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    Все очевидцы мероприятия отметили по-настоящему качественную организацию, но жаловались на недостаток билетов, которые разбирали почти мгновенно. Станет ли фиджитал-спорт чем-то большим или со временем сникнет – покажет только время.

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    Ольга Андреева Ольга Андреева Либералы – наследники не декабристов, а «Бесов»

    Декабристское наследие со времен Сенатской площади лежит в нашей истории, никем не тронутое. Герои 1812 года были и остались единственными революционерами, которые пришли в русскую историю с состраданием к родине в сердце.

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    Владимир Можегов Владимир Можегов Кеннеди на пальцах объяснил американцам причины конфликта на Украине

    Вполне возможно, что на наших глазах в Америке оформляется новая политическая сила, которая готова вести борьбу со злом, о котором другой знаменитый американец когда-то сказал: изолируйте ведущих финансистов планеты – и все войны на Земле прекратятся.

    27 комментариев
    7 марта 2024, 14:42 • Новости дня

    Захарова отреагировала на рекомендацию МИД Германии не посещать Россию

    Tекст: Вера Басилая

    В Берлине опасаются, что их граждане приедут в Россию и поймут, что власти все это время их обманывали, заявила RTVI официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова.

    Представитель МИД России считает, что последние рекомендации Берлина гражданам Германии не посещать Россию, говорят о том, что проамериканские власти боятся, что немцы пообщаются с россиянами и поймут, что их правительство их обдурило, передает РИА «Новости».

    Ранее МИД ФРГ рекомендовал гражданам Германии не посещать Россию, а также предостерег от поездки в Белгородскую, Курскую, Брянскую, Воронежскую и Ростовскую области, а также в Краснодарский край.

    4 марта 2024, 20:59 • Новости дня
    СМИ легко подобрали пароль к комментарию главы Минобороны Германии
    СМИ легко подобрали пароль к комментарию главы Минобороны Германии
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Министерство обороны Германии защитило комментарий главы ведомства Бориса Писториуса о публикации разговоров офицеров бундесвера об атаке на Крым с помощью пароля «1234», узнала газета Bild.

    Отмечается, что пресс-релизы регулярно публикуются на сайте МО Германии. При этом комментарий министра обороны Бориса Писториуса о прослушке разговора немецких офицеров опубликовали там в понедельник в новом формате. Пресс-служба дала ссылку на ресурс NextCloud, где разместило аудиозапись ответа министра журналистам, а файл был «защищен» с помощью пароля, который был написан прямо под ссылкой, передает РИА «Новости».

    Bild указывает, что пароль состоял из четырех цифр: 1234.

    Напомним, запись разговора офицеров бундесвера, на которой они также обсуждают поставки Киеву ракет Taurus и атаку на Крымский мост, была опубликована 1 марта главным редактором телеканала RT Маргаритой Симоньян. Канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил ее подлинность.

    Министр обороны ФРГ Борис Писториус попытался оправдаться. Он заявил, что на опубликованной российскими СМИ аудиозаписи немецкие высокопоставленные офицеры обсуждали «различные сценарии» событий, а не планы. При этом министр подчеркнул, что обсуждение «не означало и не означает зеленого света на применение ракет Taurus».

    Газета ВЗГЛЯД ранее писала, к каким последствиям опубликованная в России запись разговора немецких военных может привести в самой Германии и как она скажется на отношениях Берлина со странами НАТО.

    Коментарии (7)
    6 марта 2024, 10:28 • Новости дня
    В Германии ответили на призыв Макрона «не трусить»

    Глава Минобороны Германии Писториус назвал призыв Макрона не трусить в ситуации с помощью Украине бесполезным

    В Германии ответили на призыв Макрона «не трусить»
    @ Bernd Elmenthaler/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Глава Минобороны Германии Борис Писториус раскритиковал призыв президента Франции Эммануэля Макрона «перестать быть трусами» в ситуации с помощью Украине, пишет Tagesschau.

    По информации издания, в Германии не ждут дискуссий об использовании сухопутных войск или «о большей или меньшей храбрости», так как важно сосредоточиться на наиболее актуальных проблемах, а именно – эффективном и быстром увеличении производственных мощностей военной промышленности, передает РИА «Новости».

