Microsoft не заблокировала облачные продукты в России

Феномен отношения Запада к Сербии представляет собой иррациональную ненависть, а все происходящее на Балканах – это хороший, хотя и трагический, пример для России, что произошло бы с нами в случае вынужденной капитуляции.2 комментария
Феномен отношения Запада к Сербии представляет собой иррациональную ненависть, а все происходящее на Балканах – это хороший, хотя и трагический, пример для России, что произошло бы с нами в случае вынужденной капитуляции.2 комментария
У нас много если не друзей, то союзников и сочувствующих. Они пусть не в одном строю с нами, но мы во многом опираемся на них в своем бою. Они понимают, что мы бьемся за правое дело. Но мы, переступив порог человечности, однозначно потеряем их поддержку.2 комментария
«Украина здесь ни при чем – и точка», – почти вопит представитель Госдепа Джон Кирби. Их «и точка» чрезвычайно настораживает. Украина в деле теракта в «Крокусе» явно при чем.5 комментариев
«Военным стратегам в Вашингтоне и Брюсселе следовало бы осознать: если снятием «табу» на потенциальную отправку кадровых военнослужащих стран альянса на Украину они пытаются испытать нашу страну на прочность, то мы готовы к любому развитию событий», – приводит его слова РИА «Новости».
Гаврилов напомнил о словах президента Владимира Путина, что у России не будет «красных линий» в отношении стран, которые не будут их учитывать в своих отношениях с Москвой.
Он также подчеркнул, что вовлеченность НАТО в конфликт на Украине может привести к прямому военному столкновению ядерных держав с катастрофическими последствиями.
Кроме того, Гаврилов заявил, что заявления НАТО о готовности к конфликту с Россией призваны отвлечь внимание от коррупции в Киеве. По его словам, НАТО хочет отвлечь внимание своих граждан от бессмысленных трат на Украину и «прогреть» общественное мнение в пользу увеличения военных расходов.
Он также подчеркнул, что НАТО возводит новый «железный занавес» в Европе, но «отсидеться» за спиной США и Брюсселя не получится – всем придется отвечать за ущемление безопасности России.
Президент Франции Эммануэль Макрон ранее допускал возможность отправки европейских войск на Украину.
Буданов назвал строительство железной дороги в новых регионах России «серьезной проблемой»
Буданов, обвиняемый в России в причастности к терактам, заявил, что восстановление железнодорожного сообщения между ДНР, Запорожской и Херсонской областями с Ростовом-на-Дону и Крымом представляет «серьезную проблему» для Украины, передает РИА «Новости».
Он добавил, что намерен «справиться» с сухопутным участком железной дороги, так как «в принципе» имеется соответствующий опыт.
Напомним, глава украинской Службы безопасности Василий Малюк заявил, что лично занимался подготовкой террористической атаки на Крымский мост в октябре 2022 года.
В США для завершения конфликтов в Газе и на Украине предложили использовать ядерное оружие
Американский конгрессмен, республиканец, от штата Мичиган Тим Уолберг предложил закончить конфликты в Газе и на Украине ядерным ударом, сообщает ТАСС.
Выступая в родном штате, он заявил, что США «не должны тратить ни одного цента на гуманитарную помощь» в секторе Газа. «Должно быть как Хиросима и Нагасаки. Закончить побыстрее, – цитирует его The Washington Post. – То же самое и на Украине», – добавил Уолберг.
США нанесли удары атомными бомбами по японским городам Хиросиме и Нагасаки в конце Второй мировой войны, чтобы ускорить капитуляцию Японии. Это единственный в истории пример боевого применения ядерного оружия.
Жертвами этих атак, по разным данным, стали от 70 до 100 тыс. человек. К концу 1945 года это количество увеличилось за счет тех, кто получил ранения и облучение. Общее число на данный момент превышает 350 тысяч.
По его словам, в ЦКБР попал первый трофейный дрон «Баба Яга», после чего удалось «разговорить» дрон, стало понятно, что до попадания на фронт «Баба Яга» прошла долгий путь по Восточной Европе и Украине, передает РИА «Новости».
