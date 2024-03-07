  • Новость часаФСБ предотвратила нападение боевиков ИГ на синагогу в Москве
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Запад вынуждает Украину перейти к тактике контрударов
    Путин рассказал, как его отговаривали от полета на Ту-160М
    CNN сообщил о «грибовидном» облаке после взрыва в Одессе у кортежа Зеленского
    Российские войска взяли четыре опорных пункта ВСУ между Вербовым и Работино
    МИД пригрозил США выдворением дипломатов из Москвы
    Норвегия присоединилась к коалиции по обеспечению Киева средствами ПВО и ПРО
    Определена сумма иска Газпрома к польским компаниям
    ЕК увидела риски конфликтов в Европе из-за дефицита воды
    Мнения
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Игры будущего – невозможное стало возможным

    Все очевидцы мероприятия отметили по-настоящему качественную организацию, но жаловались на недостаток билетов, которые разбирали почти мгновенно. Станет ли фиджитал-спорт чем-то большим или со временем сникнет – покажет только время.

    0 комментариев
    Ольга Андреева Ольга Андреева Либералы – наследники не декабристов, а «Бесов»

    Декабристское наследие со времен Сенатской площади лежит в нашей истории, никем не тронутое. Герои 1812 года были и остались единственными революционерами, которые пришли в русскую историю с состраданием к родине в сердце.

    16 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Кеннеди на пальцах объяснил американцам причины конфликта на Украине

    Вполне возможно, что на наших глазах в Америке оформляется новая политическая сила, которая готова вести борьбу со злом, о котором другой знаменитый американец когда-то сказал: изолируйте ведущих финансистов планеты – и все войны на Земле прекратятся.

    27 комментариев
    7 марта 2024, 14:30 • Новости дня

    Военный эксперт: США пытаются втянуть Россию в конфликт европейского масштаба

    Военный эксперт Сивков: США пытаются втянуть Россию в конфликт европейского масштаба

    Военный эксперт: США пытаются втянуть Россию в конфликт европейского масштаба
    @ Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Судьба американского и европейских правительств во многом зависит от исхода СВО. В интересах Вашингтона вовлекать Россию в противостояние с другими европейскими странами. При этом сам альянс НАТО прямого участия в боевых действиях принимать не будет. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный эксперт Константин Сивков. Ранее в России заявили о возможности начала крупномасштабного конфликта в Европе.

    «Генерал-полковник Владимир Зарудницкий абсолютно прав, говоря о рисках конфликта. Когда человек столь высокого статуса предупреждает о возможности втягивания страны в противостояние с другими государствами, к этому стоит прислушиваться. Дело в том, что западные элиты, в частности американские, поставили слишком многое на поражение России в зоне СВО», – сказал доктор военных наук Константин Сивков.

    «При безоговорочной победе ВС РФ над ВСУ Вашингтон ждет существенная потеря глобальных позиций. Их влияние будет снижаться как в политическом, так и в экономическом плане. Не исключаю, что произошедшее усилит социальные противоречия и в Штатах, и на территории их союзников. Местные правительства могут быть буквально сметены», – отмечает эксперт.

    «Поэтому Вашингтону не остается ничего другого, кроме как начать борьбу за собственное выживание. Достичь этого они попытаются за счет постепенного расширения зоны боевых действий. Для того чтобы снизить риски неконтролируемой эскалации, США применят тактику провоцирования конфликтов низкой интенсивности», – полагает собеседник.

    «Таким образом, мы будем иметь дело с медленным и постепенным втягиванием в противостояние с Россией отдельных европейских государств. Первыми жертвами могут стать восточные страны региона. Со временем есть риск расширения зоны конфликта и на запад. Суть задумки Вашингтона в том, чтобы государства вступали в конфликт как самостоятельные акторы, чтобы альянсу не пришлось вмешиваться», – указывает он.

    «И тогда с позиции внешнего наблюдателя ситуация будет выглядеть как череда двусторонних конфликтов без прямого вовлечения НАТО. Опасность этого исхода крайне велика. Начинать подготовку к данному сценарию следует уже сейчас, чтобы встретить противника во всеоружии», – резюмирует Сивков.

