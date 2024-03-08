Грузия недовольна Германией из-за разыскиваемого Тбилиси украинского чиновника

Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

Депутат от «Грузинской мечты» Михаил Сарджвеладзе назвал «нерелевантным» заявление посольства Германии в Грузии о том, что «не было правовых оснований не допускать в Бундестаг Адеишвили, который был членом делегации посла Украины в Германии».

«Логичнее было извиниться за допущенную ошибку либо вообще промолчать», – сказал он.

По словам Михаила Сарджвеладзе, прием в Бундестаге в качестве почетного гостя Адеишвили «не принесет пользы отношениям Тбилиси и Берлина».

Другой депутат от правящей партии Георгий Цагареишвили назвал «циничным» и «аморальным» заявление посольства Германии об отсутствии правовых оснований не принимать Адеишвили в Бундестаге.

Его коллега Бека Давитулиани отметил, что включение Адеишвили в состав украинской делегации «однозначно подтверждает вину Киева за испорченные отношения с Тбилиси».

Ранее председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили высказал недовольство приемом в Бундестаге разыскиваемого Тбилиси бывшего генпрокурора Грузии Зураба Адеишвили.

«Мы видим в Бундестаге человека, который уже заочно осужден по четырем делам и еще по трем идет судебный процесс. Когда такого человека принимают в разных инстанциях, и особенно в Бундестаге, где тот гостит вместе с генпрокурором Украины, это разочаровывает», – заявил председатель парламента Грузии.

«Грузины видят, что человек, который создал систему пыток в тюрьмах Грузии, создал систему рэкета бизнеса и является символом насилия, является приемлемым гостем в парламенте Германии», – сказал Шалва Папуашвили.

Председатель парламента Грузии заявил, что народ страны жаждет более «серьезного отношения» к себе.

Украина отказывается выдавать Грузии Адеишвили.