Путин сравнил полеты на военных самолетах и опыт пилотирования со стерхами

Tекст: Ольга Никитина

«На чем я летал – это на штурмовике Су-25, потом на Су-27 – на истребителе, потом на Ту-160, потом на Бе-200 – пожары тушили», – приводит его слова ТАСС.

«Если по-настоящему пилотировал – то только «этажерку», летал вместе с журавлями, – признался Путин. – И там надо было учиться». «Небо – дело серьезное, кто как не вы знаете об этом, – обратился глава государства к летчицам. – Это не тренажеры, [даже] 400 метров – это высоковато».

Чуть позже президент напомнил, что опыт «управления был на Су-27», где командир экипажа доверил ему сделать «бочку». «Это я сделал сам», – добавил Путин.

Президент осенью 2012 года принял участие в эксперименте орнитологов под названием «Полет надежды». На Ямале он вместе с редкими журавлями-стерхами поднялся в воздух, чтобы помочь птицам собраться в клин. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказывал, что Путин полгода готовился к этому полету.

В феврале Путин совершил полет на Ту-160М. Самолет стартовал на взлетной полосе Казанского авиационного завода им. Горбунова. Глава государства провел в небе 30 минут, еще 45 минут заняла предполетная подготовка. После приземления Путин назвал Ту-160М надежным новым самолетом. Российский лидер заявил, что этот полет не был запланированным, его отговаривали.