Уровень воды вырос в реках Урал и Тобол

Уровень воды в реке Урал у Оренбурга вырос до 1054 см

Tекст: Антон Антонов

Глава Курганской области Вадим Шумков сообщил, что уровень воды в реке Тобол у села Звериноголовского достиг 10 м – «на 1 м и 10 см выше отметки, при которой наступают неблагоприятные явления». У Кургана уровень воды увеличился за ночь на 8 см и достиг отметки в 383 см, передает ТАСС.

В Таштагольском районе Кемеровской области, как сообщил глава района Андрей Орлов, уровень воды на реке Мрассу (приток Томи, бассейн Оби) поднялся до 540 см – на 90 см выше критической отметки.

Кроме того, в результате затора подъем воды произошел на реке Томь в селе Вершинино Томской области, затоплено 22 жилых дома, передает РИА «Новости».

Напомним, губернатор Оренбургской области Денис Паслер заявил, что в Оренбурге зафиксировали пик паводка.