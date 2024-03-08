Волонтеры поздравили с 8 Марта женщин из народных полков

Молодежное крыло «Народного фронта» поздравило с 8 Марта женщин из народных полков

Руководитель молодежного крыла «Народного фронта» Владимир Тараненко отметил, что в праздничные дни волонтеры отправились поздравлять представительниц прекрасного пола, которые трудятся в составе народных полков. В домашних условиях и на производстве они готовят супы быстрого приготовления, делают сухие души, плетут маскировочные сети, собирают окопные свечи, шьют вещи и отдельные элементы боевого снаряжения. По его словам, поздравления организованы в 28 регионах России.

Кроме того, в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях активисты вручают цветы женщинам-военнослужащим, медицинским работникам, сотрудницам МЧС, а также совместно с ГИБДД поздравляют водителей.

Так, в Татарстане молодежная команда поздравила женщин из народных полков в трех населенных пунктах республики, в мастерские, где трудятся женщины активисты привезли около 400 тюльпанов..

Сообщество «Своих не бросаем 16» в Набережных Челнах объединило более 11 тыс. жителей региона. За полтора года они отправили на передовую 400 тонн помощи для военнослужащих и госпиталей. Делают не только маскировочные сети, окопные свечи и одежду, но и производят FPV-дроны, системы сброса, продукцию на 3D-принтере.

Другие сообщества – «Помощь военнослужащим ZOV на Оренбургском тракте» и «Своих не бросаем VG» объединили жителей Казани и села Высокая Гора. В основном они помогают бойцам вещами – также по заявкам изготавливают маскировочные сети и халаты, шьют рубашки, пижамы, балаклавы, формовые костюмы, нижнее белье и многое другое. Как признаются волонтеры, особенно участники СВО любят, когда женщины делают для них домашнюю лапшу и чак-чак.

В Дагестане поздравления принимала директор социально-психологического центра адаптации «Диалог» Зайнаб Рашидова, которая свое свободное время посвящает изготовлению маскировочных сетей: конструкцию для плетения она построила сама, закупила основание, расходные материалы и начала работать. К Зайнаб присоединились другие жители Дагестана, собралась команда добровольцев, которая сейчас помогает фронту.

Швейный батальон из Барнаула сегодня также получал поздравления от молодежной команды «Народного фронта». В начале СВО неравнодушные бабушки Западного микрорайона города объединились в сообщество и вместе шьют для ребят тактические носилки, одежду, плетут сети, вяжут теплые вещи.

С букетами цветов волонтеры вышли на улицы Донецка, Макеевки и Енакиево, тюльпаны подарили сотрудницам Енакиевского металлургического завода, коммунальных служб, продавцам крытого рынка. Вместе с ГИБДД вручили цветы и женщинам-автолюбителям.

Особо трогательным стало поздравление сотрудниц и пациенток Республиканского травматологического центра. Для женщин букеты тюльпанов стали подарком и поводом отвлечься от больничных будней.

«Уверена, скоро будем отмечать праздник, как положено. Обычно встречали его с шашлыками на природе. А пока муж пообещал мне в честь 8 Марта ванную с горячей водой. Конечно, сейчас есть проблемы и с водоснабжением, и много других. Но я не уезжала из города, мы продолжаем работать – иногда под обстрелами. Хочу пожелать каждой женщине мира в душе, здоровья, терпения и весеннего настроения», – рассказала сестра-хозяйка Республиканского травматологического центра Елена Курносова.

Праздничную акцию организовали в Геническе, Новоалексеевке, Сивашском, Новотроицке. Активисты вручили букеты сотрудницам регионального МЧС России, районных администраций, социальных служб, коллективам ссузов, школ и детских садов, врачам и медсестрам, раздавали цветы на улицах и в парках.

В ЛНР волонтеры поздравили с 8 Марта сотрудниц специализированной железнодорожной больницы, где проходят обследование, лечение и реабилитацию военнослужащие ВС РФ.

Волонтеры навестили трех жительниц Стаханова, чьи сыновья погибли во время выполнения боевых задач. Среди них – мама Виталия Сидорова, который добровольцем отправился на передовую. Мужчина держал оборону Мариуполя, сражался на Запорожском направлении. Погиб от вражеского снаряда.

Праздничные мероприятия молодежное крыло «Народного фронта» проводит в 28 субъектах страны, в том числе и во всех новых регионах.