    Писториус также добавил, что риторика Макрона не помогает решить проблемы, с которыми Запад сталкивается при поддержке Украины.

    Напомним, Макрон не исключил, что западные военные могут быть направлены на Украину. Позднее он заявил, что Париж не рассматривает отправку солдат на Украину в ближайшее время, а только открывает дискуссию.

    Канцлер Германии Олаф Шольц, объясняя отказ Берлина передавать Taurus Украине, напротив, заявил, что для контроля над применением ракет пришлось бы направить на Украину немецких военных, а это исключено.

    Коментарии (19)
    6 марта 2024, 20:40 • Новости дня
    В Сербии заподозрили Бербок в копировании речи деда-нациста

    Экс-глава сербской спецслужбы Вулин заподозрил Бербок в копировании речи деда-нациста

    В Сербии заподозрили Бербок в копировании речи деда-нациста
    @ dpa/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава МИД Германии Анналена Бербок проводит направленную против Сербии и России политику, пропагандируя взгляды своего деда-нациста, заявил бывший глава Агентства безопасности и информации Сербии, лидер «Движения социалистов» Александр Вулин.

    «Поскольку дед-нацист «защищал» Европу от СССР, неудивительно, что его внучка «защищает» Европу от сербов и русских, даже когда на нее не нападают», – отметил Вулин, его слова приводятся в опубликованном заявлении «Движения социалистов», передает ТАСС.

    Слова Бербок о том, что «сердце Европы сейчас бьется в Киеве» по аналогии с тем, как оно «билось в Сараево» во время конфликта в Боснии и Герцеговине при распаде Югославии, указывают на то, что «сербам нет места в ЕС, как и россиянам», заявил Вулин.

    Он также отметил, что неясно, писала ли Бербок свое заявление самостоятельно или заимствовала речь своего деда-нациста, награжденного в 1944 году орденом «За военные заслуги».

    Ранее газета Bild опубликовала документы, в которых говорится, что дед Анналены Бербок Вальдемар был офицером вермахта. Сама Бербок заявила, что ей не было известно содержание этих документов.

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    4 марта 2024, 23:59 • Новости дня
    Бербок высказалась о поставках ракет Taurus Украине

    Бербок в ответ на вопрос о поставках ракет Taurus Украине заявила о необходимости «изучить все доступные средства»

    Бербок высказалась о поставках ракет Taurus Украине
    @ Thomas Trutschel/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Комментируя возможность поставок Киеву ракет Taurus, глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что Берлину следует тщательно изучить все доступные средства.

    Отвечая на вопрос о Taurus, Бербок заявила, что изучить имеющиеся у Германии средства «в контексте самообороны Украины» нужно «на основе международного права», передает РИА «Новости» со ссылкой на Bayerischer Rundfunk.

    Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц, объясняя отказ Берлина передавать Taurus Украине, заявил, что для контроля над применением ракет пришлось бы направить на Украину немецких военных, а это исключено. Западные СМИ заявили, что «слив» беседы офицеров ВВС ФРГ о возможных атаках на Крымский мост ракетами Taurus еще сильнее снижает вероятность поставок такого вооружения Киеву.

    Коментарии (7)
    4 марта 2024, 17:50 • Новости дня
    МИД потребовал от Германии объяснить обсуждение офицерами бундесвера атаки на Крым
    МИД потребовал от Германии объяснить обсуждение офицерами бундесвера атаки на Крым
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство иностранных дел России потребовало объяснений от вызванного посла ФРГ в Москве Александра Ламбсдорффа из-за разговора немецких офицеров об атаке на Крымский мост.

    Как говорится в сообщении на сайте МИД, в ходе демарша от посла потребовали объяснений в связи с обсуждением офицерами бундесвера возможных поставок дальнобойных ракет Taurus на Украину и оказания ВСУ помощи в вопросе использования снарядов, передает ТАСС.

    Этот разговор свидетельствует о вовлеченности «коллективного Запада», включая Берлин, в конфликт вокруг Украины, подчеркивает МИД.

    Кроме того, послу было указано на недопустимость попыток немецких властей ограничить деятельность журналистов из России в Германии. В МИД пообещали, что подобные действия не останутся без «жесткого ответа».

    Ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян опубликовала расшифровку разговора германских офицеров об уничтожении Крымского моста. Москва потребовала объяснений от Берлина.

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    5 марта 2024, 09:42 • Новости дня
    Британия призвала Германию передать Украине ракеты Taurus

    Guardian: Британия призывает Германию передать Киеву Taurus, несмотря на утечку

    Tекст: Ольга Никитина

    Утечка разговора офицеров бундесвера об уничтожении Крымского моста является «досадной, но не серьезной», считают в министерстве обороны Великобритании и призывают Германию передать дальнобойные ракеты Taurus Украине.

    Британия первой передала дальнобойные высокоточные ракеты Украине, говорится в заявлении британского правительства. В сообщении говорится, что Лондон призывает Берлин сделать то же самое, передает Ura.ru со ссылкой на газету Guardian.

    Ранее западные СМИ писали, что «слив» беседы офицеров ВВС ФРГ о возможных атаках на Крымский мост ракетами Taurus еще сильнее снижает вероятность поставок такого вооружения Киеву.

    Коментарии (15)
    5 марта 2024, 05:58 • Новости дня
    В Германии назвали катастрофой утечку планов бундесвера атаковать Крым

    Frankfurter Allgemeine Zeitung назвала «настоящей катастрофой» утечку планов бундесвера атаковать Крымский мост

    Tекст: Антон Антонов

    Для бундесвера, властей Германии и ее репутации как надежного союзника обнародование разговора немецких офицеров об уничтожении Крымского моста стало «настоящей катастрофой», заявил обозреватель Бертольд Колер.

    Колер сравнил «подобный провал» со «сброшенной бомбой». По его словам, разговор немецких офицеров оказался серьезным свидетельством активного участия Запада в конфликте на Украине. Это может вызвать гнев США и Великобритании, которые не хотят афишировать присутствие своих специалистов на Украине, считает Колер. Также он выразил обеспокоенность тем, что Россия сможет с легкостью перехватить и опубликовать любые другие политически острые заявления немецких военных и политиков, передает РИА «Новости» со ссылкой на Frankfurter Allgemeine Zeitung.

    Напомним, главред RT Маргарита Симоньян опубликовала аудиозапись, на которой немецкие военные обсуждают возможность помощи ВСУ в нанесении удара по Крымскому мосту. Официальный Берлин не отрицает подлинность утечки, однако настаивает на том, что офицеры говорили о сценариях, а не о планах вести войну с Россией.

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    5 марта 2024, 13:07 • Новости дня
    Министр обороны Германии назвал причину утечки разговора офицеров бундесвера

    Глава МО Германии Писториус: Утечка разговора офицеров произошла из-за личной ошибки

    Министр обороны Германии назвал причину утечки разговора офицеров бундесвера
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Разговор офицеров бундесвера мог быть записан из-за личной ошибки применения техники одним из участников разговора, который подключился по незащищенной линии, сообщил министр обороны Германии Борис Писториус.

    Писториус отметил, что предписанных правил придерживались не все участники разговора. Один из офицеров находился в Сингапуре и подключился по неавторизованной связи, передает ТАСС слова немецкого министра.

    При этом он заверил, что внутренние каналы связи бундесвера не были скомпрометированы. Он отметил, что для секретных разговоров используется платформа WebEx, сертифицированная для служебного использования, а не общедоступная версия этого сервиса.

    Ранее глава МВД Германии Нэнси Фезер заявила, что страна усилила меры защиты от шпионажа и дезинформации после публикации российскими журналистами записи разговора офицеров бундесвера.

    Коментарии (2)
    4 марта 2024, 20:29 • Новости дня
    Отправку ракет Taurus на Украину сравнили по эффективности с поставкой танков Leopard

    В США усомнились в способности ракет Taurus изменить ситуацию в конфликте на Украине

    Отправку ракет Taurus на Украину сравнили по эффективности с поставкой танков Leopard
    @ imago images/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Поставки Германией Украине ракет Taurus могут не изменить ситуацию в конфликте, пишет газета The New York Times.

    Издание отмечает, что Европарламент включил Taurus в число необходимых видов вооружения для Украины в резолюции, которая призывает все страны-члены предоставить больше оружия. При том отмечается, что не очевидно, что это решительно изменит ситуацию в конфликте, передает ТАСС.

