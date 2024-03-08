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    Срок эксплуатации современных энергоблоков российского производства составляет 60 лет, а при продлении сроков эксплуатации – до 100 лет. И как минимум в течение этого периода энергетические связи между странами прерваться не могут.

    3 комментария
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Игры будущего – невозможное стало возможным

    Все очевидцы мероприятия отметили по-настоящему качественную организацию, но жаловались на недостаток билетов, которые разбирали почти мгновенно. Станет ли фиджитал-спорт чем-то большим или со временем сникнет – покажет только время.

    2 комментария
    Ольга Андреева Ольга Андреева Либералы – наследники не декабристов, а «Бесов»

    Декабристское наследие со времен Сенатской площади лежит в нашей истории, никем не тронутое. Герои 1812 года были и остались единственными революционерами, которые пришли в русскую историю с состраданием к родине в сердце.

    42 комментария
    8 марта 2024, 09:45 • Новости дня

    Риттер: Европа и НАТО угрожают нацбезопасности США

    Экс-разведчик США Риттер: Бундесвер подводит и НАТО, и народ Германии, обсуждая атаку на Россию

    Tекст: Ольга Никитина

    Европейские страны и НАТО угрожают национальной безопасности США, заявил отставной офицер разведки морской пехоты США и военный аналитик Скотт Риттер, комментируя утечку разговора офицеров бундесвера о возможных ударах по Крымскому мосту.

    Риттер напомнил, что немецкий парламент уже дважды отклонял идею передачи крылатых ракет Taurus для нужд ВСУ. И тем не менее в бундесвере есть офицеры, которые пытаются действовать в обход Министерства обороны Германии, канцлера Олафа Шольца и президента Германии, передает ТАСС слова Риттера.

    «Это история о том, как европейские страны и НАТО угрожают национальной безопасности США», – подчеркнул он.

    Газета ВЗГЛЯД отмечала, что Германия сделала неправильные выводы из утечки о планах бундесвера.

    7 марта 2024, 13:54 • Новости дня
    МИД пригрозил США выдворением дипломатов из Москвы

    МИД: Послу США заявлено, что вмешательство в дела России будут жестко пресекаться

    МИД пригрозил США выдворением дипломатов из Москвы
    @ Vladimir Baranov/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Американскому послу в Москве Линн Трейси, вызванной в МИД, было заявлено, что попытки вмешательства во внутренние дела России будут жестко пресекаться, сообщило российское внешнеполитическое ведомство.

    В заявлении в Telegram-канале МИД России говорится, что Трейси была уведомлена о признании нежелательными в России трех американских НКО: «Американские советы по международному образованию», «Культурные перспективы» и «Институт международного образования», которые реализуют программы антироссийской направленности и занимаются рекрутингом «агентов влияния».

    Американскому дипломату вручили ноту с требованием к США прекратить любое содействие деятельности указанных НКО. В обратном случае это будет рассматриваться как нарушение российского законодательства.

    В МИД предупредили, что попытки вмешиваться во внутренние дела России могут привести к выдворению сотрудников американского посольства в статусе persona non grata.

    Эксперты ранее объяснили, как Запад пытается помешать выборам в России.

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    7 марта 2024, 14:30 • Новости дня
    Военный эксперт: США пытаются втянуть Россию в конфликт европейского масштаба

    Военный эксперт Сивков: США пытаются втянуть Россию в конфликт европейского масштаба

    Военный эксперт: США пытаются втянуть Россию в конфликт европейского масштаба
    @ Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Судьба американского и европейских правительств во многом зависит от исхода СВО. В интересах Вашингтона вовлекать Россию в противостояние с другими европейскими странами. При этом сам альянс НАТО прямого участия в боевых действиях принимать не будет. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный эксперт Константин Сивков. Ранее в России заявили о возможности начала крупномасштабного конфликта в Европе.

    «Генерал-полковник Владимир Зарудницкий абсолютно прав, говоря о рисках конфликта. Когда человек столь высокого статуса предупреждает о возможности втягивания страны в противостояние с другими государствами, к этому стоит прислушиваться. Дело в том, что западные элиты, в частности американские, поставили слишком многое на поражение России в зоне СВО», – сказал доктор военных наук Константин Сивков.