    Ранее в России заявили о возможности превращения конфликта на Украине в крупномасштабную войну в Европе. Об этом в статье для февральского номера журнала «Военная мысль» написал начальник академии Генштаба генерал-полковник Владимир Зарудницкий. По его мнению, в настоящий момент прогнозирование дальнейшего развития геополитической обстановки становится крайне затруднительным.

    Он отметил, что западные страны ставят своей целью «стратегическое поражение России». На этом фоне окончание боевых действий в зоне СВО не будет знаменовать завершение конфронтации Москвы и Вашингтона, в связи с чем необходимо существенно повысить требования к системе военной безопасности страны.

    Зарудницкий подчеркнул, что в настоящее время особую значимость приобретает развитие отношений с международными акторами, придерживающихся нейтралитета. «За редким исключением, это не долгосрочные союзники России, но потенциал этих стран, в том числе военный, необходимо учитывать при планировании мер обеспечения военной безопасности нашего государства», – уточнил он.

    Особый интерес, по его мнению, в этом плане представляет Африканский континент, Латинская Америка и Юго-Восточная Азия. Кроме того, начальник академии Генштаба призвал усилить внимание в отношении угроз внутренней безопасности РФ, поскольку США могут попытаться дестабилизировать обстановку в России, используя «религиозные, этнические и цивилизационные противоречия».

    Статья Зарудницкого вышла на фоне продолжающейся милитаризации Европы. Так, в Германии планируют возродить практику общей воинской обязанности. Об этом пишет издание Spiegel. Газета ВЗГЛЯД подробно описывала причины появления этой инициативы. Эксперты отмечали, что данное предложение, скорее всего, будет поддержано населением страны, однако ФРГ сумеет обеспечить набор лишь 3-4 тыс. новобранцев ежегодно.

    Провоенные настроения заметно выросли и во Франции. Так, глава государства Эммануэль Макрон заявил, что не исключает возможности отправки на Украину сухопутных войск НАТО. Тем не менее, по данным социологических опросов, проведенных изданием Le Figaro, 76% граждан республики выступают против намерений президента. Газета ВЗГЛЯД подробно объясняла, чем именно вызваны милитаристские призывы Макрона.

    6 марта 2024, 18:38 • Новости дня
    Эксперт: Уничтожение Abrams танком Т-72БЗ подрывает инженерный престиж Америки

    Военный эксперт Бартош: Ликвидация Abrams танком Т-72БЗ окажет отрезвляющее воздействие на западные страны

    Эксперт: Уничтожение Abrams танком Т-72БЗ подрывает инженерный престиж Америки
    @ РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Танки Abrams долгое время считались непобедимой машиной. Однако благодаря точным действиям российского экипажа Т-72БЗ миф о превосходстве американского ВПК был развеян окончательно. Западные страны теперь дважды подумают перед отправкой ВСУ новых партий военной техники, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Александр Бартош. Ранее экипаж Т-72БЗ уничтожил танк Abrams на Авдеевском направлении.

    «При рассмотрении истории с уничтожением экипажем Т-72БЗ американского танка Abrams стоит обратить внимание на два аспекта. Во-первых, речь идет о моральной победе. Долгое время западные СМИ рисовали перед нами картину непобедимой машины, ликвидировать которую практически невозможно. Этот миф мы уже разрушили, а теперь бойцы благодаря умелым и слаженным действиям закрепили успех», – сказал Александр Бартош, член-корреспондент Академии военных наук.

    «Таким образом, следует ожидать морального подъема российских солдат. Многие люди, находящиеся на фронте, воспримут данную новость с очевидной радостью. Подвиг товарищей по оружию будет вдохновлять их на новые свершения, сводя на нет какие-либо опасения перед расхваленной западной техникой», – отмечает он.

    «Во-вторых, произошедшее – это еще и огромное достижение военно-промышленного комплекса России. Формально танк Т-72БЗ принадлежит к более старому поколению, чем Abrams. Однако это не помешало ему не просто вести бой на равных, но и ликвидировать машину противника», – подчеркивает собеседник.

    «Мы еще раз показали всему миру, что нашей инженерной школе нет равных. Успехи конструкторов и высокий профессионализм экипажа позволили достичь блистательного результата на фронте. Танк был поражен максимально точным ударом, оправиться от которого не было ни единого шанса», – уточняет эксперт.