    Газета напомнила, что в прошлом году Германия решила отправить Киеву танки Leopard, но Украине это не позволило провести успешное контрнаступление.

    Напомним, запись разговора офицеров бундесвера, на которой они также обсуждают поставки Киеву ракет Taurus и атаку на Крымский мост, была опубликована 1 марта главным редактором телеканала RT Маргаритой Симоньян. Канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил ее подлинность.

    Министр обороны ФРГ Борис Писториус попытался оправдаться. Он заявил, что на опубликованной российскими СМИ аудиозаписи немецкие высокопоставленные офицеры обсуждали «различные сценарии» событий, а не планы. При этом министр подчеркнул, что обсуждение «не означало и не означает зеленого света на применение ракет Taurus».

    Газета ВЗГЛЯД ранее писала, к каким последствиям опубликованная в России запись разговора немецких военных может привести в самой Германии и как она скажется на отношениях Берлина со странами НАТО.

    Коментарии (3)
    6 марта 2024, 12:03 • Новости дня
    FT: Разведка Запада обеспокоена усилившейся деятельностью спецслужб России

    Financial Times: Разведка Запада встревожилась из-за усилившейся деятельности разведслужб России

    FT: Разведка Запада обеспокоена усилившейся деятельностью спецслужб России
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    В связи с недавней утечкой записи разговора немецких офицеров о планах атаковать Крымский мост разведслужбы Запада всерьез обеспокоены усилившейся, по их мнению, деятельностью российской разведки, пишет Financial Times.

    По данным газеты, недавняя публикация утечки стала только одним из пугающих примеров, передает РИА «Новости».

    Так, один из офицеров западной разведки отметил, что «игра в кошки-мышки вернулась».

    Другой заявил, что «российская деятельность так же высока или даже выше, чем во времена холодной войны».

    «Российская разведка – это огромная машина, и она снова делает то, что делала всегда», – сказал другой представитель западных разведслужб.

    Кроме того, анонимный источник газеты заметил, что «русские могут проводить очень сложные операции, которые с точки зрения разведки невероятно круты».

    Ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян опубликовала расшифровку разговора германских офицеров об уничтожении Крымского моста. Москва потребовала объяснений от Берлина.

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    6 марта 2024, 06:26 • Новости дня
    Шольц отверг заявления о срыве из-за Джонсона мирных переговоров Москвы и Киева

    Шольц отверг заявления о «готовом мирном договоре» России и Украины в 2022 году

    Tекст: Антон Антонов

    Канцлер Германии Олаф Шольц отверг сообщения о том, что в 2022 году в Стамбуле Россия и Украина согласовали проект мирного договора.

    Как заявил Шольц, утверждения о том, что «был готовый мирный договор», но «этому якобы помешал то ли Борис Джонсон, то ли Джо Байден» являются «полной ерундой», передает RT со ссылкой на Sachsische Zeitung.

    Срыв переговоров он объяснил наступлением российских войск на востоке и событиями в Буче в Киевсвой области, передает РБК.

    Напомним, глава фракции партии Владимира Зеленского «Слуга Народа» в Верховной раде Давид Арахамия рассказал, что военные действия на Украине могли завершить еще весной 2022 года, но их продолжили после призыва Бориса Джонсона ничего не подписывать с Москвой.

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    5 марта 2024, 10:11 • Новости дня
    На Западе назвали результаты «виртуозной операции» России

    Politico: Виртуозная операция России оставила канцлера Германии Шольца в дураках

    Tекст: Ольга Никитина

    Утечка записи разговора высокопоставленных офицеров бундесвера, обсуждавших планы нанесения удара по Крымскому мосту, привела к расколу среди противников России, пишут СМИ.

    В статье европейской газеты Politico говорится, что Москве за последние дни удалось «посеять раскол среди своих врагов». Кроме того, по оценке издания, публикация переговоров офицеров ФРГ привела к дискредитации канцлера Германии Олафа Шольца. К успехам России издание также отнесло то, что удалось помешать Киеву получить «ключевое оружие», передает РИА «Новости».

