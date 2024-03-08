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    Песков сообщил детали указа Путина о помиловании 52 женщин
    Во Франции задумались над вводом войск на Украину при смещении фронта к Одессе
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    ВС России за две недели уничтожили самые дефицитные образцы техники НАТО
    Мнения
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Куда исчез политический подтекст 8 Марта

    Мы уже привыкли отмечать 8 Марта, как нечто общеженское. Цветы, подарки, тосты за прекрасную половину человечества – почти всегда все идет по понятному сценарию. Но так было далеко не всегда.

    0 комментариев
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Ядерная энергетика в Турции – драйвер российского влияния на Востоке

    Срок эксплуатации современных энергоблоков российского производства составляет 60 лет, а при продлении сроков эксплуатации – до 100 лет. И как минимум в течение этого периода энергетические связи между странами прерваться не могут.

    3 комментария
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Игры будущего – невозможное стало возможным

    Все очевидцы мероприятия отметили по-настоящему качественную организацию, но жаловались на недостаток билетов, которые разбирали почти мгновенно. Станет ли фиджитал-спорт чем-то большим или со временем сникнет – покажет только время.

    2 комментария
    8 марта 2024, 13:49 • Новости дня

    Волонтеры поздравили с 8 Марта женщин из народных полков

    Молодежное крыло «Народного фронта» поздравило с 8 Марта женщин из народных полков

    Представители молодежного крыла «Народного фронта» поздравили с 8 Марта женщин из народных полков, вручили цветы на улицах городов и навестили матерей героев, погибших на передовой.

    Руководитель молодежного крыла «Народного фронта» Владимир Тараненко отметил, что в праздничные дни волонтеры отправились поздравлять представительниц прекрасного пола, которые трудятся в составе народных полков. В домашних условиях и на производстве они готовят супы быстрого приготовления, делают сухие души, плетут маскировочные сети, собирают окопные свечи, шьют вещи и отдельные элементы боевого снаряжения. По его словам, поздравления организованы в 28 регионах России.

    Кроме того, в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях активисты вручают цветы женщинам-военнослужащим, медицинским работникам, сотрудницам МЧС, а также совместно с ГИБДД поздравляют водителей.

    Так, в Татарстане молодежная команда поздравила женщин из народных полков в трех населенных пунктах республики, в мастерские, где трудятся женщины активисты привезли около 400 тюльпанов..

    Сообщество «Своих не бросаем 16» в Набережных Челнах объединило более 11 тыс. жителей региона. За полтора года они отправили на передовую 400 тонн помощи для военнослужащих и госпиталей. Делают не только маскировочные сети, окопные свечи и одежду, но и производят FPV-дроны, системы сброса, продукцию на 3D-принтере.

    Другие сообщества – «Помощь военнослужащим ZOV на Оренбургском тракте» и «Своих не бросаем VG» объединили жителей Казани и села Высокая Гора. В основном они помогают бойцам вещами – также по заявкам изготавливают маскировочные сети и халаты, шьют рубашки, пижамы, балаклавы, формовые костюмы, нижнее белье и многое другое. Как признаются волонтеры, особенно участники СВО любят, когда женщины делают для них домашнюю лапшу и чак-чак.

    В Дагестане поздравления принимала директор социально-психологического центра адаптации «Диалог» Зайнаб Рашидова, которая свое свободное время посвящает изготовлению маскировочных сетей: конструкцию для плетения она построила сама, закупила основание, расходные материалы и начала работать. К Зайнаб присоединились другие жители Дагестана, собралась команда добровольцев, которая сейчас помогает фронту.

    Швейный батальон из Барнаула сегодня также получал поздравления от молодежной команды «Народного фронта». В начале СВО неравнодушные бабушки Западного микрорайона города объединились в сообщество и вместе шьют для ребят тактические носилки, одежду, плетут сети, вяжут теплые вещи.

    С букетами цветов волонтеры вышли на улицы Донецка, Макеевки и Енакиево, тюльпаны подарили сотрудницам Енакиевского металлургического завода, коммунальных служб, продавцам крытого рынка. Вместе с ГИБДД вручили цветы и женщинам-автолюбителям.

    Особо трогательным стало поздравление сотрудниц и пациенток Республиканского травматологического центра. Для женщин букеты тюльпанов стали подарком и поводом отвлечься от больничных будней.

