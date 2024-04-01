Феномен отношения Запада к Сербии представляет собой иррациональную ненависть, а все происходящее на Балканах – это хороший, хотя и трагический, пример для России, что произошло бы с нами в случае вынужденной капитуляции.0 комментариев
Бетонный забор в Подмосковье рухнул на ребенка
В городе Мытищи в Московской области секция бетонного забора упала на семилетнюю девочку, она погибла, сообщила старший помощник руководителя регионального ГСУ СК Ольга Врадий.
Инцидент произошел 31 марта рядом с жилым домом в Мытищах, от полученных повреждений ребенок умер на месте, сказала Врадий, передает РИА «Новости».
Дело завели по статьям о причинении смерти по неосторожности и о халатности.
Завершен осмотр места происшествия, в администрации городского округа Мытищи изъяли документы со сведениями о земельном участке. Устанавливаются ответственные за содержание территории.
В 2012 году в Перми на несовершеннолетнего футболиста упали футбольные ворота, ребенок попал в реанимацию.