    Утечку разговора издание называет «виртуозной операцией [президента России Владимира] Путина». Отмечается, что Шольц в результате «остался в дураках».

    Немецкие СМИ писали ранее, что для бундесвера, властей Германии и ее репутации как надежного союзника обнародование разговора немецких офицеров об уничтожении Крымского моста стало «настоящей катастрофой».

    Коментарии (2)
    6 марта 2024, 20:34 • Новости дня
    Шольц: Утечка разговора военных не подорвала доверие союзников к Германии
    Шольц: Утечка разговора военных не подорвала доверие союзников к Германии
    @ EPA/TASS

    Tекст: Дарья Григоренко

    Факт утечки разговора германских военных, в ходе которого обсуждались сценарии удара по Крымскому мосту, не подорвала отношения с партнерами, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в Берлине.

    Трансляцию выступления Шольца провел телеканал Welt. Он выразил уверенность в том, что доверие между Германией и ее союзниками и друзьями настолько высокое, что произошедшее не подорвет его. По его словам, сегодня на заседании правительства говорилось о том, что все, с кем ФРГ вышла на контакт, ответили, поэтому можно на это опираться. Канцлер не уточнил, что именно ответили партнеры ФРГ, передает ТАСС.

    Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова резко высказалась в адрес немецких офицеров, принимавших участие в обсуждении атаки на Крымский мост. Она также добавила, что вызванный в МИД посол Германии Александер Ламбсдорфф не стал отрицать подлинность разговора немецких офицеров.

    Коментарии (7)
    4 марта 2024, 15:42 • Новости дня
    В Британии предложили наказание для обсуждавших удары по Крыму военных ФРГ

    Британский генерал предложил подвергнуть порицанию военных ФРГ, чью беседу опубликовали

    Tекст: Вера Басилая

    Офицеры ВВС Германии, чей разговор об ударах по Крыму был перехвачен, должны быть подвергнуты порицанию, заявил бывший начальник британского генштаба и член Палаты лордов генерал Ричард Даннатт в эфире радиостанции Times Radio.

    Даннатт считает, что немецким офицерам следует вынести довольно серьезное порицание, однако, по его словам, он не уполномочен подтвердить или опровергнуть присутствие британцев на Украине, о которых говорится в перехваченной аудиозаписи, передает РИА «Новости».

    Ранее в Минобороны Германии заявили, что ведомство не знает о других случаях перехвата переговоров немецких офицеров. Посол Германии в Москве Александр Ламбсдорфф был вызван в российский МИД в связи с публикацией содержания разговора офицеров немецкого бундесвера об уничтожении Крымского моста.

    Сенатор Алексей Пушков отметил, что в реакции Германии на утечку переговоров офицеров бундесвера показательно то, что возмущение вызывает не само обсуждение планов уничтожения Крымского моста с помощью немецких ракет Taurus, а тот факт, что это стало достоянием гласности.

    Коментарии (0)
    5 марта 2024, 11:33 • Новости дня
    Германия усилила меры по борьбе со шпионажем

    МВД ФРГ: Германия после перехвата разговора офицеров усилила меры по борьбе со шпионажем

    Tекст: Ольга Никитина

    Германия усилила меры защиты от шпионажа и дезинформации после публикации российскими журналистами записи разговора офицеров Бундесвера, которые обсуждали уничтожение Крымского моста, сообщила глава МВД страны Нэнси Фезер.

    Фезер заявила медиагруппе Funke, что отдел контрразведки в Федеральном ведомстве по охране Конституции (BfV), который сосредоточился на противодействии российской разведке, «значительно усилен в кадровом и техническом плане», передает ТАСС.

    Европейские СМИ ранее назвали утечку разговора офицеров Бундесвера «виртуозной операцией» России, которая оставила руководство Германии «в дураках».

    Немецкие СМИ в свою очередь признавали, что для бундесвера, властей Германии и ее репутации как надежного союзника обнародование разговора стало «настоящей катастрофой».

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      Главное, что интересует власти Германии в скандале с разговором офицеров бундесвера, это не то, что они обсуждали ракетную атаку на Крымский мост, а то, как запись этого разговора попала в руки России. «Козел отпущения» уже намечен, это бригадный генерал Франк Грефе. Но свою роль в той «утечке» могли сыграть и США.

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