Россияне описали эмоции от Всемирного фестиваля молодежи

ВЦИОМ: Россияне в связи с проведением Всемирного фестиваля молодежи испытали гордость, уважение и надежду

Tекст: Ольга Никитина

«Восемь из десяти опрошенных согласились, что проведение фестиваля вызывает чувство гордости за нашу страну (83%)», – сообщает ВЦИОМ, уточняя, что респондентам в этой части задавался соответствующий вводный вопрос.

Полностью положительно относятся к фестивалю 59% из них, а среди тех, кто слышал об этом мероприятии, суммарный показатель составляет 91%.

Преобладает это чувство и при ответе на вопрос о том, что россияне испытывают в связи с проведением мероприятия – 39%, в числе доминирующих эмоций оказались также уважение (28%), надежда (19%) и уверенность в завтрашнем дне (17%), сообщают социологи. Причем в группе информированных о мероприятии позитив звучит чаще – 45%, 32%, 23% и 22% соответственно.

О равнодушии к фестивалю заявили 25%, а негативные эмоции, как отметили социологи, «скорее вовсе исключение», их высказывали по 1-2% опрошенных.

В ходе опроса ВЦИОМ девять из десяти россиян выразили согласие с тем, что наша страна способна проводить мероприятия международного статуса на самом высоком уровне. Об этом на прямой вопрос заявили 93% респондентов.

А по мнению восьми из десяти опрошенных, тот факт, что в России проводится молодежный фестиваль, показывает, что вопросы воспитания молодежи в приоритете у государства. Так сказали 79% опрошенных.

В целом 61% наших сограждан, по данным ВЦИОМ, знают/слышали о проведении в России самого масштабного мероприятия для молодежи. Узнали о нем впервые в ходе опроса 39%.

Есть разные точки зрения на решение провести фестиваль в России с учетом нынешней обстановки в мире. В ходе опроса три четверти россиян признали, что нам это решение видится правильным (75%), тогда как 16% заявили о том, что сейчас не время проводить подобные мероприятия. В группе информированных уровень одобрения составил 82%, неодобрения – 11%, сообщает ВЦИОМ.

Россияне выражают согласие с тем, что цель прошедшего фестиваля – показать всему миру как важно поддерживать культурное многообразие и многополярность мира (87%), а само мероприятие видится им инвестицией в будущее (86%): чем больше людей узнают о России, ее жизни, тем лучше будет отношение к ней у людей в других странах.

Подавляющее большинство россиян уверены: несмотря на враждебное отношение к России со стороны руководства некоторых стран, молодым людям со всего мира все равно интересна наша страна (85%), среди информированных о Фестивале согласие с суждением близко к абсолютному – 90%.

Всероссийский телефонный опрос проводился по заказу Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) методом телефонного интервью. В исследовании приняли участие 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