    «При безоговорочной победе ВС РФ над ВСУ Вашингтон ждет существенная потеря глобальных позиций. Их влияние будет снижаться как в политическом, так и в экономическом плане. Не исключаю, что произошедшее усилит социальные противоречия и в Штатах, и на территории их союзников. Местные правительства могут быть буквально сметены», – отмечает эксперт.

    «Поэтому Вашингтону не остается ничего другого, кроме как начать борьбу за собственное выживание. Достичь этого они попытаются за счет постепенного расширения зоны боевых действий. Для того чтобы снизить риски неконтролируемой эскалации, США применят тактику провоцирования конфликтов низкой интенсивности», – полагает собеседник.

    «Таким образом, мы будем иметь дело с медленным и постепенным втягиванием в противостояние с Россией отдельных европейских государств. Первыми жертвами могут стать восточные страны региона. Со временем есть риск расширения зоны конфликта и на запад. Суть задумки Вашингтона в том, чтобы государства вступали в конфликт как самостоятельные акторы, чтобы альянсу не пришлось вмешиваться», – указывает он.

    «И тогда с позиции внешнего наблюдателя ситуация будет выглядеть как череда двусторонних конфликтов без прямого вовлечения НАТО. Опасность этого исхода крайне велика. Начинать подготовку к данному сценарию следует уже сейчас, чтобы встретить противника во всеоружии», – резюмирует Сивков.

    Ранее в России заявили о возможности превращения конфликта на Украине в крупномасштабную войну в Европе. Об этом в статье для февральского номера журнала «Военная мысль» написал начальник академии Генштаба генерал-полковник Владимир Зарудницкий. По его мнению, в настоящий момент прогнозирование дальнейшего развития геополитической обстановки становится крайне затруднительным.

    Он отметил, что западные страны ставят своей целью «стратегическое поражение России». На этом фоне окончание боевых действий в зоне СВО не будет знаменовать завершение конфронтации Москвы и Вашингтона, в связи с чем необходимо существенно повысить требования к системе военной безопасности страны.

    Зарудницкий подчеркнул, что в настоящее время особую значимость приобретает развитие отношений с международными акторами, придерживающихся нейтралитета. «За редким исключением, это не долгосрочные союзники России, но потенциал этих стран, в том числе военный, необходимо учитывать при планировании мер обеспечения военной безопасности нашего государства», – уточнил он.

    Особый интерес, по его мнению, в этом плане представляет Африканский континент, Латинская Америка и Юго-Восточная Азия. Кроме того, начальник академии Генштаба призвал усилить внимание в отношении угроз внутренней безопасности РФ, поскольку США могут попытаться дестабилизировать обстановку в России, используя «религиозные, этнические и цивилизационные противоречия».

    Статья Зарудницкого вышла на фоне продолжающейся милитаризации Европы. Так, в Германии планируют возродить практику общей воинской обязанности. Об этом пишет издание Spiegel. Газета ВЗГЛЯД подробно описывала причины появления этой инициативы. Эксперты отмечали, что данное предложение, скорее всего, будет поддержано населением страны, однако ФРГ сумеет обеспечить набор лишь 3-4 тыс. новобранцев ежегодно.

    Провоенные настроения заметно выросли и во Франции. Так, глава государства Эммануэль Макрон заявил, что не исключает возможности отправки на Украину сухопутных войск НАТО. Тем не менее, по данным социологических опросов, проведенных изданием Le Figaro, 76% граждан республики выступают против намерений президента. Газета ВЗГЛЯД подробно объясняла, чем именно вызваны милитаристские призывы Макрона.

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    7 марта 2024, 19:28 • Новости дня
    Бербок призвала отдать Киеву больше дальнобойного оружия

    Глава МИД Германии Бербок заявила, что Украине надо дать больше дальнобойного оружия

    Tекст: Вера Басилая

    Желающие мира на Украине должны предоставить Киеву больше средств противовоздушной обороны, боеприпасов и дальнобойного оружия, заявила глава МИД Германии Анналена Бербок на совместной пресс-конференции с британским коллегой Дэвидом Кэмероном.

    Нужно мобилизовать все средства, предоставить Киеву больше боеприпасов, больше средств ПВО, дальнобойного оружия для того, чтобы Украина могла выжить, передает ТАСС ее слова.

