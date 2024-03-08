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Лыжницы пострадали после массового завала на Спартакиаде под Сочи
После массового завала на Спартакиаде в Сочи пострадали не менее девяти лыжниц, прокуратура проверяет информацию, сообщил источник РИА «Новости».
Собеседник РИА «Новости» уточнил, что прокуратура устанавливает организаторов лыжного масс-старта, а также обстоятельства происшествия.
Известно, что массовый завал с участием более чем десятка девушек произошел во время женского лыжного масс-старта на 10 км на зимней Спартакиаде учащихся в селе Эстосадок под Сочи. Гонка проходила в условиях плохой видимости. Согласно протоколу, дистанцию не смогли завершить 14 участниц.
Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе подтвердила, что в результате происшествия есть травмированные. В ГУ МЧС России по Краснодарскому краю сообщили, что к ним обращения не было.
Ранее олимпийской чемпионке по лыжам Веронике Степановой стало плохо на финише гонки на 30 км на всероссийских соревнованиях «Чемпионские высоты» в Архангельской области.