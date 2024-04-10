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    В Киеве люди, известные в предыдущие десятилетия милой провинциальной религиозностью, засыпают взрывчатку в оклады икон, и ни у кого из них, ну хоть у одного, не сжимает сердце от ощущения невероятного кощунства, смертного греха, который он совершает.

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Русская культура на Украине как трагически упущенная возможность

    Федеративная республика Украина, где в одних регионах говорили бы на западноукраинском, в других – на русском, в третьих – на румынском или венгерском, могла бы явить пример прагматичного государства, которое существует в интересах своих граждан. Но она стала примером прямо противоположного.

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    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Вышвырнуть нацистов из Одессы – как это сделали 80 лет назад

    10 апреля 1944 года Красная армия освободила Одессу от оккупантов. Немцы и румыны в свое время потратили немало сил, чтобы захватить жемчужину Черного моря. И уходить «по-хорошему» они, естественно, не собирались.

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    10 апреля 2024, 21:54 • Новости дня

    Сотрудник пресс-службы Минобороны погиб при обстреле журналистов «Вести Луганск»

    Сотрудник пресс-службы Минобороны погиб при обстреле журналистов луганского филиала ВГТРК

    Tекст: Валерия Городецкая

    В результате обстрела журналистов луганского филиала ВГТРК со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ) погиб сопровождающий их офицер пресс-центра Министерства обороны России Евгений Половодов.

    О гибели Половодова сообщают «Вести», у него остались мама, жена и маленький сын, передает РИА «Новости».

    Напомним, на Кременском направлении ВСУ, используя ствольную артиллерию, обстреляли сотрудников луганского филиала ВГТРК. Москва потребовала от международных структур осудить нападение на журналистов.

    9 апреля 2024, 22:48 • Новости дня
    Эксперт: После подрыва «Северных потоков» Европа перестала доверять Америке

    Эксперт Анпилогов: Соглашение стран Европы по Северному морю – результат слома международной архитектуры безопасности

    Эксперт: После подрыва «Северных потоков» Европа перестала доверять Америке
    @ Haekon Mosvold Larsen/AP/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Разрушение международной архитектуры безопасности, формирование новых правил игры и недоверие к крупным странам, включая США, заставили Северную Европу рассчитывать только на себя в обеспечении безопасности критически важной инфраструктуры. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал эксперт в сфере энергетики Алексей Анпилогов. Ранее Бельгия, Нидерланды, Германия, Норвегия, Великобритания и Дания подписали соглашение о защите подводной инфраструктуры от иностранных диверсий.

    «Охарактеризовать подписание этого соглашения можно фразой: «На воре и шапка горит». Некоторые страны Запада, причастные к терактам на «Северных потоках», поняли, что в эту игру можно играть вдвоем. Запад ощутил себя сильно уязвимым перед действительными угрозами, которые раньше воспринимались как невозможные в силу институциональных договоренностей. Одной из них был, например, отказ от диверсий на критической трансграничной инфраструктуре», – пояснил Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание», эксперт в сфере атомной энергетики.

    «Ранее все базировалось на общем понимании того, что в глобальном мире такие действия действительно невозможны. Но взрывы на «Северных потоках» показали, что запущено переформатирование мировых правил, где уже никто не защищен. И нынешнее соглашение – ответная реакция от условно небольших стран, которые не могут по отдельности обеспечить безопасность своей критической инфраструктуры», – детализировал он.

    Но не меньшей причиной для таких действий, по его словам, был шпионский скандал, о котором стало известно весной 2021 года. Тогда газета Süddeutsche Zeitung сообщала, что датские спецслужбы в 2012-2014 годах помогали Агентству национальной безопасности США следить за Ангелой Меркель, Франком-Вальтером Штайнмайером и другими политиками.

    В частности, датские спецслужбы предоставили американцам доступ на специальную станцию возле Копенгагена, откуда осуществлялась прослушка и с которой можно было получить доступ к подводным кабелям интернет-провайдеров. При этом США следили также за датским МИД, Минфином и за одной компанией из сферы ВПК.