    «Уверена, скоро будем отмечать праздник, как положено. Обычно встречали его с шашлыками на природе. А пока муж пообещал мне в честь 8 Марта ванную с горячей водой. Конечно, сейчас есть проблемы и с водоснабжением, и много других. Но я не уезжала из города, мы продолжаем работать – иногда под обстрелами. Хочу пожелать каждой женщине мира в душе, здоровья, терпения и весеннего настроения», – рассказала сестра-хозяйка Республиканского травматологического центра Елена Курносова.

    Праздничную акцию организовали в Геническе, Новоалексеевке, Сивашском, Новотроицке. Активисты вручили букеты сотрудницам регионального МЧС России, районных администраций, социальных служб, коллективам ссузов, школ и детских садов, врачам и медсестрам, раздавали цветы на улицах и в парках.

    В ЛНР волонтеры поздравили с 8 Марта сотрудниц специализированной железнодорожной больницы, где проходят обследование, лечение и реабилитацию военнослужащие ВС РФ.

    Волонтеры навестили трех жительниц Стаханова, чьи сыновья погибли во время выполнения боевых задач. Среди них – мама Виталия Сидорова, который добровольцем отправился на передовую. Мужчина держал оборону Мариуполя, сражался на Запорожском направлении. Погиб от вражеского снаряда.

    Праздничные мероприятия молодежное крыло «Народного фронта» проводит в 28 субъектах страны, в том числе и во всех новых регионах.

    7 марта 2024, 19:12 • Новости дня
    Лиепа отреагировала на потерю гражданства Литвы

    Балерина Илзе Лиепа о потере гражданства Литвы: Я со своей страной

    Лиепа отреагировала на потерю гражданства Литвы
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Народная артистка РФ, балерина Илзе Лиепа заявила, что уже сделала свой нравственный выбор, оставшись в России. Так она прокомментировала лишение ее гражданства Литвы.

    «Мне кажется, что не случайно это решение принято именно сейчас, во время предвыборной кампании нашего российского президента. И это еще одно признание, что я со своей страной и со своим президентом. Конечно, я много отдала Литве, у меня там много родных, друзей, знакомых. Но приходит время, когда нужно сделать выбор, нравственный выбор. И я подтверждаю, что я со своей страной и со своим президентом. Что я еще могу сказать», – передает слова балерины РИА «Новости».

    Напомним, президент Литвы Гитанас Науседа лишил балерину Илзе Лиепу гражданства из-за поддержки России.

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    7 марта 2024, 16:48 • Новости дня
    Медведев: Очевидно, что никакого удара по кортежу Зеленского не было
    Медведев: Очевидно, что никакого удара по кортежу Зеленского не было
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Удара по кортежу украинского президента Владимира Зеленского в ходе визита в Одессу не наносилось, это очевидно, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

    «Вот всем все очевидно. И то, что никакого удара по кортежу в Одессе не было. И то, что была бы цель поставлена – попали бы», – написал Медведев в своем Telegram-канале.

    Он добавил, что Зеленский – это «кровавый паяц», «лишь кокаиновая тень своего хозяина» и «слепое антироссийское оружие». Нет никакой разницы, кто возглавляет киевский режим, однако жаль, что случай не решил судьбу «первого генитального музыканта» иначе, отметил зампред СБ России.

    «Nullum malum sine aliquo bono», – привел в заключение он латинскую пословицу. Один из вариантов ее перевода – «Нет худа без добра».

    Ранее Минобороны России сообщало о высокоточном ракетном ударе по ангару в промышленном портовом районе Одессы. Цель удара была достигнута. Согласно данным СМИ, Зеленский находился в Одессе, когда там произошел взрыв.

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    7 марта 2024, 21:45 • Новости дня
    FT: В Восточной Европе задумались о нападении на Россию
    FT: В Восточной Европе задумались о нападении на Россию
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Восточной Европе обдумывают возможное нападение на Россию, утверждает колумнист газеты Financial Times Саймон Купер со ссылкой на восточноевропейского политика высокого ранга.

    В статье Купер рассуждает о кандидатуре премьера Нидерландов Марка Рютте на пост генерального секретаря НАТО, отмечая, что он будет вынужден сдерживать разрозненную коалицию, включающую в том числе «немцев-вегетарианцев» и высокопоставленного политика из Восточной Европы, передает РИА «Новости».

