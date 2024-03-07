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Мишустин: Строительство ВСМ должно базироваться на отечественных решениях
Мишустин: Строительство ВСМ в России должно базироваться на отечественных решениях
Строительство высокоскоростных железных магистралей (ВСМ) в России должно базироваться на отечественных решениях, сообщил глава правительства Михаил Мишустин на встрече с руководителем Федерального агентства железнодорожного транспорта (Росжелдора) Алексеем Дружининым.
Мишустин отметил, что очень важно далее улучшать пропускную способность сети.
По его словам, историческое решение, которое президент России Владимир Путин с коллегами приняли совсем недавно по высокоскоростной магистрали, дает стимулы для агентства, а именно современные тепловозы и локомотивы, соответствующие технологии, новые материалы, вагоны, передает РИА «Новости».
Мишустин добавил, что важной является и соответствующая инфраструктура для высокоскоростных дорог, построенная на отечественных решениях.
Он отметил, что именно на это направлены усилия и расходы на НИОКРы и соответствующие технологические разработки.
«Президент совсем недавно отмечал, что предстоящие десятилетие – это десятилетие большой стройки в России. И, конечно, это невозможно представить без высокоскоростных магистралей, без железных дорог», – добавил Мишустин.
Ранее президент Владимир Путин, оглашая послание Федеральному собранию, поручил правительству предоставить схему финансирования строительства трассы «Джубга – Сочи».