    «Ликвидация Abrams в некотором роде окажет отрезвляющее воздействие на западные страны и США в частности. Теперь перед отправкой ВСУ очередной партии якобы непобедимой техники, они дважды подумают о последствиях этого решения, ведь на кону будет стоять в том числе и их инженерный престиж», – резюмирует Бартош.

    Ранее экипаж Т-72БЗ уничтожил танк Abrams. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале министерства обороны. Подчеркивается, что команда нанесла поражение противнику с первого выстрела. Ликвидация американской машины произошла на Авдеевском направлении.

    Российским военным удавалось подбить Abrams и до этого. Так, в конце февраля бойцы ВС РФ уничтожили танк при помощи FVP-дрона. Эксперты отмечали, что данное событие означает коренной перелом в восприятии международным сообществом продукции американского ВПК. В частности, указывалось, что западные танки не имеют защиты башни, а также не оснащены средствами борьбы с беспилотниками.

    Позже военные группировки «Центр» отчитались об уничтожении еще одного Abrams. Машина также была ликвидирована при помощи дрона. «Летели, увидели столб дыма, танк двигался со средней скоростью. Сначала не понимали, что это за техника. Когда подошли поближе, убедились, что это за танк. Ударили его ближе к башне сверху. Потом, когда пересматривали материал, убедились, что это был еще один Abrams», – сказал военный, принимавший участие в нанесении удара.

    Третий танк был ликвидирован в понедельник у поселка Бердычи. На этом фоне глава ДНР Денис Пушилин заявил, что украинское командование переоценило эффективность Abrams. По его мнению, машина до сих пор представляет определенную опасность, однако ВС РФ не раз демонстрировали способность противостоять таким вызовам.

    Коментарии (66)
    6 марта 2024, 19:35 • Новости дня
    В Минобороны рассказали об ударе по Одессе во время визита Зеленского
    В Минобороны рассказали об ударе по Одессе во время визита Зеленского
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Ольга Иванова

    ВС России нанесли высокоточный ракетный удар по ангару в промышленном портовом районе Одессы, сообщили в Минобороны России.

    В Telegram-канале ведомства говорится, что удар был нанесен в 11.40 мск. Отмечается, что в ангаре осуществлялась подготовка к боевому применению безэкипажных катеров вооруженных сил Украины. Цель удара достигнута, объект поражен.

    Ранее СМИ сообщали, что украинский президент Владимир Зеленский находился в Одессе, когда там произошел взрыв.

    Позже греческие СМИ сообщили о нападении на кортеж президента Украины Владимира Зеленского в Одессе, утверждается, что машина украинского лидера была атакована ракетой незадолго до встречи с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом.

    Коментарии (30)
    7 марта 2024, 10:16 • Новости дня
    Российские войска взяли четыре опорных пункта ВСУ между Вербовым и Работино

    Рогов: ВС России взяли четыре опорных пункта ВСУ на участке между Вербовым и Работино

    Российские войска взяли четыре опорных пункта ВСУ между Вербовым и Работино
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военные за сутки взяли четыре опорных пункта ВСУ на участке между пунктами Вербовое и Работино, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    По его словам, ВС России за последние сутки взяли четыре опорника ВСУ на участке между Работино и Вербовым. Накануне вечером и ночью противник потерял порядка 50 боевиков, передает ТАСС.

    Рогов добавил, что в селе Работино продолжаются бои, российские военные контролируют южную часть населенного пункта, а основные бои идут в развалинах школы и дома культуры.

    Он отметил, что ВСУ продолжают перебрасывать в этот район живую силу и технику, в том числе тяжелую, и массово применяют БПЛА.

    Ранее Рогов рассказал, что на линии боевого соприкосновения в Запорожской области наблюдается активизация боевых действий.

    Коментарии (5)
    7 марта 2024, 07:18 • Новости дня
    Минобороны России подсчитало сбитые и перехваченные за ночь беспилотники ВСУ

    Минобороны России подсчитало сбитые и перехваченные за ночь в различных регионах России украинские беспилотники

    Tекст: Денис Тельманов

    Российское военное ведомство объявило, что в ночь на 7 марта дежурные средства противовоздушной обороны перехватили один и сбили пять украинских беспилотников в трех регионах России.

