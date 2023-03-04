Лыжнице Степановой стало плохо на финише гонки на 30 км

Олимпийскую чемпионку по лыжам Степанову унесли на носилках после финиша гонки на 30 км

Олимпийской чемпионке по лыжам Веронике Степановой стало плохо на финише гонки на 30 км на всероссийских соревнованиях «Чемпионские высоты» в Архангельской области, ее унесли на носилках.

После окончания лыжных гонок на 30 км и пересечения финишной черты Степанова упала на землю, но была в сознании, на место происшествия вызвали скорую помощь, а позже спортсменку унесли на носилках, передает ТАСС.

Степанова пришла к финишу гонок девятой. Российская лыжница стала чемпионкой Олимпийских игр в Пекине в эстафете.

Соревнования «Чемпионские высоты» являются для российских лыжников альтернативными чемпионату мира 2023 года в Планице.

Напомним, международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) отстранила россиян и белорусов от заключительных стартов прошлого сезона, в октябре отстранение на сезон – 2022/23 было продлено.