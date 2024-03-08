Срок эксплуатации современных энергоблоков российского производства составляет 60 лет, а при продлении сроков эксплуатации – до 100 лет. И как минимум в течение этого периода энергетические связи между странами прерваться не могут.3 комментария
Встреча Эрдогана и Зеленского пройдет в Стамбуле
Переговоры президентов Турции и Украины Тайипа Эрдогана и Владимира Зеленского пройдут в Стамбуле, после них планируется проведение совместной пресс-конференции, сообщили в канцелярии турецкого президента.
«Встреча президентов Эрдогана и Зеленского, как ожидается, пройдет в рабочем офисе президента Долмабахче в Стамбуле ориентировочно в 19:00. На данный момент после встречи планируется проведение пресс-конференции», – передает ТАСС со ссылкой на источник.
Отмечается, что по данным канцелярии Эрдогана, в ходе визита Зеленского будут подробно обсуждены «ход продолжающейся войны между Украиной и Россией» и «последняя ситуация, касающаяся контактов по теме продолжения реализации соглашения о зерновом коридоре».
Помимо этого должен состояться «обмен мнениями относительно путей урегулирования конфликта на Украине» и поиск решений, которые могли бы привести «к прочному миру в регионе».
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