    «Украинский беспилотный летательный аппарат перехвачен над территорией Курской области, пять БПЛА уничтожены над территориями Брянской (три БПЛА) и Тульской (два БПЛА) областей», – говорится в сообщении, размещенном в официальном Telegram-канале Минобороны России.

    Отмечается, что все атаковавшие объекты на территории России беспилотники были самолетного типа, при этом действия киевского режима расценены как теракт.

    Ранее Министерство по региональной безопасности Тульской области сообщило, что два беспилотника ВСУ были сбиты в ночь на 7 марта над территорией региона. По предварительным данным, разрушений инфраструктуры и пострадавших нет.



    Коментарии (12)
    7 марта 2024, 13:07 • Новости дня
    Путин поздравил военных летчиц в Краснодаре с 8 Марта

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин на встрече с выпускницами Краснодарского высшего военного авиационного училища отметил, что 8 Марта – это очень добрый весенний праздник.

    «Разумеется, в преддверии 8 Марта хочу вас всех поздравить с наступающим праздником. Хороший весенний праздник, очень добрый», – сказал глава государства, открывая встречу, передает ТАСС.

    «Я желаю вам успехов по службе и семейного счастья. Уверен, что все у вас получится, потому что вы люди с характером, целенаправленно действуете, идете к своей цели», – добавил Путин, обращаясь к выпускницам.

    Глава государства отметил, что российские женщины достойно несут службу Родине в зоне специальной военной операции.

    Напомним, Путин прилетел в четверг в Краснодар, где встретился с военными летчицами. Беседа проходит в преддверии 8 Марта в Краснодарском высшем военном авиационном училище летчиков им. Героя Советского Союза А. К. Серова.

    Коментарии (0)
    7 марта 2024, 09:39 • Новости дня
    ЕК увидела риски конфликтов в Европе из-за дефицита воды

    Politico: ЕК увидела риск конфликта между странами Европы из-за дефицита воды

    Tекст: Ольга Никитина

    Есть потенциальный риск конфликтов внутри государств – членов Европейского союза, а также между этими странами, вызванный усилением конкуренции за водные ресурсы, пишут СМИ со ссылкой на документ Еврокомиссии.

    В статье Politico приводятся выдержки из документа, сообщая, что ЕК хочет призвать страны ЕС ускорить подготовку к борьбе с климатическими изменениями, передает РИА «Новости».

    Ранее британская The Financial Times сообщала о росте числа европейских регионов, страдающих от засухи и дефицита воды, который становится причиной уменьшения урожайности.

    Коментарии (9)
    6 марта 2024, 22:54 • Новости дня
    Путин заявил о неизбежном воссоединении русских и украинцев

    Путин: Неизбежному воссоединению русских и украинцев мешает национализм

    Путин заявил о неизбежном воссоединении русских и украинцев
    @ Рамиль Ситдиков/POOL/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Воссоединение русских и украинцев рано или поздно произойдет, это неизбежно, заявил президент России Владимир Путин на встрече с участниками Всемирного фестиваля молодежи.

    «Уверен,.. что рано или поздно воссоединение, во всяком случае на духовном уровне, произойдет, и это неизбежно», – сказал Путин, отвечая на вопрос о будущем российско-украинских отношений, передает ТАСС.

    Президент подчеркнул, что такому воссоединению сейчас мешают «самые отвратительные проявления национализма».

    «Это яд, который отравляет жизнь многих народов, в том числе сегодня на Украине», – отметил Путин.

    Всемирный фестиваль молодежи прошел на федеральной территории Сириус. Заявки на участие в нем подали более 300 тыс. человек из 190 стран. Региональная программа фестиваля состоится с 10 по 17 марта, ее участники посетят 30 городов России.

    Коментарии (56)
    7 марта 2024, 08:39 • Новости дня
    Украинский пленный рассказал о 55 днях в подвале в Авдеевке

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пленный украинский военнослужащий Владимир Бугарь, взятый в Авдеевке, рассказал, что получил обморожение ног из-за ужасных условий содержания, их подразделению пришлось 55 суток просидеть в подвале.