    «Мы спрашиваем себя: «Зачем сидеть и ждать, когда Россия нападет на нас? Почему бы нам не напасть на Россию?» – приводит журналист слова своего собеседника.

    Ранее российский генерал предсказал крупномасштабную войну в Европе.

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    7 марта 2024, 19:20 • Новости дня
    Медведев объяснил Макрону взаимосвязь красных линий России и Франции
    Медведев объяснил Макрону взаимосвязь красных линий России и Франции
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Заявления французского президента Эммануэля Макрона о красных линиях в поддержке Украины означают отсутствие таких линий у России в отношении Франции, заявил зампред СБ России Дмитрий Медведев.

    Медведев в своем X (бывший Twitter) указал на высказывание Макрона, где тот заявил, что «больше нет красных линий» в плане поддержки Украины, передает ТАСС.

    Это означает, что у России тоже больше не осталось красных линий в отношении Франции, отметил Медведев. В заключение он привел цитату из римского права – «In hostem omina licita», она означает «по отношению к врагу все дозволено».

    До этого Макрон заявлял, что Париж не рассматривает отправку солдат на Украину в ближайшее время, а только открывает дискуссию о возможностях поддержки киевского режима.

    Коментарии (17)
    8 марта 2024, 08:42 • Новости дня
    В России напомнили Британии, что их остров не является непотопляемым

    Депутат Затулин напомнил Британии, что их остров не является непотопляемым

    В России напомнили Британии, что их остров не является непотопляемым
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Поставляя киевскому режиму средства нападения на Крымский мост, в Лондоне забывают, что сам остров Великобритания не является непотопляемым, заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.

    Как отметил Затулин, высказывания экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона о том, что Киев якобы способен захватить Крым и для этого у украинской стороны «есть возможности», имеют не только политический, но и исторический контекст.

    В Британии, по словам депутата, гораздо ближе к сердцу принимают все связанное с Черным море и Одессой, поскольку, в отличие от США, они являются островным государством. «Им очень хочется править морями», – сказал Затулин РИА «Новости».

    Отсюда и происходит особый интерес Британии к «непотопляемому авианосцу» – Крыму. «А все их авианосцы, мягко говоря, потопляемы. Включая остров Великобритания», – добавил он.

    Ранее в британском военном ведомстве призвали Германию, несмотря на утечку переговоров офицеров бундесвера об уничтожении Крымского моста, передать дальнобойные ракеты Taurus Украине.

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    7 марта 2024, 16:10 • Новости дня
    Юрист предупредил о незаконности некоторых модификаций смартфонов

    Юрист Шалаев предупредил о незаконности некоторых модификаций смартфонов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Модификация смартфонов и телефонов аппаратным и программным способом может повлечь для россиян административную ответственность, рассказал юрист Владимир Шалаев.

    По словам Шалаева, для защиты от прослушки используются различные аппаратные и программные модификации, однако после таких изменений устройство юридически может быть отнесено к несертифицированным средствам связи, использование которых в соответствии с административным кодексом запрещено, передает «Газета.Ru».

    Применение таких гаджетов может повлечь наказание для граждан в виде штрафа в размере от 3 до 5 тыс. рублей с конфискацией устройства либо без таковой, для должностных лиц – от 15 до 30 тыс. рублей, для юридических – от 60 до 300 тыс. рублей.

    За смену IMEI телефона (IMEI – уникальный идентификационный номер, присваиваемый производителем каждому устройству с подключением к сотовой сети (GSM) даже при помощи общедоступных программных решений пользователю устройства может грозить уголовная ответственность в виде штрафа или лишения свободы на срок до 3 лет, предупредил юрист.

    Коментарии (12)
    7 марта 2024, 15:48 • Новости дня
    На завод «Северсталь» в Череповце упал неустановленный дрон

    Врио главы Вологодской области Филимонов: На заводе «Северсталь» в Череповце упал неустановленный дрон

    На завод «Северсталь» в Череповце упал неустановленный дрон
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Череповце на промышленной площадке «Северстали» неустановленный беспилотник упал рядом с доменной печью, сообщил врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов.

    Инцидент произошел утром на предприятии из-за «попадания» дрона неустановленной принадлежности, сообщил врио главы региона, передает ТАСС со ссылкой на его пресс-службу.