Кузякин добавил, что анализ навигационного компьютера и полетного контроллера позволил специалистам ЦКБР восстановить полную картину не только боевого применения «Баба Яги», но и логистики поставок, сборки и координаты его тестовых полетов.
Гендиректор ЦКБР подчеркнул, что вся информация, полученная при изучении трофейных украинских дронов, передается «в органы и профильные организации».
По его словам, элементная база рассказывает гораздо больше, чем любой агент, шпион или пленный специалист по беспилотникам противника.
Ранее у Донецка стрелки с тепловизорами уничтожили украинский дрон «Баба Яга».
Хебештрайт отметил, что люди сильно волнуются из-за возросшей точности российских ракет и их разрушительной силы. Он подчеркнул, что удары наносятся по объектам критической инфраструктуры Украины, что еще больше усугубляет ситуацию, передает РИА «Новости».
Журналист добавил, что для подобных операций Россия использует различные виды дронов и ракет. Это позволяет наносить удары с высокой точностью и по минимально защищенным целям.
Накануне ВС России нанесли групповой удар по объектам энергетической инфраструктуры и газодобычи Украины.
«Множество стран, включая Армению, подвергаются беспрецедентному давлению со стороны США, включая угрозы вторичных санкций», – пояснил Песков.
Он отметил, что экономические субъекты, компании, банки и другие организации вынуждены принимать меры для хеджирования рисков, передает ТАСС.
Россия и Армения совместно решают проблему с картами «Мир» и ищут способы компенсировать ущерб, причиненный давлением США.
«Давление США не означает, что мы прекращаем работу с нашими армянскими друзьями по хеджированию наших собственных рисков и исправлению ситуации», – подчеркнул представитель Кремля.
Напомним, банки Армении, входящие в национальную платежную систему Armenian Card (ArCa), прекратили обслуживание российских карт «Мир».
Террористическая ячейка из четырех иностранцев готовила теракт в местах массового пребывания людей в Каспийске, указало ведомство, передает ТАСС.
Подозреваемые также участвовали в финансировании и обеспечении «средствами террора» исполнителей теракта в «Крокусе».
Напомним, в ходе КТО в Дагестане задержали членов бандгруппы, планировавших теракты. Источник сообщал, что двое задержанных являются выходцами из Средней Азии.
В своем посте Сакс отметил, что летнее контрнаступление ВСУ обернулось катастрофой, передает ТАСС. Он описал действия украинской армии как безрассудную атаку на минные поля под шквальным огнем российской артиллерии.
Сакс также обвинил Вашингтон в безрассудном руководстве Украиной, которое привело к краху, и заявил, что США не заслуживают доверия.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что отсутствие военной помощи со стороны США означает, что украинским войскам придется отступать.
Вассерман объяснил нежелание россиян жить за границей
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос, благодаря которому выяснил, что абсолютное большинство опрошенных (93%) не рассматривают для себя переезд за границу на постоянное место жительства. При этом еще в 2021 году в обществе преобладало мнение, что надо жить в той стране, где человеку будет хорошо – так считали 51% россиян, в то время как сегодня большая часть граждан склоняется к тому, что жить надо там, где ты вырос и получил образование (64%).
«На мой взгляд, на общественное мнение за последние три года повлияли два основных фактора. Первый, это резкое улучшение положения дел в Российской Федерации по сравнению с теми странами, куда обычно намереваются уезжать. Это произошло в значительной мере вследствие начавшейся ликвидации террористической организации «Украина»: те меры, которые приняли ее наниматели для ее поддержки, резко ухудшили прежде всего и собственное экономическое и политическое состояние», – говорит Вассерман.
Второй фактор, который, по мнению собеседника, также повлиял на мнение российских граждан, также связан с началом СВО. А именно, положение выходцев из России резко ухудшилось. «Не имея возможности повредить Российскую Федерацию, эти страны пытаются навредить хотя бы нашим согражданам, которые находится в пределах их досягаемости. То есть если раньше была надежда, уехав куда-то, хорошо устроиться, то сейчас такой надежды стало существенно меньше», – считает депутат.