    По его словам, их части выдали оружие и перебросили в район Авдеевки, где они просидели в подвале 55 суток. Бугарь рассказал, что один из его сослуживцев был ранен в лопатку, причем пуля застряла в теле, а сам он отморозил конечности, передает РИА «Новости».

    Он рассказал также, что попал в армию после того, вызвали в сельсовет, где сказали, что «нужно зарегистрироваться», после чего забрали, отобрали все документы и отвезли в Покровск, как заключенных – без воды и еды.

    Когда началось освобождение Авдеевки российскими войсками, Бугаря с раненым сослуживцем руководство решило вывести. Их «дотащили» до Авдеевки и положили в заброшенном детском саду, пообещав забрать, но так и не забрали.

    «Российские военнослужащие подошли к нам первые, мы сразу сдались. Мы, наверное, умерли бы от голода, если бы не они. Нам оказали медпомощь и накормили. Я им очень благодарен... Слава богу, ваши ребята помогли нам и оставили в живых», – заключил пленный.

    Ранее пленный украинский военнослужащий Сергей Гуд рассказал, что спецслужбы забрали украинских военных, критиковавших нового главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

    Коментарии (2)
    7 марта 2024, 11:56 • Новости дня
    Эксперт объяснил переход Украины от идеи «контрнаступа» к контрударам

    Политолог Скачко: Запад устроит переход Украины к тактике контрударов

    Эксперт объяснил переход Украины от идеи «контрнаступа» к контрударам
    @ REUTERS/Yevhenii Zavhorodnii

    Tекст: Илья Абрамов

    Украина переходит от планов о контрнаступлении к словам о создании ударных групп из-за нехватки оружия и живой силы. Запад, в свою очередь, больше не верит в победу ВСУ, но хочет дальше давить на Россию, поэтому такая стратегия Киева их также устроит. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Владимир Скачко. Ранее на Украине сообщили о подготовке в этом году контрударов.

    «В ВСУ наблюдается дефицит живой силы и вооружения, поэтому собрать ресурсы на полноценное контрнаступление они не смогут. Тем не менее желание получать помощь от западных стран, в том числе и финансовую, у руководства страны сохраняется. Поэтому офис Зеленского попробует создать одну или несколько групп для контрударов по российским позициям», – сказал украинский политолог Владимир Скачко.

    «Запад, в свою очередь, сейчас использует Украину уже не для того, чтобы нанести поражение России, а чтобы вынудить Москву сесть за стол переговоров на максимально невыгодных для нее условиях. И в первую очередь это необходимо для сохранения лица. Чтобы попытаться достичь цели, они и дальше руками ВСУ будут имитировать бурную деятельность на поле боя. И ударные группировки вполне для этого подойдут», – отмечает собеседник.

    «России между тем следует готовиться к такому развитию событий. В частности, противник наверняка попытается выявить слабые места в нашей обороне. Помогать ему в этом будут западные разведки. В ответ на это нам необходимо усилить работу нашей агентуры, отслеживать передвижения частей ВСУ и готовить оборонные сооружения к возможным штурмам», – резюмировал Скачко.

    Ранее командующий сухопутными войсками Украины Александр Павлюк заявил, что ВСУ необходимо стабилизировать линию фронта и сделать максимальную перегруппировку. Для этого, по его мнению, нужно вывести части, которые требуют доукомплектования и обновления, на полигоны и создать ударное формирование и в 2024 году использовать его для наступления на Российскую армию.

    Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев подчеркнул, что эту инициативу украинского командования ждет судьба предыдущего «контрнаступа». «Планируемое очередное контрнаступление ВСУ обречено на провал. Их контрнаступление ждет такая же плачевная участь, как и предыдущее», – сказал он РИА «Новости».

    Любопытно, но ранее начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов сказал, что ВСУ планируют весной атаковать российские укрепрайоны, после того как «русские закончат свое наступление». «Сейчас ход противника. Он закончится, и, я думаю, начнется наш», – цитирует его «Коммерсант». Кроме того, в конце февраля Владимир Зеленский заявил, что Украина начнет новое контрнаступление, и, не углубляясь в детали, пообещал России «сюрпризы».