    «Получается, одна страна НАТО помогала другой стране НАТО шпионить за третьей страной НАТО. Какое тут может быть доверие между союзниками? Однако нынешнее соглашение вызвано даже не тем, что Северная Европа больше не верит именно США – она просто вообще никому не верит и старается сохранить трансграничное единство без каких-либо третьих лиц, пусть даже и союзников по НАТО», – пояснил спикер.

    «К тому же НАТО как организация – совершенно неповоротливая и бюрократизированная. Гонка за глобальными целями привела альянс к локальной недееспособности. А так все шесть стран-подписантов будут активнее и чаще патрулировать необходимые участки акватории Северного моря, причем делать это сугубо своими вооруженными силами и спецслужбами. Также они будут вырабатывать дополнительные меры доверия в рамках этого соглашения», – подчеркнул собеседник.

    «Ведь Европе никто не гарантирует отсутствие у США желания нарастить продажу СПГ в ЕС путем подрыва норвежских газопроводов, которые сейчас питают Германию. К тому же Европа выступает для США этакой «консервой», которую раскупорили и трусят, обеспечивая отток инженерных, научных кадров, частично и промышленности. Все это не добавляет оптимизма Европе», – заметил аналитик.

    Напомним, шесть стран, имеющих выход к Северному морю, подписали во вторник соглашение о защите критической подводной инфраструктуры от иностранных диверсий и нападений, пишет Politico.

    Соглашение, подписанное Бельгией, Нидерландами, Германией, Норвегией, Великобританией и Данией, направлено на «укрепление сотрудничества» для защиты энергетической инфраструктуры и повышения безопасности в регионе.

    «Северное море является локомотивом, стимулирующим амбиции Европы в области возобновляемых источников энергии и нулевых выбросов, помогая укрепить энергетическую безопасность на континенте», – сказал Эндрю Боуи, британский министр по ядерной энергии и возобновляемым источникам энергии, сообщает Reuters.

    В то же время министерство климата, энергетики и коммунальных услуг Дании заявило, что Северное море становится «центром критически важной инфраструктуры», где соединяются европейские силовые кабели, газовые трубы и телекоммуникационные линии. «Возникла растущая трансграничная взаимозависимость, а вместе с ней вырос риск саботажа и нежелательного внимания со стороны враждебных субъектов», – заявили в министерстве.

    По данным ведомства, в рамках соглашения страны проведут обзор текущих мер защиты и безопасности, будут обмениваться информацией и знаниями, в том числе – в оперативном режиме. Соглашение «дополняет работу НАТО».

    Министр юстиции и Северного моря Бельгии Поль Ван Тигчелт заявил, что новое соглашение будет гарантировать, что «шельфовая и подводная инфраструктура будут иметь одинаковый уровень безопасности, а не варьироваться от страны к стране», сообщает De Standaard.

    Напомним, в феврале 2023 года газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему подрыв «Северных потоков» обернулся для НАТО новыми проблемами в области обеспечения безопасности подводной инфраструктуры.

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    10 апреля 2024, 06:25 • Новости дня
    Антонов после угроз США в адрес «Арктик СПГ-2» напомнил о «Северных потоках»

    Посол Антонов после угроз США в адрес «Арктик СПГ-2» напомнил о подрыве «Северных потоков»

    Антонов после угроз США в адрес «Арктик СПГ-2» напомнил о «Северных потоках»
    @ Danish Defense Ministry/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Посол России в США Анатолий Антонов в ответ на заявления США о стремлении не допустить реализации проекта «Арктик СПГ-2» напомнил о теракте в отношении «Северных потоков».

    Комментируя угрозы Госдепа в адрес проекта «Арктик СПГ-2», Антонов заявил в Telegram, что Вашингтон хотел бы «покончить с российским экспортом энергоресурсов». Для этого, по его словам, США уже ввели «бесконечное множество санкций». Так что новые заявления Госдепа «предсказуемы», сказал Антонов. Он подчеркнул, что «русофобы» в Вашингтоне прилагают все возможные усилия «для снижения доходов российского бюджета».

    США заявляют об «энергонезависимости сателлитов», но на деле хотят добиться «конкурентных преимуществ для собственных производителей» и «подсадить» на дорогое американское топливо как союзников, так и Глобальный Юг, заявил посол. Он подчеркнул, что «речь идет о банальном торгашестве, помноженном на неоколониальные устремления».

