Президент Финляндии Стубб призвал НАТО готовиться к конфликту с Россией

Tекст: Валерия Городецкая

Стубб заявил, что «воинственная» риторика западных стран в адрес России отвлекает от реальных проблем, таких как помощь Украине и укрепление обороноспособности Европы, передает РИА «Новости». Он не думает, что «Москва нападет на одну из стран НАТО до 2030 года», но призывает к бдительности.

«Другими словами, нужно быть более подготовленными. Нужно готовиться к худшему, чтобы его избежать», – подчеркнул Стубб.

В качестве примера он привел обязательную военную службу в Финляндии, которую, по его мнению, могли бы перенять другие страны НАТО. Стубб также призвал к безоговорочной поддержке Украины, даже если это потребует опустошения «своих собственных хранилищ» боеприпасов.

Президент заверил, что Финляндия не беспокоится о планах России нарастить военное присутствие на границе с его страной: «Мы не беспокоимся по поводу всего этого, но мы готовы».

Ранее НАТО признало, что Россия не собирается нападать на альянс.