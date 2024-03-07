Путин дал советы для сохранения здоровья

Tекст: Алексей Дегтярев

«Очень хорошая процедура (вам, как офицерам, это важно) – это закаливание. Правда! Горячий, холодный душ или контрастные ванны», – сказал Путин, передает ТАСС.

Он добавил, что это наиболее эффективное средство для закаливания. Президент отметил, что в юном возрасте, когда он жил в Ленинграде, выходил во двор зимой и обтирался снегом.

«Пацаном был еще», – сказал президент.

«Я к тому, что если есть желание, всегда можно найти возможность добиваться нужного результата. А забота о своем здоровье – это важное дело. И имеет не только личное, но и государственное измерение», – отметил глава государства.

Также для поддержания здоровья президент занимается спортом.

Путин пожелал девушкам сохранить все лучшие качества. «Я желаю вам быть здоровыми, красивыми и успешными», – заключил он.

Также в ходе беседы с девушками президент заявил, что почти не употребляет спиртные напитки.