    Ранее Бербок в ответ на вопрос о поставках ракет Taurus Украине заявила о необходимости «изучить все доступные средства». Фракция оппозиционного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) в Германии потребовала от парламента разрешить поставку дальнобойных ракет Taurus Украине.

    Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц, объясняя отказ Берлина передавать Taurus Украине, заявил, что для контроля над применением ракет пришлось бы направить на Украину немецких военных, а это исключено. Западные СМИ заявили, что «слив» беседы офицеров ВВС ФРГ о возможных атаках на Крымский мост ракетами Taurus еще сильнее снижает вероятность поставок такого вооружения Киеву.

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    8 марта 2024, 08:42 • Новости дня
    В России напомнили Британии, что их остров не является непотопляемым

    Депутат Затулин напомнил Британии, что их остров не является непотопляемым

    Tекст: Ольга Никитина

    Поставляя киевскому режиму средства нападения на Крымский мост, в Лондоне забывают, что сам остров Великобритания не является непотопляемым, заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.

    Как отметил Затулин, высказывания экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона о том, что Киев якобы способен захватить Крым и для этого у украинской стороны «есть возможности», имеют не только политический, но и исторический контекст.

    В Британии, по словам депутата, гораздо ближе к сердцу принимают все связанное с Черным море и Одессой, поскольку, в отличие от США, они являются островным государством. «Им очень хочется править морями», – сказал Затулин РИА «Новости».

    Отсюда и происходит особый интерес Британии к «непотопляемому авианосцу» – Крыму. «А все их авианосцы, мягко говоря, потопляемы. Включая остров Великобритания», – добавил он.

    Ранее в британском военном ведомстве призвали Германию, несмотря на утечку переговоров офицеров бундесвера об уничтожении Крымского моста, передать дальнобойные ракеты Taurus Украине.

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    8 марта 2024, 06:30 • Новости дня
    Руперт Мердок решил жениться на экс-теще Романа Абрамовича

    Руперт Мердок женится на экс-теще Романа Абрамовича, биологе Елене Жуковой в июне этого года

    Tекст: Денис Тельманов

    92-летний медиамагнат Руперт Мердок намерен жениться на 66-летней Елене Жуковой, молекулярном биологе, матери бывшей жены российского миллиардера Романа Абрамовича Дарьи Жуковой.

    Торжество пройдет в поместье Мердока в штате Калифорния, передает ТАСС со ссылкой на телекомпанию ABC.

    Отмечается, что это уже шестая помолвка для Мердока. В августе прошлого года он отменил свадьбу с радиоведущей Энн Лесли-Смит.

    Ранее сообщалось, что экс-тещу Абрамовича заметили на свидании с 92-летним медиамагнатом. Пара отправилась в круиз по Средиземному морю на арендованной Мердоком яхте Christina O.

    Елена Жукова – молекулярный биолог, специалист по диабету. Она живет в США уже более 30 лет.

    Руперт Мердок владеет изданиями The Wall Street Journal и New York Post в США, The Sun и The Times в Великобритании, а также издательством Harper Collins.

    В сентябре 2023 года Мердок решил уйти с поста главы своих корпораций Fox и News.

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    7 марта 2024, 22:53 • Новости дня
    Британия пообещала поставить Украине 10 тыс. беспилотников

    Минобороны Британии пообещало поставить на Украину 10 тыс. беспилотников на общую сумму 325 млн фунтов

    Tекст: Денис Тельманов

    Минобороны Великобритании увеличило финансирование поставки беспилотников на Украину с 200 до 325 млн фунтов, доведя их общее число с 4 до 10 тысяч, сообщил глава британского ведомства Грант Шэппс.

    «Я даю новые обязательства по вооружению Украины новейшими беспилотниками, которые будут поставлять непосредственно с ведущих оборонных предприятий Соединенного Королевства – из заводского цеха на передовую. Я призываю международных партнеров поддержать Соединенное Королевство в его усилиях», – приводит слова Шэппса ТАСС.

    Отмечается, что в январе британский премьер Риши Сунак объявил о выделении 200 млн фунтов на приобретение 4 тыс. БПЛА для нужд ВСУ. Основная часть из них FPV-дроны. Также в партию входят 1 тыс. барражирующих боеприпасов, разработанных в Британии, морские БПЛА и беспилотные средства разведки.

