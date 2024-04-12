Неизвестный облил кислотой двух девушек в Подмосковье

СК возбудил уголовное дело по факту нападения «кислотного маньяка» в Подмосковье

Tекст: Вера Басилая

В ГСУ СК России по Московской области сообщили, что возбуждено уголовное дело по факту нападений на женщин в подмосковном Монино, при которых мужчина обливал их кислотой. Предварительно, пострадали две девушки.

По данным следователей, неизвестный подошел к 16-летней девушке на улице и облил ее химической жидкостью, она получила ожоги, другая жертва «маньяка» попала в больницу с ожогами лица и тела, пишут «Известия».

Одна из пострадавших Алена рассказала, что незнакомец плеснул какую-то вязкую субстанцию ей на одежду, но, скорее всего, целился в лицо. По ее словам, она сначала подумала, что наступила куда-то, но увидела, что на брюках какая-то смесь, которая поменяла цвет от темно-красного к фиолетовому и стала сильно жечь ногу.

Мама девочки Юлия считает, что дочь отделалась незначительными ранами из-за того, что в момент нападения рядом с ней находилась соседка-бабушка, видимо, это напугало «маньяка».

Преподаватель медфака Государственного университета просвещения хирург Александр Умнов в беседе с News.ru предположил, что девушек облили, скорее всего, серной кислотой. По его словам, прожечь одежду могли соляная (HCl) и серная (H2SO4) кислота. Эксперт отметил, что серную кислоту можно изготовить в домашних условиях, а вот соляная образуется при распаде хлорки, которую используют при уборках и чистках бассейнов.

Ранее в марте уже было нападение с кислотой на пешеходов. В подмосковном Домодедово неизвестный мужчина облил кислотой троих человек, включая 11-летнего ребенка, пострадавшие доставлены в больницу.

До этого в центре Петербурга пару влюбленных облили кислотой.