    Работа печи из-за происшествия не нарушалась, предприятие продолжает функционировать в штатном режиме. На месте работают оперативные и следственные службы, никто не пострадал.

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    8 марта 2024, 10:09 • Новости дня
    Карлсон назвал слова Байдена об Украине бредом сумасшедшего
    Карлсон назвал слова Байдена об Украине бредом сумасшедшего
    @ REUTERS/Amr Alfiky

    Tекст: Ольга Никитина

    Американский журналист Такер Карлсон оценил заявление президента США Джо Байдена во время выступления с посланием в Конгрессе о том, что Украина «может остановить» Россию при поддержке со стороны Соединенных Штатов.

    «Ложь за ложью. «Украина может остановить Россию». Нет, не может», – передает ТАСС комментарий Карлсона, прозвучавший во время прямой трансляции на своей странице в социальной сети X. Журналист напомнил, что боевые действия на Украине продолжаются уже более двух лет.

    Он также обратил внимание на слова Байдена о том, что НАТО «сильно как никогда». «Нет, это не так», – подчеркнул Карлсон.

    «Это бред сумасшедшего», – высказался американский журналист.

    Байден, как подчеркнул Карлсон, быстро дал понять, что главным его приоритетом является отправка новых миллиардов долларов на Украину. И этот приоритет не имеет к США никакого отношения, указал он.

    В США вторгаются наркокартели, захватывающие на юге США огромные территории, деградирует экономика, разрушаются школы, есть такие, где «дети вообще не могут читать», перечислил Карлсон, отметив, что все это в список приоритетов для Байдена не входит.

    Карлсон заявил также, что выступление президента США Джо Байдена перед Конгрессом с ежегодным посланием «О положении страны» стало самой мрачной и неамериканской речью, когда-либо произнесенной американским лидером.

    Коментарии (12)
    7 марта 2024, 23:22 • Новости дня
    В Кремле отреагировали на назначение Залужного послом Украины в Британии

    В Кремле отреагировали на назначение бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного послом в Лондон

    В Кремле отреагировали на назначение Залужного послом Украины в Британии
    @ Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Решение президента Украины Владимира Зеленского назначить экс-главкома ВСУ Валерия Залужного послом в Великобритании не имеет никакого значения для России, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «Нет. Не имеет», – сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС.

    Напомни, что президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 7 марта, согласовал кандидатуру экс-главкома ВС страны Валерия Залужного на должность украинского посла в Британии. МИД Украины направил британской стороне соответствующий запрос на агреман.

    Ранее сообщалось, что опрос от украинского центра показал способность Залужного победить Зеленского и бывшего президента страны Петра Порошенко на выборах президента Украины.

    Коментарии (9)
    7 марта 2024, 20:17 • Новости дня
    Сенат Швейцарии поддержал передачу замороженных активов России Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Швейцарские сенаторы большинством голосов поддержали использование правительством Швейцарии порядка 8,5 млрд долларов замороженных российских активов в качестве репараций Украине.

    Как следует из заявления, опубликованного на сайте парламента, 21 член Совета кантонов (малая палата парламента) проголосовал за серию соответствующих предложений Национального совета (большая палата парламента), передает РИА «Новости».

    Против выступили 19 членов Совета кантонов, трое воздержались.

    Ранее в ЕС обсудили использование замороженных активов России для военной поддержки Украины.

    Коментарии (34)
    7 марта 2024, 14:30 • Новости дня
    Военный эксперт: США пытаются втянуть Россию в конфликт европейского масштаба

    Военный эксперт Сивков: США пытаются втянуть Россию в конфликт европейского масштаба

    Военный эксперт: США пытаются втянуть Россию в конфликт европейского масштаба
    @ Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Судьба американского и европейских правительств во многом зависит от исхода СВО. В интересах Вашингтона вовлекать Россию в противостояние с другими европейскими странами. При этом сам альянс НАТО прямого участия в боевых действиях принимать не будет. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный эксперт Константин Сивков. Ранее в России заявили о возможности начала крупномасштабного конфликта в Европе.

    «Генерал-полковник Владимир Зарудницкий абсолютно прав, говоря о рисках конфликта. Когда человек столь высокого статуса предупреждает о возможности втягивания страны в противостояние с другими государствами, к этому стоит прислушиваться. Дело в том, что западные элиты, в частности американские, поставили слишком многое на поражение России в зоне СВО», – сказал доктор военных наук Константин Сивков.