    Однако главком ВСУ Александр Сырский в середине февраля признавал, что ситуация в зоне боевых действий на Украине «довольно сложная», в связи с чем украинская армия «перешла от наступательных действий к ведению оборонительной операции».

    Он подчеркивал, что в ходе оборонительных действий ВСУ будут пытаться использовать укрепления, средства беспилотной авиации и радиоэлектронной борьбы для удержания подготовленных рубежей обороны. Кроме того, он пожаловался на Запад, который, по его мнению, оказывает мало поддержки офису Зеленского.

    Коментарии (0)
    6 марта 2024, 22:30 • Новости дня
    Режиссер Римас Туминас умер в Италии на 73-м году жизни

    Бывший художественный руководитель Театра им. Вахтангова Римас Туминас умер в Италии на 73-м году жизни

    Режиссер Римас Туминас умер в Италии на 73-м году жизни
    @ Genrietta Peryan/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Экс-руководитель московского театра имени Евгения Вахтангова Римас Туминас умер в возрасте 72 лет в Италии, сообщил директор театра Кирилл Крок.

    «Буквально 20 минут назад в реанимации итальянской клиники умер Римас Туминас», – передает слова Крока ТАСС.

    Отмечается, что режиссер ушел из жизни после тяжелой болезни.

    Туминас возглавлял театр с 2007 по 2022 годы, когда объявил, что покидает театр по состоянию здоровья.

    При этом в авторской передаче пранкеров Вована и Лексуса режиссер заявил, что готов принять участие в постановке спектакля «Мой друг Бандера», чтобы объяснить, что националист «не сделал сильно плохого евреям».

    В феврале министр культуры Литвы Симонас Кайрис потребовал увольнения Туминаса из Театра им. Вахтангова на фоне событий на Украине.

    Коментарии (4)
    6 марта 2024, 15:01 • Новости дня
    Балицкий рассказал о службе двух сыновей в батальоне им.Судоплатова

    Губернатор Запорожской области Балицкий: Двое сыновей служат в батальоне им. П.А. Судоплатова в зоне СВО

    Tекст: Александра Юдина

    Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий на марафоне «Знание. Первые» рассказал, что его старший и средний сыновья служат в добровольческом батальоне им. П.А. Судоплатова в зоне спецоперации.

    По его словам, старший и средний сыновья находятся в батальоне имени Судоплатова, а для него самым тяжелым стало просыпаться утром и смотреть на телефон, проверяя, не поступило ли ужасное сообщение, передает ТАСС.

    Касательно информации о недавней попытке покушения Балицкий отметил, что чувствует себя нормально, и напомнил слова президента Владимира Путина о том, что если человек не готов за свое дело отдать жизнь, не нужно его даже начинать.

    «Полностью это поддерживаю. Моя жизнь не дороже любого из вас. Любого парня, который сегодня в окопе сидит и защищает нашу Родину. Не дороже жизни какого-нибудь чиновника или учителя. Мы делаем одно большое дело. И на этом пути мы должны быть готовы. И очень важно понять, за что ты в этой жизни жил, за что ты боролся, что останется после тебя», – подчеркнул губернатор Запорожской области.

    Также Балицкий посоветовал молодым людям всецело отдаваться своему делу, «пока не получится».

    Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий выразил надежду на полное освобождение от украинских неонацистов, в том числе города Запорожье.

    Коментарии (6)
    7 марта 2024, 13:37 • Новости дня
    Суперснайпера ВСУ Основенко ликвидировали в зоне спецоперации

    Военкор Татаринов заявил о ликвидации суперснайпера ВСУ Основенко в зоне спецоперации

    Tекст: Александра Юдина

    Российские военные ликвидировали суперснайпера ВСУ Владимира Основенко, сообщил военкор Руслан Татаринов.

    В своем Telegram-канале он указал, что снайпер служил в 241-й бригаде теробороны. По его словам, российские военные ликвидировали Основенко в населенном пункте Ивановское.

    Ранее сообщалось о гибели генерала ВСУ летчика-снайпера Станислава Павловича.