По мнению эксперта, теперь, когда число людей, понимающих, что хорошо жить в одиночку без своей страны не получается, выросло, больше сил будет прилагаться для активного развития нашей страны.
«Это то, что обычно называют самосбывающийся прогноз, когда действия, предпринятые на основании какого-то предположения о будущем развитии дел, сами толкают развитие дел в предполагаемом направлении. Соответственно, чем меньше народу хочет куда-нибудь сбежать, тем больше появляется оснований оставаться дома», – заключил Вассерман.
Ранее эксперты сошлись во мнении, что 2023 год стал годом возвращения на Родину тех, кто покинул Россию после начала специальной военной операции (СВО). Политолог Александр Асафов в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметил, что «у многих релокантов наступило осознание реальности».
Отряд входит в состав ВМС Британии и его задача – снабжать боеприпасами и продовольствием войска, действующие в арктических условиях. Отмечается, что британские военные тренируют собак породы хаски на случай возможного противостояния с Россией в Арктике, передает РИА «Новости».
Британские военные тренировались с собаками в Норвегии, где отрабатывали навыки выживания и боевых действий в Арктике, а также учились кататься на лыжах с грузами.
Создание отряда Whisky Squadron происходит на фоне заявлений о том, что Британия не продержится и пары месяцев в случае войны с Россией.
Ранее СМИ сообщали, что британские военные чиновники, включая замначальника штаба Роберта Магоуэна, признали, что армия Великобритании не сможет продержаться более двух месяцев в случае полномасштабной войны с Россией.
Авария произошла в селе Берендеево, там на железнодорожном переезде столкнулись рейсовый автобус и скорый поезд, погибли семь человек, двое пострадали, сообщил собеседник ТАСС.
В ноябре 2023 года в Приангарье столкнулись грузовик и поезд, погибли три человека.
Информация об обрушении моста через реку Молодильная в деревне Троица в городском округе Истра поступила в 13.30 мск, указали в ведомстве, передает ТАСС.
В результате происшествия никто не пострадал.
В 2019 году у подмосковного города Волоколамск частично обрушился мост через реку Лама.
Как сообщил источник РИА «Новости», после того, как женщина услышала новость о теракте, она попала в больницу, где до сих пор лежит в реанимации без сознания.
Ранее родители Мирзоева (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторингом) выразили соболезнования семьям жертв.
По иску ГП об изъятии «Макфы» у Юревича и Белоусова арестовали активы на 100 трлн рублей
Арест наложен в рамках иска Генпрокуратуры России о взыскании имущества АО «Макфа» и аффилированных с ним компаний в интересах России. Генпрокуратура считает, что Юревич и Белоусов до сих пор владеют группой коммерческих предприятий, используя для этого своих родственников, передает ТАСС.
Ответчиками по иску привлечены Юревич, Белоусов, их супруги, а также 34 юридических лица и десять физических лиц, среди которых их дети, зятья и другие родственники.
Так, по решению Центрального районного суда Челябинска арестованы 100% акций таких компаний, как «Первый хлебокомбинат», «Макфа», «СМАК», «Новая пятилетка» и других.
Напомним, в Центральный райсуд Челябинска поступил иск Генпрокуратуры, в котором ведомство добивается обращения активов ряда компаний, в том числе «Макфы», «Смака» и «Челябинскоблгаза», в доход государства в связи, как считает надзор, с их коррупционным происхождением.
Умер бывший капитан команды КВН «Одесские джентльмены» Светослав Пелишенко
«Ушел Светослав Пелишенко, – передает РИА «Новости» сообщение кинокритика Сусанны Альпериной. «Умный, талантливый, порядочный», – описала она его.
Причина и обстоятельства смерти Пелишенко пока не известны.
Светослав Пелишенко был капитаном команды Одесского госуниверситета, которая в советское время дважды становилась чемпионом лиги. С 1991 года работал в Москве. Был одним из авторов программ «Песня года», «Субботний вечер», «Городок», «Голубой огонек на Шаболовке», мюзиклов и шоу.
Его фильмография насчитывает несколько работ, в том числе эпизодическую роль в сериале «Моя прекрасная няня».