    «При безоговорочной победе ВС РФ над ВСУ Вашингтон ждет существенная потеря глобальных позиций. Их влияние будет снижаться как в политическом, так и в экономическом плане. Не исключаю, что произошедшее усилит социальные противоречия и в Штатах, и на территории их союзников. Местные правительства могут быть буквально сметены», – отмечает эксперт.

    «Поэтому Вашингтону не остается ничего другого, кроме как начать борьбу за собственное выживание. Достичь этого они попытаются за счет постепенного расширения зоны боевых действий. Для того чтобы снизить риски неконтролируемой эскалации, США применят тактику провоцирования конфликтов низкой интенсивности», – полагает собеседник.

    «Таким образом, мы будем иметь дело с медленным и постепенным втягиванием в противостояние с Россией отдельных европейских государств. Первыми жертвами могут стать восточные страны региона. Со временем есть риск расширения зоны конфликта и на запад. Суть задумки Вашингтона в том, чтобы государства вступали в конфликт как самостоятельные акторы, чтобы альянсу не пришлось вмешиваться», – указывает он.

    «И тогда с позиции внешнего наблюдателя ситуация будет выглядеть как череда двусторонних конфликтов без прямого вовлечения НАТО. Опасность этого исхода крайне велика. Начинать подготовку к данному сценарию следует уже сейчас, чтобы встретить противника во всеоружии», – резюмирует Сивков.

    Ранее в России заявили о возможности превращения конфликта на Украине в крупномасштабную войну в Европе. Об этом в статье для февральского номера журнала «Военная мысль» написал начальник академии Генштаба генерал-полковник Владимир Зарудницкий. По его мнению, в настоящий момент прогнозирование дальнейшего развития геополитической обстановки становится крайне затруднительным.

    Он отметил, что западные страны ставят своей целью «стратегическое поражение России». На этом фоне окончание боевых действий в зоне СВО не будет знаменовать завершение конфронтации Москвы и Вашингтона, в связи с чем необходимо существенно повысить требования к системе военной безопасности страны.

    Зарудницкий подчеркнул, что в настоящее время особую значимость приобретает развитие отношений с международными акторами, придерживающихся нейтралитета. «За редким исключением, это не долгосрочные союзники России, но потенциал этих стран, в том числе военный, необходимо учитывать при планировании мер обеспечения военной безопасности нашего государства», – уточнил он.

    Особый интерес, по его мнению, в этом плане представляет Африканский континент, Латинская Америка и Юго-Восточная Азия. Кроме того, начальник академии Генштаба призвал усилить внимание в отношении угроз внутренней безопасности РФ, поскольку США могут попытаться дестабилизировать обстановку в России, используя «религиозные, этнические и цивилизационные противоречия».

    Статья Зарудницкого вышла на фоне продолжающейся милитаризации Европы. Так, в Германии планируют возродить практику общей воинской обязанности. Об этом пишет издание Spiegel. Газета ВЗГЛЯД подробно описывала причины появления этой инициативы. Эксперты отмечали, что данное предложение, скорее всего, будет поддержано населением страны, однако ФРГ сумеет обеспечить набор лишь 3-4 тыс. новобранцев ежегодно.

    Провоенные настроения заметно выросли и во Франции. Так, глава государства Эммануэль Макрон заявил, что не исключает возможности отправки на Украину сухопутных войск НАТО. Тем не менее, по данным социологических опросов, проведенных изданием Le Figaro, 76% граждан республики выступают против намерений президента. Газета ВЗГЛЯД подробно объясняла, чем именно вызваны милитаристские призывы Макрона.

    Коментарии (14)
    8 марта 2024, 11:16 • Новости дня
    Во Франции задумались над вводом войск на Украину при смещении фронта к Одессе

    L’Independant: Макрон допустил ввод войск на Украину при смещении фронта к Одессе

    Во Франции задумались над вводом войск на Украину при смещении фронта к Одессе
    @ Moritz Frankenberg/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Если зона украинского конфликта будет смещаться в сторону Одессы, Франция рассмотрит возможность ввода на Украину своих войск. Такой вариант, как пишут французские СМИ, рассматривает президент республики Эммануэль Макрон.