    При этом, отметил Антонов, угрозы США «могут указывать и на куда более безрассудные расчеты». Он указал на теракт в отношении «Северных потоков», который произошел после «неоднократных обещаний» Вашингтона «покончить с российскими подводными трубопроводами». «Расследование всячески затягивается западными столицами. Видимо, есть что скрывать», – сказал он.

    Напомним, помощник госсекретаря США по энергетическим ресурсам Джеффри Пайетт заявил, что США пообещали противодействовать новым энергопроектам России. Вашингтон хочет, чтобы «Арктик СПГ-2» «не возобновился».

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    10 апреля 2024, 09:26 • Новости дня
    Гагаузия пригрозила обратиться к России в случае ввода войск Молдавии
    Гагаузия пригрозила обратиться к России в случае ввода войск Молдавии
    @ Дмитрий Осматеско/Sputnik/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Глава Гагаузии Евгения Гуцул заявила, что власти региона обратятся за помощью ко всем, включая Россию, если Молдавия введет войска в ответ на объявление независимости автономии.

    При этом Гуцул выразила надежду на здравый смысл властей Молдавии, передает РИА «Новости».

    Ранее Гуцул заявляла, что Гагаузия отделится от Молдавии, если Кишинев решит объединиться с Румынией. При этом она подчеркнула, что регион хочет остаться в составе Молдовы, но будет «принимать меры» в случае объединения страны с Румынией.

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    10 апреля 2024, 13:29 • Новости дня
    Названа причина повторной отмены пуска ракеты «Ангара-А5»

    Роскосмос: Сбой системы контроля пуска двигателя стал причиной повторной отмены пуска «Ангары-А5»

    Названа причина повторной отмены пуска ракеты «Ангара-А5»
    @ Роскосмос Медиа/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    На космодроме Восточный второй раз подряд был отложен пуск тяжелой ракеты-носителя «Ангара-А5». Как сообщил глава Роскосмоса Юрий Борисов, причиной стала «новая техническая неполадка», связанная со «сбоем в системе контроля запуска двигателя».

    По словам Борисова, «скорее всего, это программная ошибка», которая будет найдена в течение дня. Он подчеркнул, что «необратимых процессов, требующих демонтажа ракеты, не произошло», передает ТАСС.

    Глава Роскосмоса также отметил, что переносы пусков ракет-носителей по техническим причинам – это «рядовое явление» для разработчиков, особенно на этапе летно-конструкторских испытаний, который сейчас проходит КРК «Амур».

    «Этот этап как раз и предусматривает, чтобы выявить все нюансы, нюансы конструкторского характера, технологического характера или эксплуатационного», – пояснил Борисов.

    Следующая попытка пуска «Ангары-А5» назначена на 11 апреля.

    Напомним, пуск тяжелой ракеты-носителя с космодрома Восточный, намеченный на среду, 10 апреля, был вновь отменен.

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    10 апреля 2024, 16:32 • Новости дня
    Ереван выдвинул условие сохранения вещания российского ТВ в Армении

    Министр Айрапетян: Ереван может расторгнуть договор вещания с Москвой

    Tекст: Вера Басилая

    Армения может расторгнуть договор о вещании с Россией, если не изменится содержание программ, как предлагает Ереван, сообщил министр высокотехнологической промышленности Армении Мхитар Айрапетян.

    Айрапетян отметил, что Армения позитивно настроена по этому вопросу и планирует на следующей неделе предоставить России пакет предложений с правками касательно существующего соглашения. По его словам, необходимо достичь такого рабочего документа, в случае нарушения положений которого последуют санкции. В противном случае Ереван расторгнет соглашение на вещание с Россией, передает ТАСС.

    Айрапетян заявил, что Армения и Россия ранее не достигли соглашения, после чего было решено заблокировать трансляцию авторских передач «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» и «Вечер с Владимиром Соловьевым».

    Ранее Дмитрий Песков отметил, что президент России Владимир Путин и премьер Армении Никол Пашинян в обозримой перспективе смогут лично обсудить все вопросы, имеющиеся в отношениях двух стран.

