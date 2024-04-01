Бетонный забор в Подмосковье рухнул на ребенка

Tекст: Алексей Дегтярев

Инцидент произошел 31 марта рядом с жилым домом в Мытищах, от полученных повреждений ребенок умер на месте, сказала Врадий, передает РИА «Новости».

Дело завели по статьям о причинении смерти по неосторожности и о халатности.

Завершен осмотр места происшествия, в администрации городского округа Мытищи изъяли документы со сведениями о земельном участке. Устанавливаются ответственные за содержание территории.

В 2012 году в Перми на несовершеннолетнего футболиста упали футбольные ворота, ребенок попал в реанимацию.