    К настоящему моменту британская сторона поставила Украине свыше 4 тыс. беспилотников.

    Ранее посол России в Соединенном Королевстве Андрей Келин заявил, что Британия втянута в конфликт на Украине. По его словам, на Украине есть британские военные, которые готовят украинских военных медиков, а также силы специального назначения и целый ряд других украинских подразделений.

    Кроме того, британские военные участвуют в запусках дальнобойных ракет Storm Shadow, поскольку такая техника требует участия специалистов, а «выступать в этой роли могут только британцы».

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    7 марта 2024, 14:42 • Новости дня
    Захарова отреагировала на рекомендацию МИД Германии не посещать Россию

    Tекст: Вера Басилая

    В Берлине опасаются, что их граждане приедут в Россию и поймут, что власти все это время их обманывали, заявила RTVI официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова.

    Представитель МИД России считает, что последние рекомендации Берлина гражданам Германии не посещать Россию, говорят о том, что проамериканские власти боятся, что немцы пообщаются с россиянами и поймут, что их правительство их обдурило, передает РИА «Новости».

    Ранее МИД ФРГ рекомендовал гражданам Германии не посещать Россию, а также предостерег от поездки в Белгородскую, Курскую, Брянскую, Воронежскую и Ростовскую области, а также в Краснодарский край.

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    7 марта 2024, 17:44 • Новости дня
    Оппозиция в Германии потребовала от парламента разрешить поставку Taurus Украине

    Оппозиция решила вынести на голосование в Бундестаге резолюцию о поставках Taurus Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Фракция оппозиционного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) на следующей неделе вновь вынесет на голосование в парламент Германии резолюцию о поставках Украине ракет Taurus, заявил газете Rheinische Post первый парламентский секретарь фракции ХДС/ХСС Торстен Фрай.

    Фрай считает, что парламент должен взять на себя руководство действиями по поставкам дальнобойных ракет Украине. В резолюции говорится, что правительство ФРГ призывает незамедлительно выполнить просьбу Украины о поставке крылатых ракет Taurus из имеющихся запасов бундесвера. При этом отмечается, что ракеты должны быть поставлены в максимально возможном объеме, передает ТАСС.

    Канцлер Германии Олаф Шольц, объясняя отказ Берлина передавать Taurus Украине, заявил, что для контроля над применением ракет пришлось бы направить на Украину немецких военных, а это исключено. Глава Минобороны Германии Борис Писториус раскритиковал призыв президента Франции Эммануэля Макрона «перестать быть трусами» в ситуации с помощью Украине.

    Газета ВЗГЛЯД ранее отмечала, что Германия сделала неправильные выводы из утечки о планах бундесвера.

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    7 марта 2024, 14:25 • Новости дня
    Путин рассказал о трагических ошибках подготовки летчиков

    Tекст: Вера Басилая

    Пересаживание пилотов на другой тип самолета иногда приводило к трагедиям, при подготовке необходимо наличие тренажеров для всех типов, заявил президент России Владимир Путин на встрече с выпускницами Краснодарского высшего военного авиационного училища.

    Во время встречи с летчицами Путин говорил о необходимости наличия тренажеров для всех типов самолетов и поручил министру обороны России Сергею Шойгу решить этот вопрос, заложить это в гособоронзаказ, передает РИА «Новости».

    «Вы знаете, что важно, это действительно имеет значение. Потому что на одном типе самолета педали двигаются одним образом, а на других типах самолетов – по-другому. И эта мелочь может иметь значение при пилотировании. Это действительно важно. К сожалению, у нас были и ошибки, которые приводили к трагедиям, когда экипажи пересаживались с одного типа, похожего, самолета на другой, похожий, а там немножко по-другому работают агрегаты», – рассказал президент.

    «Вы имеете в виду Як-40, Як-42?» – уточнил Шойгу. Путин ответил утвердительно.

    Ранее Путин посетил Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков им. Героя Советского Союза А. К. Серова. Работу одного из авиатренажеров глава государства протестировал лично.

