более 50 «Панцирей»
    @ РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Более 50 ЗРПК «Панцирь» задействованы для прикрытия объектов от атак беспилотников, заявил командующий войсками противовоздушной и противоракетной обороны – заместитель главнокомандующего ВКС генерал-лейтенант Андрей Семенов «Красной звезде».

    По его словам, с начала спецоперации была проведена колоссальная работа по усилению ПВО и ПРО, а также попыток противника с помощью беспилотников атаковать объекты на территории Москвы и Подмосковья, передает ТАСС

    «Для эффективного прикрытия от ударов задействованы более 50 боевых машин «Панцирь», а также других средств борьбы с малоразмерными воздушными целями, среди них переносные ЗРК и средства РЭБ», – указал Семенов.

    Самоходный ЗРПК «Панцирь» разработки КБ Приборостроения (входит в холдинг «Высокоточные комплексы» Ростеха) предназначен для ближней обороны гражданских и военных объектов, а также прикрытия комплексов ПВО дальнего действия.

    В ВС России представлен модификацией «Панцирь-С1» с многоканальной системой захвата целей. Он способен поражать воздушные цели, летящие на скорости до 1 тыс. м/с, на дистанции от 200 м до 20 км.

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    10 апреля 2024, 16:48 • Новости дня
    На Т-90М «Прорыв» начали устанавливать дополнительную защиту от мин

    «Уралвагонзавод» ввел дополнительную защиту от мин для Т-90М «Прорыв»

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Дополнительной защитой от подрыва мин начали обеспечивать танки Т-90М «Прорыв», сообщил заместитель начальника по производству сборочного цеха «Уралвагонзавода» Алексей Калитюк.

    Для этих танков ввели дополнительную носовую, лобовую защиту, на угловом донном листе. Она должна защищать машины от подрыва мин, сказал Калитюк в эфире проекта «Тыл», передает ТАСС.

    Если изделие наезжает на мину носовой частью, то защита «дополнительно отрабатывает», пояснил он.

    Ранее на предприятии сообщали, что постоянно совершенствуют свою бронетехнику, принимая во внимание опыт ее применения в зоне спецоперации и пожелания танкистов.

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    12 апреля 2024, 03:43 • Новости дня
    ФСБ рассекретила документы о ликвидации французских наемников под Брянском в 1943 году

    Tекст: Денис Тельманов

    Президентская библиотека опубликовала рассекреченные архивные документы ФСБ России, в которых содержатся данные о ликвидации в январе 1943 года под Брянском группы французов, воевавших на стороне гитлеровской Германии.

    Сведения об этом начальник 4-го (разведывательно-диверсионного, зафронтового) Управления НКВД СССР Павел Судоплатов направил 16 января 1943 года заместителю наркома внутренних дел СССР Всеволоду Меркулову, сообщает ТАСС.

    «Седьмого января сего года нами уничтожена группа французов, пытавшаяся занять один населенный пункт», – говорится в документе.

    Как докладывал легендарный разведчик, взятый в плен французский капрал Роберт Гестен показал, что немцы «намечают большую операцию против партизан Клетнянских лесов», и что ожидается подкрепление в виде авиации и танков.

    В этом же сообщении говорилось, что, по агентурным данным, немецкие гарнизоны, расположенные в населенных пунктах в районе Брянска, и прилегающих к железной дороге Унеча-Сураж, пополняются за счет французов из так называемого «легиона по борьбе с большевизмом» и украинских националистов.

    Публикация этих документов приобретает особую актуальность в свете обсуждения на Западе возможности отправки войск на Украину. Напомним, что в начале апреля президент Украины Владимир Зеленский поддержал идею президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке войск на Украину. Ранее Макрон заявлял, что лидеры западных стран обсуждали возможность отправки войск на Украину, и «ничего исключать нельзя».

    Российская сторона неоднократно предупреждала о том, что отправка иностранных войск на Украину приведет к эскалации конфликта и серьезным последствиям для самих стран-участниц. В частности, пресс-бюро Службы внешней разведки РФ со ссылкой на директора СВР Сергея Нарышкина заявило, что французское военное подразделение, окажись оно на Украине, станет приоритетной легитимной целью российских военных.

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    12 апреля 2024, 01:27 • Новости дня
    США отказались назвать сроки вывода войск из Ирака

    Tекст: Денис Тельманов

    Соединенные Штаты пока не готовы определить сроки и формат своего военного присутствия в Ираке. Об этом заявила представитель Госдепартамента США высокого ранга на специальном брифинге для журналистов.

