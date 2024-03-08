Финский муниципалитет оказался под угрозой исчезновения из-за России

Yle: Финский муниципалитет Виролахти может исчезнуть из-за закрытия границы с Россией

Tекст: Ольга Никитина

«В конце февраля на главной трассе муниципалитета Виролахти тихо. За час проезжает лишь несколько машин», – описывает ситуацию в населенном пункте телерадиокомпания Yle.

В регионе, как сообщается, надеются на слияние с городом Хамина. Местные власти считают, что это будет одним из способов обеспечить жизнеспособность приграничного юго-востока Финляндии, однако все проблемы не решатся, передает радио Sputnik содержание публикации.

По словам члена совета партии «Истинные финны» Яни Яаккола, Виролахти может повторить судьбу бывшего муниципалитета Вехкалахти, который после объединения с Хаминой исчез.

Окончательное решение о слиянии муниципалитетов может быть принято в начале мая.

Ранее СМИ писали, что финская аутлет-деревня Zsar, расположенная недалеко от пограничного пропуска Ваалимаа, из-за отсутствия российских туристов превратилась в «призрак».