    Как заявил национальный секретарь Французской коммунистической партии Фабьен Руссель газете L’Independant, Макрон сообщил о такой возможности на встрече с лидерами партии, передает канал «360».

    Макрон утверждал ранее, что Париж не рассматривает отправку солдат на Украину в ближайшее время, а только открывает дискуссию, что Европа может еще сделать для поддержки Киева.

    В Кремле отмечали, что французский лидер все больше втягивает свою страну в боевые действия на Украине.

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    7 марта 2024, 16:03 • Новости дня
    Илзе Лиепу лишили гражданства Литвы

    Президент Литвы лишил балерину Илзе Лиепу гражданства республики

    Илзе Лиепу лишили гражданства Литвы
    @ Павел Кашаев/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Литвы Гитанас Науседа лишил балерину Илзе Лиепу гражданства балтийской республики из-за поддержки России, ее действия и публичные высказывания сочли угрозой интересам безопасности Литвы, сообщил пресс-атташе главы государства Ридас Ясуленис.

    Ясуленис уточнил, что президент согласился с рекомендацией комиссии по вопросам гражданства. По его словам, Лиепа представляет угрозу безопасности Литвы и ее союзникам, передает ТАСС.

    Литовское гражданство балерина получила в 2000 году за выступления на сцене Большого театра с литовским танцовщиком Пятрасом Скирмантасом.

    В интервью российским СМИ Лиепа называла происходящее на Украине противостоянием фундаментальных ценностей, а также заявила, что доверяет президенту России Владимиру Путину и не собирается менять позицию из-за возможного лишения ее литовского гражданства.

    Ранее комиссия по гражданству Литвы направила президенту страны Гитанасу Науседе рекомендацию о лишении балерины Илзе Лиепы гражданства республики. До этого гражданства Литвы лишили фигуристку Маргариту Дробязко.

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    7 марта 2024, 17:28 • Новости дня
    Казахстан опроверг сообщения о закупке для ВСУ российского оружия

    Минобороны Казахстана опровергло переговоры с Украиной о закупке для ВСУ продукции ВПК России

    Казахстан опроверг сообщения о закупке для ВСУ российского оружия
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Информация о ведении переговоров между Казахстаном и компанией «Укрспецэкспорт» о закупках российской военной продукции для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ) является недостоверной, сообщило Минобороны Казахстана.

    Как указали в пресс-службе, распространяемая в СМИ и соцсетях информация о том, что якобы Казахстан ведет переговоры с «Укрспецэкспортом» о закупках российской военной продукции для нужд ВСУ, не соответствует действительности, передает ТАСС.

    В ведомстве уточнили, что «с 2022 года в Казахстане введен запрет на экспорт вооружения и военной техники».

    Ранее источник сообщил РИА «Новости», что «Укрспецэкспорт» ведет переговоры с Казахстаном о закупках продукции российской оборонки для нужд ВСУ.

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    8 марта 2024, 08:04 • Новости дня
    Трамп назвал обращение Байдена к конгрессу позором для США
    Трамп назвал обращение Байдена к конгрессу позором для США
    @ Shawn Thew - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Бывший президент США Дональд Трамп назвал выступление Джо Байдена перед конгрессом с докладом «О положении дел в стране» позором для Америки.

    «Это был позор для нашей страны», – написал Трамп в своей соцсети Truth Social, передает РИА «Новости».

    По словам Трампа, выступление Байдена было преисполнено гневом, лишено сострадания и стало «худшей речью о положении союза, когда-либо произнесенной».

    Ранее Трамп назвал ситуацию на южной границе катастрофой из-за политики Байдена. По словам Трампа, при Байдене в день через границу будут проходить как минимум 5 тыс. мигрантов.

    Ситуация с нелегальной миграцией является предметом споров южных штатов и федерального правительства уже несколько лет.