    «У нас в самом разгаре между вооруженными силами наших стран очень важное обсуждение того, какую форму мы придадим будущему нашего сотрудничества и нашего партнерства. И я действительно не стану выдвигать предположения насчет того, как это будет выглядеть», – отметила американский дипломат, передает ТАСС.

    По ее словам, рассуждения о том, состоится ли вывод войск США из Ирака, подрывали бы способность Вашингтона «принимать верные решения», касающиеся партнерства с Багдадом в сфере безопасности.

    Предстоящий визит премьер-министра Ирака Мухаммеда ас-Судани в Вашингтон, запланированный на 15 апреля, будет посвящен прежде всего экономическому сотрудничеству и не затронет вопрос военного присутствия США в стране.

    Однако, по информации главы иракского Минобороны Табита аль-Аббаси, вопрос вывода войск возглавляемой США международной коалиции станет центральной темой визита ас-Судани. Вашингтон, по его словам, «размышляет о способе и сроках вывода войск».

    В феврале официальный представитель главнокомандующего ВС Ирака Яхья Расул назвал силы альянса во главе с США дестабилизирующим фактором в Ираке и подчеркнул, что Багдад рассматривает вопрос о скорейшем прекращении миссии коалиции в стране.

    Таким образом, несмотря на заявления американской стороны, вопрос о выводе войск США из Ирака остается актуальным и может стать предметом серьезных переговоров между Вашингтоном и Багдадом.

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    11 апреля 2024, 11:15 • Новости дня
    На Украине принят закон об ужесточении мобилизации
    На Украине принят закон об ужесточении мобилизации
    @ Serg Glovny/Zuma/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Верховная рада Украины в четверг приняла закон об ужесточении мобилизации. За документ проголосовали 283 депутата.

    Законопроект вызвал большой резонанс и был встречен с критикой со стороны общества. К нему было подано рекордное количество правок – более 4,2 тыс., передает ТАСС.

    В частности, предлагалось прописать четкие сроки демобилизации военных, многие из которых находятся на фронте уже два года. Однако накануне внесения документа на рассмотрение в парламент вопрос демобилизации был исключен из него.

    Новый закон существенно ужесточает процесс мобилизации. Военнообязанные должны являться в военкоматы для уточнения учетных данных в течение 60 дней после объявления мобилизации. Повестка может быть направлена через электронный кабинет призывника.

    Граждане от 18 до 60 лет в период мобилизации обязаны иметь при себе военно-учетные документы и предъявлять их по требованию сотрудников военкомата, полиции, погранслужбы.

    Закон также обязывает работодателей предоставлять работникам отсрочку от призыва на военную службу.

    Газета ВЗГЛЯД писала ранее, что мобилизация на Украине приобретает людоедский характер.

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    10 апреля 2024, 12:13 • Новости дня
    Ми-24 потерпел крушение у западного побережья Крыма

    МО: В районе западного побережья Крыма потерпел крушение вертолет Ми-24

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вертолет Ми-24 потерпел крушение над Черным морем в районе западного побережья Крыма, по предварительным данным, по технической причине, сообщили в Минобороны.

    Как говорится в сообщении, при выполнении планового полета над акваторией Черного моря в районе западного побережья Крыма по причине отказа техники потерпел крушение вертолет Ми-24, передает ТАСС.

    Там добавили, что на месте крушения работают спасатели.

    Ранее вертолет Ми-24 ВВС Абхазии потерпел крушение в Гулрыпшском районе к юго-востоку от Сухума.

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    12 апреля 2024, 01:00 • Новости дня
    Войска ПВО-ПРО за два года уничтожили более 30 тыс. воздушных целей ВСУ

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские войска противовоздушной и противоракетной обороны (ПВО-ПРО) за два года спецоперации уничтожили более 30 тыс. средств воздушного нападения ВСУ, заявил командующий войсками ПВО-ПРО – заместитель главнокомандующего ВКС генерал-лейтенант Андрей Семенов.

    «Два года войска ПВО-ПРО несут дежурство полным составом в круглосуточном режиме. На сегодня военнослужащими уничтожены более 30 тыс. средств воздушного нападения противника, в том числе самолеты тактической авиации, тактические ракеты, беспилотники», – сказал Семенов газете «Красная Звезда», передает ТАСС.

