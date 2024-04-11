Попытки людей игнорировать реальность, на этот раз погрузившись не в революционный угар, как в ХХ веке, а в уютный обывательский мирок, грозят России проблемами – если таких людей станет достаточно много.0 комментариев
Губернатор Шумков: Дамбу в Курганской области укрепят до конца дня
Укрепление дамбы Кургана должно завершиться до конца четверга, заявил губернатор Курганской области Вадим Шумков на совещании по паводкам у президента РФ Владимира Путина.
Общая протяженность дамбы составляет около 30 километров, ее укрепляют, чтобы поднять высоту с 8-10 метров до 11-и более метров на самых опасных участках, доложил Шумков, передает ТАСС.
Работу планируется завершить к ночи в четверг, 11 апреля.
Ранее глава Курганской области сообщал о росте уровня воды в реке Тобол у села Звериноголовского до 10 метров.