    Коментарии (3)
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    Газпром намерен получить компенсации за потерянный актив в Польше

    Газпром решил через суд взыскать с Польши почти 1 млрд долларов за изъятие его доли в операторе газопровода «Ямал – Европа» на польской территории. Иск подан в питерский арбитраж, потому что в польские или европейские суды обращаться бессмысленно. Однако Газпром все же может вернуть этот миллиард. Как это возможно? Подробности

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    Байден провалил попытку консолидации американцев вокруг себя

    В США раскритиковали ежегодное послание американского президента Джо Байден «О положении страны». По мнению оппонентов главы Белого дом, выступление было «антиамериканским» и «стало позором» для страны. Эксперты же отмечают, что Байден своей речью, скорее, добился раскола в обществе, нежели его консолидации. Подробности

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    «Никогда не забуду глаза старушки из Мариуполя»

    «Важно не просто помогать едой или вещами, а чтобы еще и радость была у людей, которые выбрали Россию как безопасное и родное место». Многодетная мать Мария Макеева рассказала газете ВЗГЛЯД, как начала помогать беженцам Донбасса и раненым и во что в итоге это переросло. Подробности

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    Русские регионы Латвии готовят взрывать и затапливать

    «Что это было?! Кто сошел с ума? Министерство обороны? Премьер-министр? Или они все между собой не знакомы и не общаются??» Это цитата из крайне эмоционального обращения, сделанного мэром одного из городов Латвии по поводу новых планов страны по защите от «российской агрессии». Что происходит, как это касается русских регионов страны и почему чиновник настолько всем этим потрясен? Подробности

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    Появление дрона в Петербурге потребует ответа

    В Санкт-Петербурге в результате падения обломков беспилотника пострадали два жилых дома. Целью дрона могла быть местная нефтебаза «Ручьи», которая находится примерно в километре от места ЧП. За медпомощью обратились несколько человек, оперативный штаб по расследованию инцидента возглавил губернатор Петербурга Александр Беглов. Для города это второй подобный случай с начала СВО. По версии экспертов, дрон мог быть доставлен в Россию с Украины, а затем запущен в сторону города. Подробности

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    • Вашингтон потерял последнего адеквата

      Спецпредставитель президента США по климату и бывший госсекретарь Джон Керри ушел в отставку, напоследок выразив сожаление, что сотрудничество Вашингтона и Москвы прервано. Керри был одним из последних адекватных людей во внешнеполитической команде Джо Байдена, кроме того, он стал упущенным шансом для Америки.

    • Нуланд ушла, Зеленскому приготовиться

      Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд, хорошо известная в России благодаря раздаче «печенек» на Майдане в Киеве, уходит в отставку. Ее сменщиком станет Джон Басс, карьерный путь которого вряд ли понравится Владимиру Зеленскому. Для него он должен выглядеть зловеще.

    • Аргентина перешла «красную черту»

      Президент Аргентины Хавьер Милей пообещал переубедить Латинскую Америку, которая старается держаться подальше от конфликта на Украине. Сам он передаст Киеву вертолеты российского производства и соберет в 2024 году латиноамериканский саммит для помощи Киеву.

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    • Новые меры поддержки семей с детьми

      В послании президента Федеральному собранию в феврале 2024 года глава государства огласил целый ряд новых мер по поддержке семей с детьми. О том, что именно предусматривается – в нашей инфографике.

    • Как растет популярность внутреннего туризма

      Вместо отдыха за рубежом россияне в последние годы стали выбирать для себя поездки внутри страны. О статистике роста популярности различных регионов страны у туристов и внутреннем турпотоке в целом – в нашей инфографике.

    • Как провалились попытки международной изоляции России

      2023-й стал годом значительной дипломатической активности России – и прежде всего с дружественными странами и регионами мира. О ключевых внешнеполитических контактах Москвы в 2023 году – в нашей инфографике.

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    • Эммануэль Бонапартович Макрон стал посмешищем

      Президент Франции Эммануэль Макрон пригрозил отправить западных военных на Украину воевать с Россией. Но в списке самоубийц оказался только Макрон, но не как самый смелый, а как самый глупый. Другие западные лидеры предпочли не «макронить».

    • Первый «Абрамс» сожжен российскими войсками

      Еще один символически значимый образец западных вооружений уничтожен российскими войсками в ходе спецоперации. На этот раз подбит и сожжен знаменитый американский танк «Абрамс». В Кремле уже заявили, что американские танки, несмотря на то, что являются серьезным оружием, будут гореть на полях сражений, как и все остальные.

    • Россия бананами остановила поставки оружия ВСУ

      Эквадор отказался отправлять вооружения Украине через США, хотя несколько недель назад планировал сделать это под видом металлолома. Ожидаемое недовольство Москвы было подкреплено решением России запретить поставку бананов из Эквадора. А для усмирения Эквадора потребовались считанные дни.

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