    Он уточнил, что силами и средствами войск ПВО-ПРО усилена оборона приграничных с Украиной областей и важнейших промышленных центров. Также вновь сформированное соединение ПВО, имеющее на вооружении новейшую ЗРК, выполняют задачи по прикрытию Луганска, Донецка, Мелитополя и Бердянска.

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    12 апреля 2024, 03:57 • Новости дня
    ПВО сбила четыре беспилотника над Новошахтинском

    ПВО сбила четыре беспилотника над Новошахтинском Ростовской области

    Tекст: Денис Тельманов

    Силы ПВО уничтожили над ростовским Новошахтинском четыре беспилотника, сообщил губернатор региона Василий Голубев.

    «В 3.10 в Новошахтинске отбой атаки. ПВО уничтожила четыре беспилотника», – написал Голубев в своем Telegram-канале.

    Он уточнил: по предварительным данным, пострадавших в результате атаки нет, равно как и повреждения объектов. Однако, по словам Голубев, информация о последствиях в данный еще уточняется.

    Ранее глава региона сообщал о работе российских сил ПВО по отражению атаки беспилотников в районе Новошахтинска.

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    10 апреля 2024, 11:31 • Новости дня
    Рособоронэкспорт предложил дружественным странам помощь в создании ВДВ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Рособоронэкспорт (входит в Ростех) предлагает дружественным странам содействие в организации и обучении подразделений воздушно-десантных войск с полным оснащением необходимой техникой, заявили в пресс-службе компании.

    Как говорится в сообщении, компания готова помочь в построении парашютно-десантных подразделений, обучении военнослужащих, создании наземной инфраструктуры, оснащении всеми видами военной вооружения и техники, передает ТАСС.

    Результатом работы станет появление в составе вооруженных сил иностранного заказчика полностью боеготового рода войск.

    Как уточнил гендиректор Рособоронэкспорта Александр Михеев, большой потенциал своего предложения компания видит на Ближнем Востоке, в Азиатско-Тихоокеанском регионе, и в странах Африки.

    Ранее Рособоронэкспорт рассказал о совместных проектах по производству оружия.

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    12 апреля 2024, 23:54 • Новости дня
    Экс-аналитик Пентагона: Западная помощь Киеву привела к расколу в НАТО

    Экс-аналитик Пентагона Карен Квятковски заявила, что западная помощь Киеву привела к расколу в НАТО

    Tекст: Денис Тельманов

    Бывший аналитик Пентагона, подполковник в отставке Карен Квятковски заявила о расколе в рядах НАТО из-за военной помощи Украине.

    «Западная помощь привела к расколу в НАТО. Это повысило риск эскалации и заставило замолчать здравомыслящие и миролюбивые голоса», – сказала  Квятковски на заседании Совета Безопасности ООН, созванном Россией для обсуждения западных поставок вооружений Киеву, передает ТАСС

    Она отметила, что большинство стран не поддерживает продолжение боевых действий на Украине.

    «США и НАТО смотрят на истекающую кровью Украину и говорят, что ей нужно сражаться ожесточеннее, умирать более храбро. Никто на Украине и в большинстве своем в мире не считает, что это хороший совет, поскольку он не работает», – констатировала экс-аналитик Пентагона.

    Ранее сообщалось, что политики в Вашингтоне схлестнулись в споре, что является истинной причиной конфликта на Украине – «агрессивные устремления России» или расширение НАТО на восток. При этом шеф Пентагона Ллойд Остин играет за команду, отстаивающую первую версию.

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    12 апреля 2024, 23:36 • Новости дня
    Ребенок и еще пять человек погибли при обстреле Токмака Запорожской области

    При обстреле Токмака в Запорожской области погибли шесть человек, в том числе ребенок

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате обстрела жилого района города Токмака Запорожской области со стороны ВСУ погибли шесть человек, среди которых один ребенок, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    «По предварительным данным, в результате обстрела жилого района города погибли шесть человек, в том числе один ребенок. Не менее 20 жителей получили тяжелые ранения и травмы», – написал Рогов в своем Telegram-канале.

    Он добавил, что без газоснабжения остались 25 домов частного сектора и 9 многоэтажек. На месте работают экстренные службы, которые тушат пожар и разбирают завалы.

    Рогов предупредил о возможности повторных атак. Ранее он сообщал, что ВСУ обстреливают Токмак из РСЗО.

    Рогов также сообщил, что украинские военные начали переброску сил в район населенного пункта Работино для возможных контратак.

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