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    7 марта 2024, 11:31 • Новости дня
    Politico: Шольц боится отвечать перед Россией в случае отправки ракет Украине

    Politico: Шольц боится отвечать перед Россией в случае отправки ракет Taurus Украине

    Tекст: Александра Юдина

    Канцлер Германии Олаф Шольц не будет отправлять ракеты Taurus Украине, так как понимает, что ему придется отвечать за это перед Россией, пишет Politico.

    Издание подчеркивает, что поставки Киеву такого оружия в любом случае встревожили бы российского президента Владимира Путина, Шольц понимает, что Москва приняла бы ответные меры против Германии, передает РИА «Новости».

    Также Politico указывает на то, что большие потери Германии в противостоянии с Россией в течение XX века и в ходе Первой и Второй мировых войн сформировали «коллективную психику немцев». В этой связи понятно их устойчивое нежелание эскалировать отношения с Москвой.

    Кроме того, авторы статьи добавляют, что нежелание Шольца идти ва-банк ради Киева допускает мысль о вероятности соглашения Киева на мирные переговоры.

    Напомним, Макрон не исключил, что западные военные могут быть направлены на Украину. Позднее он заявил, что Париж не рассматривает отправку солдат на Украину в ближайшее время, а только открывает дискуссию.

    Канцлер Германии Олаф Шольц, объясняя отказ Берлина передавать Taurus Украине, напротив, заявил, что для контроля над применением ракет пришлось бы направить на Украину немецких военных, а это исключено.

    Глава Минобороны Германии Борис Писториус раскритиковал призыв президента Франции Эммануэля Макрона «перестать быть трусами» в ситуации с помощью Украине.

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    8 марта 2024, 07:35 • Новости дня
    За ночь российские ПВО уничтожили 12 украинских беспилотников

    За ночь российские ПВО уничтожили 11 украинских беспилотников над Волгоградской область и один – над Белгородом

    Tекст: Денис Тельманов

    В ночь на пятницу, 8 марта, российские средства ПВО уничтожили 11 украинских беспилотников над Волгоградской областью и ещё один – над Белгородской, сообщает Минобороны России.

    «В течение ночи были пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», – передает РИА «Новости» со ссылкой на российское военное ведомство. 

    Отмечается, что дежурными средствами ПВО один украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области, еще одиннадцать БПЛА уничтожены над территорией Волгоградской области.

    Ранее сообщалось, что украинский беспилотник уничтожен над Брянской областью. Попытка киевского режима совершить теракт была пресечена 7 марта около 14.00 мск.

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    7 марта 2024, 23:31 • Новости дня
    Литва решила развернуть массовое производство военных беспилотников

    Литва решила развернуть массовое производство военных беспилотников к концу года

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил о подготовке к массовому производству в республике беспилотников для армии.

    «В конце этого или начале следующего года мы завершим реализацию проектов, связанных с подготовкой к производству чисто литовских беспилотников, – приводит слова министра ТАСС. ОН утверждает, что затем в Литве дроны смогут «поставить на конвейер»

    По его словам, потенциал литовских предприятий позволит армии обходиться собственным производством, не закупая аппараты в других странах.

    По его словам, Литва намерена ежегодно направлять на развитие арсенала военных беспилотников по 30 млн евро.

    В декабре 2023 года Вильнюс подписал контракт на поставку из США боевых беспилотников Switchblade 600. Первая партия должна поступить в Литву до конца 2024 года.

    Ранее сообщалось, что МИД России рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в прибалтийские страны. По данным МИДа, Литва и вся Прибалтика в целом «прочно закрепили за собой статус крайне враждебных государств по отношению к России».

    Кроме того, 11 марта истекает срок, отведенный литовскими властями для вывоза или перерегистрации автомобилей с российскими номерами. При этом власти республики пригрозили конфисковывать российские машины.

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    8 марта 2024, 03:00 • Новости дня
    КНДР провела учения артиллерии, способной наносить удары по Сеулу

    КНДР провела учения артиллерии, способной наносить удары по «столице врага» – Сеулу

    КНДР провела учения артиллерии, способной наносить удары по Сеулу
    @ Kim Jae-Hwan/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    В ходе масштабных артиллерийских учений, которые подразделения Корейской народной армии провели 7 марта, велась стрельбы из дальнобойных орудий, способных наносить удары по столице Южной Кореи – Сеулу.

