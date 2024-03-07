Все очевидцы мероприятия отметили по-настоящему качественную организацию, но жаловались на недостаток билетов, которые разбирали почти мгновенно. Станет ли фиджитал-спорт чем-то большим или со временем сникнет – покажет только время.0 комментариев
Путин дал советы для сохранения здоровья
Президент Владимир Путин в ходе общения с выпускницами Краснодарского высшего военного авиаучилища заявил, что для поддержания здоровья ему помогают занятия спортом и закалка.
«Очень хорошая процедура (вам, как офицерам, это важно) – это закаливание. Правда! Горячий, холодный душ или контрастные ванны», – сказал Путин, передает ТАСС.
Он добавил, что это наиболее эффективное средство для закаливания. Президент отметил, что в юном возрасте, когда он жил в Ленинграде, выходил во двор зимой и обтирался снегом.
«Пацаном был еще», – сказал президент.
«Я к тому, что если есть желание, всегда можно найти возможность добиваться нужного результата. А забота о своем здоровье – это важное дело. И имеет не только личное, но и государственное измерение», – отметил глава государства.
Также для поддержания здоровья президент занимается спортом.
Путин пожелал девушкам сохранить все лучшие качества. «Я желаю вам быть здоровыми, красивыми и успешными», – заключил он.
Также в ходе беседы с девушками президент заявил, что почти не употребляет спиртные напитки.