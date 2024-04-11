В Киеве люди, известные в предыдущие десятилетия милой провинциальной религиозностью, засыпают взрывчатку в оклады икон, и ни у кого из них, ну хоть у одного, не сжимает сердце от ощущения невероятного кощунства, смертного греха, который он совершает.3 комментария
МЧС доставило гуманитарную помощь жителям Оренбургской области
МЧС сообщило о доставке 35 тонн гуманитарной помощи для жителей Оренбургской области
Спецборт Ил-76 приземлился в Орске, жителям Оренбургской области доставлено 35 тонн гуманитарной помощи, сообщило МЧС.
Речь идет о продуктах, бутилированной воде, лекарствах, средствах гигиены, пледах, резиновых сапогах. Груз получит правительство региона для передачи жителям пострадавших от паводка населенных пунктов. Сообщается, что сбор помощи провели по инициативе властей Тульской области, передает ТАСС.
Напомним, губернатор Оренбургской области Денис Паслер заявил, что в Оренбурге зафиксировали пик паводка.