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    10 апреля 2024, 11:30 • Новости дня
    Политолог объяснил заявление Зеленского о плане нового контрнаступления

    Политолог Скачко: Зеленский говорит о новом контрнаступлении ради денег от Запада

    Политолог объяснил заявление Зеленского о плане нового контрнаступления
    @ Wolfgang Schwan/Reuters

    Tекст: Илья Абрамов

    ВСУ испытывают дефицит живой силы, но для очередной волны мобилизации нужны деньги. Поэтому Зеленский, вновь возвращаясь к теме контрнаступления, пытается выпросить очередные транши от Запада, сказал газете ВЗГЛЯД украинский политолог Владимир Скачко. Ранее на Украине исключили из закона о мобилизации положения о демобилизации и ротации военных, а Зеленский сообщил о новом плане контрнаступления.

    «Все заявления и действия вокруг закона о мобилизации направлены на пополнение рядов ВСУ и сохранение имеющейся живой силы. Дело в том, что украинские войска уже сейчас испытывают серьезный дефицит, который в перспективе может лишь усугубиться. Поэтому главком Сырский и предложил рассмотреть поправки о ротации и увольнении позже. Он просто тянет время», – сказал украинский политолог Владимир Скачко.

    «Когда будет принят закон о мобилизации, предсказать сложно. Киеву на это нужны в том числе деньги. Да и в целом армия – это не только солдаты. Новых бойцов необходимо одеть, вооружить, снабдить медикаментами и прочим. А у Киева собственных средств нет. Поэтому проект, скорее всего, будут тормозить. Это стандартная для Украины история – несоответствие желаний и возможностей», – подчеркивает он.

    «На этом фоне Зеленский вновь возвращается к риторике вокруг якобы нового контрнаступления. Не сомневаюсь, что это очередная попытка привлечь внимание Запада. Ведь только так можно получить какое-то финансирование. Украинское руководство стремится показать – план есть, поэтому потенциальные транши не станут пустой тратой. Кроме того, такими заявлениями подогревается угасающий патриотизм граждан». – резюмировал Скачко.

    Ранее комитет Верховной рады по вопросам нацбезопасности и обороны поддержал предложение главнокомандующего ВСУ Александра Сырского об исключении положения о демобилизации и ротации военных из законопроекта о мобилизации.

    Главком в письме к главе Минобороны Украины Рустему Умерову заявил, что ряд пунктов документа нуждается в «более детальном анализе и дополнительном изучении». Он предложил «вопрос оснований увольнения с военной службы» и «внедрения на законодательном уровне ротации военнослужащих» рассматривать «отдельно», «в другом законопроекте».

    В результате правительству Украины было поручено в течение восьми месяцев после опубликования принятого закона о мобилизации представить проект документа о ротации и увольнении с военной службы.

    Напомним, одобренный в первом чтении закон о мобилизации предусматривал увольнение военных после 36 месяцев службы после решения Ставки верховного главнокомандующего. Позднее к проекту подали свыше 4 тыс. правок. Сейчас нет информации о том, какие конкретно изменения внесены в документ.

    Тем временем Владимир Зеленский потребовал от Верховной рады быстрее принять законопроект об ужесточении мобилизации. Поведение депутатов он назвал «безответственным». Кроме того, по его мнению, Запад очень сильно недоволен промедлением в отношении этого документа.

    Также Зеленский сообщил о наличии у Украины плана нового контрнаступления. По его словам, этот документ уже был разработан. Однако для реализации задуманного ВСУ нужно получить от стран Запада современные системы вооружения.

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    10 апреля 2024, 10:58 • Новости дня
    Китай резко ответил на претензии США из-за дружбы с Россией

    В МИД Китая заявили, что не потерпят вмешательства США в сотрудничество Москвы и Пекина

    Китай резко ответил на претензии США из-за дружбы с Россией
    @ Johannes Neudecker/DPA/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что Китай не потерпит осуждения и вмешательства со стороны других государств в его торгово-экономическое сотрудничество с Россией.

    Она подчеркнула, что Китай и Россия имеют право на нормальное сотрудничество в этой сфере, которое не должно подвергаться давлению, сдерживанию или осуждению, передает ТАСС.

    Заявление Мао Нин прозвучало в ответ на слова заместителя госсекретаря США Курта Кэмпбелла о том, что успехи России в ходе спецоперации на Украине могут негативно отразиться на отношениях США с Китаем.