    Коментарии (4)
    6 марта 2024, 21:46 • Новости дня
    Путин рассказал о роли России в образовании Бельгии
    Путин рассказал о роли России в образовании Бельгии
    @ Павел Бедняков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия сыграла немалую роль в создании Бельгии как независимого государства, заявил президент России Владимир Путин, беседуя с участниками Всемирного фестиваля молодежи.

    «Бельгия в значительной степени появилась на карте мира как независимое государство в том числе в значительной степени благодаря России и позиции России. Но это сегодня уже не имеет значения», – сказал глава государства в диалоге с участником фестиваля из Бельгии, передает ТАСС.

    Путин подчеркнул, что у России имеется «со многими странами мира своя предыстория отношений». Как правило, эта предыстория носит позитивный характер, отметил он.

    Ранее Путин рассказал об условиях творчества и дружбы для участников ВФМ.

    Коментарии (0)
    7 марта 2024, 05:38 • Новости дня
    На Шагонарской ТЭЦ после аварии удалось запустить один котел
    На Шагонарской ТЭЦ после аварии удалось запустить один котел
    @ Следственный комитет РФ/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Один котел на Шагонарской ТЭЦ, где ранее в результате взрыва угольной пыли пострадали 23 человека, удалось запустить, он поддерживает температуру воды в трубах по всему городу, сообщил глава Тувы Владислав Ховалыг.

    «На Шагонарской ТЭЦ в работу запущен один котел, который поддерживает температуру воды в трубах около 40 градусов по всему городу», – приводит слова главы республики ТАСС.

    Он добавил, что такая температура позволяет обеспечить циркуляцию воды для поддержания городской системы отопления в рабочем состоянии.

    «В настоящее время готовятся к запуску еще два котла», – подчеркнул Ховалыг.

    Ранее сообщалось, что спецборт МЧС доставил в Туву тепловые пушки и оборудование для обогрева. В Кызыл для помощи пострадавшим после ЧП на ТЭЦ также вылетели врачи Федерального центра медицины катастроф Минздрава России, в том числе анестезиологи-реаниматологи, токсиколог, травматолог, комбустиолог, хирург, нейрохирург и офтальмолог.

    В результате пожара на Шагонарской ТЭЦ в Туве в больницу были доставлены 18 человек, СК возбудил по факту взрыва и пожара уголовное дело.

    По данным следствия, авария на Шагонарской ТЭЦ произошла из-за воспламенения угольной смеси и скопления газов.


    Коментарии (3)
    7 марта 2024, 07:55 • Новости дня
    МИД России рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в прибалтийские страны

    МИД России рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в прибалтийские страны из-за угрозы конфискации автомашин

    Tекст: Денис Тельманов

    МИД России рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Литву и другие прибалтийские страны из-за крайне враждебных действий.

    «Вновь отмечаем, что Литва и вся Прибалтика в целом прочно закрепили за собой статус крайне враждебных государств по отношению к России. В связи с этим подтверждаем ранее озвученные МИД России рекомендации россиянам воздержаться от поездок в прибалтийские страны», – говорится в сообщении МИД, передает РИА «Новости».

    В МИД напомнили, что 11 марта истекает срок, отведенный литовскими властями для вывоза или перерегистрации автомобилей с российскими номерами. При этом власти республики пригрозили конфисковывать российские машины.

    «Если данное решение Вильнюса будет реализовано, то его можно будет расценить только как грубейший акт грабежа на государственном уровне. Без ответа подобные дискриминационные действия, разумеется, не останутся», – подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве.

    Вместе с тем МИД привал россиян «воспользоваться оставшимися днями для минимизации рисков в отношении своей собственности».

    Ранее сообщалось, что Литва запретила высадку пассажиров из следующих в Калининград поездов.

