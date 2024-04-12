Эксперт назвала способ победить кибербуллинг

«Зачастую вредные материалы не несут открытый призыв к суициду, однако их содержание нацелено на снижение самооценки ребенка или подростка. Дешевые манипуляции, показывающие недостижимые идеалы, например, звезд и моделей, как норму и стандарт человеческой жизни, а обычных подростков как неудачников, которым нет места обществу, постепенно закладывают в ребенке мысль о его никчемности», – передает ее слова РАПСИ.

«Самым эффективным методом борьбы с такими материалами является критика такого контента, которая бы позволила ребенку разобраться в логике нарратива и впоследствии научиться ему противостоять», – отметила Сидоренко на научно-практической конференции «Права ребенка в интернете: стратегия защиты».

Проблемой является тот факт, что дети зачастую обращаются за помощью именно к своим сверстникам, нежели к взрослым, отмечает эксперт. Она предлагает создавать молодежные организации по защите своих прав. Сидоренко посоветовала намеренно игнорировать экстремистский контент.

«Необходимо мириться с новыми реалиями, и отказ распространять экстремистский контент, намеренное его игнорирование пользователем – это не только способ остановить распространение деструктивных материалов в сети, но и неотъемлемая часть цифровой гигиены, которая должна стать для пользователя такой же данностью, как и чистка зубов по утрам», – уточнила Сидоренко.