    Ранее Пекин уже предостерегал США от попыток очернять и препятствовать развитию нормальных межгосударственных отношений между Россией и Китаем.

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    10 апреля 2024, 09:03 • Новости дня
    На кладбищах в США увеличилось число могил убитых на Украине наемников
    На кладбищах в США увеличилось число могил убитых на Украине наемников
    @ US Joint Staff/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    На американских кладбищах, как и на европейских, растет число могил ликвидированных ВС России на Украине наемников.

    Так, 50-летний отставной морской пехотинец США Грейди Курпаси погиб спустя два месяца после начала СВО, при этом его останки захоронили на родине только в марте этого года, так как он долгое время считался пропавшим без вести, передает РИА «Новости».

    Другой погибший Брайн Янг воевал в составе украинских сил и погиб в июле 2022 года в результате танкового обстрела. У него остались двое дочерей, на его памятнике есть эпитафия со словами «вперед к новым приключениям».

    Другой погибший наемник – бывший морпех Иэн Торторичи, присоединившийся к иностранному легиону Украины, он погиб в июне прошлого года в Краматорске.

    Еще один убитый на Украине американский «волонтер» – Дейн Партридж, служивший ранее в Ираке. СМИ сообщали, что он участвовал в боевых действиях на стороне Киева с апреля 2022 года. Уже в октябре наемник попал под обстрел, получил ранение и позднее скончался. У него остались жена и пятеро детей.

    В Европе также увеличилось число могил погибших на Украине наемников.

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    10 апреля 2024, 00:30 • Новости дня
    ВСУ использовали химоружие в ДНР

    ВСУ использовали химическое оружие на Артемовском направлении в ДНР

    ВСУ использовали химоружие в ДНР
    @ кадр из видео РИА «Новости»

    Tекст: Антон Антонов

    В районе Клещеевки вооруженные силы Украины использовали химическое оружие, сообщили российские силовики.

    Представители российских силовых структур предоставили видеозапись с одной из неразорвавшихся стеклянных колб, в которой содержится отравляющее вещество, передает РИА «Новости».

    «Симптомы: кашель, ожог верхних дыхательных путей», – говорится в сообщении. Поясняется, что украинские войска сбрасывали боеприпасы – стеклянные колбы с отравляющим веществом – с беспилотников.

    Колба «сбрасывается на позиции», после чего разбивается и «химикат вступает в реакцию, окисляется», образуя «ядовитое облако». Для отравления достаточно сделать несколько вдохов. «Бойцы называют его лампой», – пишет «Российская газета».

    Эксперт, исследовавший образец, сообщил, что использован газ, который раздражает слизистые оболочки человека. Вероятно, речь идет о белом фосфоре, передает РИА «Новости».

    По данным ТАСС, это может быть адамсит – боевое отравляющее вещество на основе трихлористого мышьяка, при взрыве образует светло-желтое или зеленое облако. Адамсит поражает верхние дыхательные пути человека, вызывая замедление частоты сердечных сокращений, повышение давления и внезапную остановку дыхания.

    В силовых структурах России подчеркнули, что необходимо остерегаться незнакомых предметов, не контактировать с ними, не подвергать разрушению.

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    10 апреля 2024, 15:28 • Новости дня
    Обвиняемый в теракте в «Крокусе» отказался участвовать в судебном заседании
    Обвиняемый в теракте в «Крокусе» отказался участвовать в судебном заседании
    @ Пресс-служба Басманного суда/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Диловар Исломов, обвиняемый по делу о теракте в «Крокус Сити Холле», отказался от участия в рассмотрении своей жалобы на арест, сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

    Как сообщил источник ТАСС, Диловар Исломов отказался принимать участие в апелляционном рассмотрении по своему делу.

    Жалобу на арест Исломова Мосгорсуд рассмотрит в среду.

    Ранее Диловар Исломов обжаловал арест по делу о теракте в «Крокус Сити Холле».

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    10 апреля 2024, 16:40 • Новости дня
    Стали известны место и время похорон Александра Ширвиндта

    Похороны Ширвиндта пройдут на Новодевичьем кладбище в кругу родных

    Стали известны место и время похорон Александра Ширвиндта
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Похороны народного артиста РСФСР, президента Театра сатиры Александра Ширвиндта состоятся 14 апреля на Новодевичьем кладбище, сообщили в пресс-службе Театра сатиры.