    Коментарии (4)
    Главное
    Американские СМИ раскрыли новый план ВСУ: Копать, копать, копать
    Суперснайпера ВСУ ликвидировали в зоне спецоперации
    Кадыров назвал чушью сообщения западных СМИ о «черных рынках пленных»
    FT: Швеция в составе НАТО может стать центром переброски войск
    Пожар произошел в Казанском танковом училище
    ФСБ уничтожила украинского диверсанта в Карелии
    Анонсировано увеличение социальных пенсий с 1 апреля

    Зерновая биржа БРИКС сделает мировую торговлю более справедливой

    Президент России поддержал создание зерновой биржи в рамках БРИКС. Она способна составить серьезную конкуренцию Чикагской бирже, где сейчас в основном и формируются мировые цены на зерновые. Зачем России нужна альтернативная зерновая биржа – и поддержат ли ее другие члены БРИКС? Подробности

    Перейти в раздел

    Запад вынуждает Украину перейти к тактике контрударов

    В ВСУ заявили о необходимости перегруппировки и создания боевых формирований для контрударов. При этом ранее в Киеве анонсировали полномасштабное контрнаступление. С чем связано изменение планов и как это отразится на тактике ВСУ на поле боя? Подробности

    Перейти в раздел

    «Никогда не забуду глаза старушки из Мариуполя»

    «Важно не просто помогать едой или вещами, а чтобы еще и радость была у людей, которые выбрали Россию как безопасное и родное место». Многодетная мать Мария Макеева рассказала газете ВЗГЛЯД, как начала помогать беженцам Донбасса и раненым и во что в итоге это переросло. Подробности

    Перейти в раздел

    Русские регионы Латвии готовят взрывать и затапливать

    «Что это было?! Кто сошел с ума? Министерство обороны? Премьер-министр? Или они все между собой не знакомы и не общаются??» Это цитата из крайне эмоционального обращения, сделанного мэром одного из городов Латвии по поводу новых планов страны по защите от «российской агрессии». Что происходит, как это касается русских регионов страны и почему чиновник настолько всем этим потрясен? Подробности

    Перейти в раздел

    Появление дрона в Петербурге потребует ответа

    В Санкт-Петербурге в результате падения обломков беспилотника пострадали два жилых дома. Целью дрона могла быть местная нефтебаза «Ручьи», которая находится примерно в километре от места ЧП. За медпомощью обратились несколько человек, оперативный штаб по расследованию инцидента возглавил губернатор Петербурга Александр Беглов. Для города это второй подобный случай с начала СВО. По версии экспертов, дрон мог быть доставлен в Россию с Украины, а затем запущен в сторону города. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Нуланд ушла, Зеленскому приготовиться

      Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд, хорошо известная в России благодаря раздаче «печенек» на Майдане в Киеве, уходит в отставку. Ее сменщиком станет Джон Басс, карьерный путь которого вряд ли понравится Владимиру Зеленскому. Для него он должен выглядеть зловеще.

    • Аргентина перешла «красную черту»

      Президент Аргентины Хавьер Милей пообещал переубедить Латинскую Америку, которая старается держаться подальше от конфликта на Украине. Сам он передаст Киеву вертолеты российского производства и соберет в 2024 году латиноамериканский саммит для помощи Киеву.

    • Кто подслушал разговор немецких офицеров

      Главное, что интересует власти Германии в скандале с разговором офицеров бундесвера, это не то, что они обсуждали ракетную атаку на Крымский мост, а то, как запись этого разговора попала в руки России. «Козел отпущения» уже намечен, это бригадный генерал Франк Грефе. Но свою роль в той «утечке» могли сыграть и США.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Эммануэль Бонапартович Макрон стал посмешищем

      Президент Франции Эммануэль Макрон пригрозил отправить западных военных на Украину воевать с Россией. Но в списке самоубийц оказался только Макрон, но не как самый смелый, а как самый глупый. Другие западные лидеры предпочли не «макронить».

    • Первый «Абрамс» сожжен российскими войсками

      Еще один символически значимый образец западных вооружений уничтожен российскими войсками в ходе спецоперации. На этот раз подбит и сожжен знаменитый американский танк «Абрамс». В Кремле уже заявили, что американские танки, несмотря на то, что являются серьезным оружием, будут гореть на полях сражений, как и все остальные.

    • Россия бананами остановила поставки оружия ВСУ

      Эквадор отказался отправлять вооружения Украине через США, хотя несколько недель назад планировал сделать это под видом металлолома. Ожидаемое недовольство Москвы было подкреплено решением России запретить поставку бананов из Эквадора. А для усмирения Эквадора потребовались считанные дни.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............