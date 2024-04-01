Феномен отношения Запада к Сербии представляет собой иррациональную ненависть, а все происходящее на Балканах – это хороший, хотя и трагический, пример для России, что произошло бы с нами в случае вынужденной капитуляции.0 комментариев
Удары России по Украине вызвали панику у жителей Германии
Журналист Хеннер Хебештрайт в репортаже для немецкого телеканала ZDF заявил, что российские удары по объектам на территории Украины стали наносить еще более колоссальный ущерб, что вызвало панику среди населения Германии.
Хебештрайт отметил, что люди сильно волнуются из-за возросшей точности российских ракет и их разрушительной силы. Он подчеркнул, что удары наносятся по объектам критической инфраструктуры Украины, что еще больше усугубляет ситуацию, передает РИА «Новости».
Журналист добавил, что для подобных операций Россия использует различные виды дронов и ракет. Это позволяет наносить удары с высокой точностью и по минимально защищенным целям.
Накануне ВС России нанесли групповой удар по объектам энергетической инфраструктуры и газодобычи Украины.