    Как уточнили в пресс-службе, похороны Ширвиндта пройдут после полудня в кругу родных и сотрудников театра, передает ТАСС.

    О смерти президента Театра сатиры народного артиста России Александра Ширвиндта стало известно 15 марта. Он скончался в больнице на 90-м году жизни.

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    10 апреля 2024, 12:55 • Новости дня
    Захарова: НАТО строит центры у границ России для ударов по информационной инфраструктуре

    Захарова: НАТО строит центры сбора данных у границ России для ударов по информационной инфраструктуре

    Захарова: НАТО строит центры у границ России для ударов по информационной инфраструктуре
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В НАТО создают центры отслеживания и сбора разведданных для нанесения ударов по критической информационной инфраструктуре России, эти центры расположены вдоль российских границ – в Эстонии, Латвии, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Военно-политическое руководство Североатлантического альянса наращивает силовой потенциал с прицелом на российское информационное пространство для подготовки и проведения киберопераций, сказала Захарова, передает ТАСС.

    Вашингтон вместе с союзниками используют сеть подконтрольных Агентству нацбезопасности США центров по периметру границ России. Это Эстония, Латвия, Финляндия. Также планируется задействовать Молдавию и Грузию. Там создаются киберлаборатории для оперативно-технического обеспечения групп и состава киберкомандования или сил специальных операций НАТО.

    Центры отслеживают и собирают разведданные, обрабатывают сценарии нанесения ударов с использованием информационных технологий по объектам критической информационной инфраструктуры России.

    Запад под прикрытием защиты неких ценностей использует информационно-коммуникационные технологии как инструмент в развязанной против России гибридной войне.

    Российская сторона выступает с большей частью развивающихся стран Глобального Юга, отстаивая на международных площадках формирование равноправной системы мировой информационной безопасности, создание единых правил в этой сфере.

    Это единственное решение, позволяющее обеспечить соблюдение принципов суверенного равенства государств и невмешательства в их внутренние дела. Оно даст возможность предотвратить и урегулировать конфликты в сфере информационно-коммуникационных технологий.

    После начала СВО интенсивность кибератак на объекты критической информационной инфраструктуры и россиян дошли до беспрецедентного уровня. За многими этими атаками стоят иностранные спецслужбы, они действуют руками хакеров с Украины.

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    10 апреля 2024, 09:52 • Новости дня
    WSJ: Американские беспилотники на Украине не оправдали ожиданий

    Wall Street Journal: Американские беспилотники на Украине не оправдали ожиданий

    Tекст: Александра Юдина

    Поставляемые на Украину американские беспилотники не показали такой же эффективности, как другие системы, из-за неспособности преодолевать российские радиоэлектронные помехи, пишет Wall Street Journal.

    Как отметил исполнительный директор разработчика дронов Skydio Адам Брай, все классы американских беспилотников на Украине продемонстрировали себя хуже, чем другие системы, передает РИА «Новости».

    Также отмечается, что украинские военные жаловались на уязвимость американских беспилотников и их неспособность противостоять российским РЭБ-системам и технологиям отключения GPS.

    По мнению экс-чиновников Минобороны США, недостатки беспилотников США частично объясняются политикой правительства США в отношении Китая.

    Ранее Forbes назвал бесполезными переданные Британией Украине танки Challenger.

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    10 апреля 2024, 12:48 • Новости дня
    В России спрогнозировали реакцию Запада на применение ВСУ химоружия у Клещеевки

    Член ОП Григорьев: Запад проигнорируют факты применения ВСУ химоружия в районе Клещеевки

    В России спрогнозировали реакцию Запада на применение ВСУ химоружия у Клещеевки
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Анастасия Куликова

    Украинские боевики неоднократно применяли отравляющие вещества в отношении российских военнослужащих. Однако ОЗХО вряд ли начнет расследование по факту нарушения Киевом Конвенции о запрещении химического оружия. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал председатель Международного общественного трибунала Максим Григорьев. Ранее стало известно о применении ВСУ химического оружия в ДНР.

