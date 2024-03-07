Все очевидцы мероприятия отметили по-настоящему качественную организацию, но жаловались на недостаток билетов, которые разбирали почти мгновенно. Станет ли фиджитал-спорт чем-то большим или со временем сникнет – покажет только время.0 комментариев
Путин признался, что почти не пьет алкоголь
Президент Владимир Путин на встрече с выпускницами Краснодарского высшего военного авиаучилища заявил, что почти не употребляет спиртные напитки.
Курсантки спросили главу государства о секретах крепкого здоровья, передает ТАСС.
«Честно говоря, стараюсь не говорить об этом, хотя, наверное, об этом и нужно говорить. Я практически исключаю алкоголь. Ну уж точно стараюсь не употреблять крепких напитков», – ответил президент.