    «Учения начались с демонстрационных стрельб дальнобойных артиллерийских подразделений, которые, ставя под удар столицу врагов, выполняют важные военные задачи по сдерживанию войны вблизи государственной границы. Учения нацелены на проверку и оценку способности артиллерийских частей крупных соединений КНА по нанесению огневого удара», – приводит ТАСС сообщение Центрального телеграфного агентства Кореи.

    Отмечается, что стрельбами руководил лидер КНДР Ким Чен Ын. На учениях присутствовал министр обороны Кан Сун Нам и начальник Генштаба КНА Ли Ен Гиль.

    Лидер КНДР лично вышел на огневые позиции и «горячо поздравил доблестных бойцов с успешным проведением стрельб».

    Ким Чен Ын подчеркнул, что все артиллерийские подразделения должны «форсировать работу по сохранению постоянной боеготовности», чтобы «беспощадным и быстрым ударом взять инициативу во время вступления в настоящую войну».

    Стрельбы проводились на фоне военных учений США и Южной Кореи Freedom Shield, которые проходят в период с 4 по 14 марта.

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    7 марта 2024, 12:19 • Новости дня
    В США обнародовали законопроект о запрете TikTok

    Tекст: Александра Юдина

    Законодатели Палаты представителей США республиканец Майк Галлахер и демократ Раджа Кришнамурти обнародовали законопроект «О защите американцев от приложений, контролируемых иностранными противниками», направленный на запрет TikTok, пишет The Hill.

    Отмечается, что помимо Китая, законопроект запретит доступ к магазинам приложений или услугам веб-хостинга в США для приложений, контролируемых ByteDance, включая TikTok.

    По данным газеты, к «иностранным противникам», подпадающим под действие законопроекта, относятся Россия, КНДР и Иран.

    Исключение составят случаи, при которых приложение «разорвет связи с такими организациями, как ByteDance, которые находятся под контролем иностранного противника».

    По словам председателя спецкомитета Палаты представителей Майка Галлахера, TikTok стоит порвать с Коммунистической партией Китая или потерять доступ к своим американским пользователям.

    «Главный противник Америки не имеет права контролировать доминирующую медиаплатформу в США», – сказал он.

    Член Палаты представителей Элиз Стефаник назвала TikTok «вредоносной программой коммунистического Китая, которая отравляет умы нашего следующего поколения и дает КПК неограниченный доступ к огромным массивам данных американцев».

    По данным телеканала CNBC, в случае если законопроект будет принят, у китайской ByteDance будет около пяти месяцев на то, чтобы продать TikTok, а хостинговым компаниям и магазинам приложений, принадлежащим Apple и Google, придется прекратить поддержку TikTok и других приложений, связанных с ByteDance.

    Напомним, в ближайшие недели Еврокомиссия приступит к расследованию в отношении TikTok, в ЕС опасаются, что соцсеть не обеспечивает достаточную защиту несовершеннолетних. Евросоюз усилил контроль за ИТ-компаниями, среди которых TikTok, YouTube, Google.

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    7 марта 2024, 18:32 • Новости дня
    Германия продлила внешнее управление над Rosneft Deutschland

    Германия на полгода продлила внешнее управление над Rosneft Deutschland

    Tекст: Ольга Иванова

    Правительство Германии продлило внешнее управление над активами Rosneft Deutschland до 10 сентября, говорится в сообщении Министерства экономики ФРГ.

    Утверждается, что решение об очередном продлении принято после того, как «российский собственник заявил о намерении продать свои доли в RDG и RNRM», передает ТАСС.

    В марте прошлого года суд в Германии отклонил иск Роснефти против немецкого правительства, подтвердив передачу под внешнее управление ее «дочек» Rosneft Deutschland и Rosneft Refining and Marketing GmbH.