    «Факты применения украинскими боевиками химического оружия наряду с другими преступлениями ВСУ фиксируются Международным общественным трибуналом. Подобные случаи происходили не только в Клещеевке. У нас есть показания людей, против которых были применены отравляющие вещества. Они сталкиваются с жуткими последствиями, в том числе с потерей зрения», – рассказал Максим Григорьев, член Общественной палаты РФ, директор Фонда исследования проблем демократии, председатель Международного общественного трибунала.

    Он подчеркнул – Украина нарушает Конвенцию о запрещении химического оружия (КЗХО). По мнению собеседника, Москве следует поднимать этот вопрос на всех доступных международных площадках. «Имеющиеся у нас доказательства также стоит распространить среди членов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО)», – уточнил Григорьев. Вместе с тем, он призывает помнить, что «ОЗХО находится под полным контролем американцев и европейцев», а потому организация фактически недееспособна.

    «ОЗХО вряд ли даст ход расследованию дела применения украинскими боевиками химоружия, потому что этот вопрос заблокируют США и страны Европы, которые, по сути, являются соучастниками преступлений Киева. Тем не менее, важно и нужно говорить об этих фактах, приводить доказательства, потому что в организации также состоят страны, которые поддерживают нашу позицию», – указал Григорьев.

    Ранее боевики ВСУ применили химическое оружие в районе Клещеевки (ДНР). Об этом сообщили российские информагентства со ссылкой на источники в силовых структурах. РИА «Новости» публикует видеозапись с одной из неразорвавшихся стеклянных колб, в которой содержится отравляющее вещество. Бойцы называют боеприпас лампой, пишет «Российская газета». Подобные снаряды противник сбрасывает с беспилотников на позиции ВС РФ. Колба разбивается и «химикат вступает в реакцию, окисляется», образуя «ядовитое облако». Для отравления достаточно сделать несколько вдохов.

    Согласно заключению эксперта, которое приводит РИА «Новости», в составе боеприпаса обнаружен газ, который вызывает раздражение слизистых оболочек человека. Предположительно, это белый фосфор (вещество известно как М-15). Этот химикат может вызвать кашель и ожоги верхних дыхательных путей. Вещество потенциально смертельно опасно в зависимости от количества вдохов и концентрации.

    Между тем, по информации ТАСС, речь «может идти о применении адамсита (DМ) – отравляющего вещества, которое при взрыве образует светло-желтое или зеленое облако». Адамсит был впервые синтезирован в Германии еще в 1915 году, относится к группе боевых отравляющих веществ, раздражающих верхние дыхательные пути (стернитов). В виде аэрозолей применялся во время Первой мировой войны. По словам специалистов, адамсит поражает верхние дыхательные пути человека. Вещество вызывает замедление частоты сердечных сокращений, повышение давления и внезапную остановку дыхания.

    В марте постпред РФ при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Владимир Тарабрин заявил, что ВСУ используют против российских военнослужащих и официальных лиц широкий спектр токсичных химикатов – от удобрений, пестицидов, дефолиантов, едких чистящих средств и лакокрасочной продукции до биотоксинов и химикатов, включенных в Списки Приложения по химикатам к КЗХО. «Поставки токсичных химикатов осуществляются западными кураторами Киева, в частности США», – сказал он в ходе 105-й сессии исполнительного совета ОЗХО.

    В феврале начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что украинские власти разрабатывает новую тактику ведения боевых действий с использованием «особого химического пояса», которая предусматривает подрыв емкостей с синильной кислотой и аммиаком в ходе продвижения российских войск. В подготовке плана участвуют западные кураторы Киева, говорится в сообщении Минобороны РФ в Telegram-канале.

    Коментарии (5)
    9 апреля 2024, 22:34 • Новости дня
    Иноагент Зыгарь объявлен в розыск
    Иноагент Зыгарь объявлен в розыск
    @ City News Moskva/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    МВД России объявило в розыск иноагента Михаила Зыгаря, следует из базы розыска ведомства.

    Указывается, что розыск объявлен «по статье УК», но сама статья не названа, передает РИА «Новости».

    Напомним, Зыгаря* внесли в список иноагентов в 2022 году. В марте 2024 года Замоскворецкий суд Москвы отклонил его иск с попыткой оспорить статус иноагента.

    Коментарии (3)
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