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    Президент России поддержал создание зерновой биржи в рамках БРИКС. Она способна составить серьезную конкуренцию Чикагской бирже, где сейчас в основном и формируются мировые цены на зерновые. Зачем России нужна альтернативная зерновая биржа – и поддержат ли ее другие члены БРИКС? Подробности

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    Запад вынуждает Украину перейти к тактике контрударов

    В ВСУ заявили о необходимости перегруппировки и создания боевых формирований для контрударов. При этом ранее в Киеве анонсировали полномасштабное контрнаступление. С чем связано изменение планов и как это отразится на тактике ВСУ на поле боя? Подробности

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    «Никогда не забуду глаза старушки из Мариуполя»

    «Важно не просто помогать едой или вещами, а чтобы еще и радость была у людей, которые выбрали Россию как безопасное и родное место». Многодетная мать Мария Макеева рассказала газете ВЗГЛЯД, как начала помогать беженцам Донбасса и раненым и во что в итоге это переросло. Подробности

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    Русские регионы Латвии готовят взрывать и затапливать

    «Что это было?! Кто сошел с ума? Министерство обороны? Премьер-министр? Или они все между собой не знакомы и не общаются??» Это цитата из крайне эмоционального обращения, сделанного мэром одного из городов Латвии по поводу новых планов страны по защите от «российской агрессии». Что происходит, как это касается русских регионов страны и почему чиновник настолько всем этим потрясен? Подробности

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    Появление дрона в Петербурге потребует ответа

    В Санкт-Петербурге в результате падения обломков беспилотника пострадали два жилых дома. Целью дрона могла быть местная нефтебаза «Ручьи», которая находится примерно в километре от места ЧП. За медпомощью обратились несколько человек, оперативный штаб по расследованию инцидента возглавил губернатор Петербурга Александр Беглов. Для города это второй подобный случай с начала СВО. По версии экспертов, дрон мог быть доставлен в Россию с Украины, а затем запущен в сторону города. Подробности

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    • Вашингтон потерял последнего адеквата

      Спецпредставитель президента США по климату и бывший госсекретарь Джон Керри ушел в отставку, напоследок выразив сожаление, что сотрудничество Вашингтона и Москвы прервано. Керри был одним из последних адекватных людей во внешнеполитической команде Джо Байдена, кроме того, он стал упущенным шансом для Америки.

    • Нуланд ушла, Зеленскому приготовиться

      Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд, хорошо известная в России благодаря раздаче «печенек» на Майдане в Киеве, уходит в отставку. Ее сменщиком станет Джон Басс, карьерный путь которого вряд ли понравится Владимиру Зеленскому. Для него он должен выглядеть зловеще.

    • Аргентина перешла «красную черту»

      Президент Аргентины Хавьер Милей пообещал переубедить Латинскую Америку, которая старается держаться подальше от конфликта на Украине. Сам он передаст Киеву вертолеты российского производства и соберет в 2024 году латиноамериканский саммит для помощи Киеву.

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    • Новые меры поддержки семей с детьми

      В послании президента Федеральному собранию в феврале 2024 года глава государства огласил целый ряд новых мер по поддержке семей с детьми. О том, что именно предусматривается – в нашей инфографике.

    • Как растет популярность внутреннего туризма

      Вместо отдыха за рубежом россияне в последние годы стали выбирать для себя поездки внутри страны. О статистике роста популярности различных регионов страны у туристов и внутреннем турпотоке в целом – в нашей инфографике.

    • Как провалились попытки международной изоляции России

      2023-й стал годом значительной дипломатической активности России – и прежде всего с дружественными странами и регионами мира. О ключевых внешнеполитических контактах Москвы в 2023 году – в нашей инфографике.

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    • Эммануэль Бонапартович Макрон стал посмешищем

      Президент Франции Эммануэль Макрон пригрозил отправить западных военных на Украину воевать с Россией. Но в списке самоубийц оказался только Макрон, но не как самый смелый, а как самый глупый. Другие западные лидеры предпочли не «макронить».

    • Первый «Абрамс» сожжен российскими войсками

      Еще один символически значимый образец западных вооружений уничтожен российскими войсками в ходе спецоперации. На этот раз подбит и сожжен знаменитый американский танк «Абрамс». В Кремле уже заявили, что американские танки, несмотря на то, что являются серьезным оружием, будут гореть на полях сражений, как и все остальные.

    • Россия бананами остановила поставки оружия ВСУ

      Эквадор отказался отправлять вооружения Украине через США, хотя несколько недель назад планировал сделать это под видом металлолома. Ожидаемое недовольство Москвы было подкреплено решением России запретить поставку бананов из Эквадора. А для усмирения Эквадора потребовались считанные дни.

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