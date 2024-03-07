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    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Коллапс европейской дипломатии происходит на наших глазах

    Есть несколько причин того, почему европейцы настолько далеко ушли по пути, ведущему в их собственный, отличающийся от реальности мир. В первую очередь они пережили чуть более 30 лет назад колоссальное потрясение.

    8 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Кеннеди на пальцах объяснил американцам причины конфликта на Украине

    Вполне возможно, что на наших глазах в Америке оформляется новая политическая сила, которая готова вести борьбу со злом, о котором другой знаменитый американец когда-то сказал: изолируйте ведущих финансистов планеты – и все войны на Земле прекратятся.

    16 комментариев
    Алексей Фирсов Алексей Фирсов Макрон пытается найти европейский смысл жизни

    В мире очень мало стран, способных воевать, и это хорошо. Но обратная сторона этого латентного пацифизма – неспособность к индивидуальной жертве ради коллективной цели.

    10 комментариев
    7 марта 2024, 05:51 • Новости дня

    В Воронежской области объявили о приближении беспилотников

    Губернатор Воронежской области объявил об атаке на регион украинских беспилотников

    Tекст: Денис Тельманов

    Украинские беспилотники приближаются к Воронежской области, объявлена опасность атаки, сообщил глава региона Александр Гусев.

    «Уважаемые воронежцы, объявляется опасность атаки БПЛА. Со стороны Украины к Воронежской области приближаются беспилотники. Силы ПВО готовы», – приводит ТАСС обращение губернатора.

    Гусев призвал жителей следить за оповещениями и быть готовыми быстро перейти в комнату без окон, а при нахождении на улице – укрыться в здании, на парковке или в подземном переходе.

    Ранее сообщалось, что в Тульской области в ночь на 7 марта сбили два беспилотника. По предварительным данным, разрушений инфраструктуры и пострадавших нет.

    5 марта 2024, 14:21 • Новости дня
    Производитель «убийц Абрамсов» предупредил о мошенниках

    СКБ «Пиранья», которое производит уничтоживший первый Abrams на СВО дрон, сообщило о мошенниках

    Производитель «убийц Абрамсов» предупредил о мошенниках

    Tекст: Вера Басилая

    Симбирское конструкторское бюро (СКБ) «Пиранья», которое производит беспилотник, уничтоживший танк Abrams в зоне спецоперации, столкнулось с массовым появлением мошеннических сайтов и объявлений о продаже их разработок, сообщил представитель компании.

    Собеседник ТАСС рассказал, что мошенники создали группы «ВКонтакте», разместили объявления на маркетплейсах, стали продвигать сайты, которые предлагали якобы разработки СКБ «Пиранья». По его словам, также под именем компании предлагают для продажи станции Starlink, чем СКБ «Пиранья» не занималась никогда.

    Представитель компании заявил, что на уловки мошенников попались уже не менее десяти человек, соответствующие обращения поданы в прокуратуру. У СКБ «Пиранья» действует один сайт для продажи их продукции, предупредили в организации.

    Напомним, первый уничтоженный в СВО американский танк Abrams был подбит FPV-дроном «Пиранья» Симбирского конструкторского бюро «Пиранья». На счету дронов «Пиранья» есть и другая бронетехника – как легкая, так и тяжелая. При этом большая часть пораженных целей – блиндажи и укрытия противника.

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    5 марта 2024, 13:06 • Новости дня
    Военный эксперт оценил описанный Минобороны сценарий нападения на Россию

    Военный эксперт Сивков: Враг при атаке на Россию может прибегнуть к стратегии США в Ираке и Югославии

    Военный эксперт оценил описанный Минобороны сценарий нападения на Россию
    @ Сергей Пивоваров/РИА Новости

    Tекст: Илья Абрамов

    Представленный сценарий нападения на Россию напоминает стратегию США в Ираке и Югославии. Ключевая роль в этом плане отводится авиации. Для готовности отразить потенциальную агрессию ВС РФ необходимо уже сейчас начать подготовку, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Константин Сивков. Ранее журнал «Военная мысль» представил возможный сценарий нападения на Россию.

    «Сценарий нападения, опубликованный «Военной мыслью», напоминает стратегию американцев во времена Ирака и Югославии. Это типовой вариант начала военных действий со стороны США. Они тоже начинали атаку с массированного ракетно-авиационного удара», – сказал доктор военных наук Константин Сивков.

    «Создание объединенных формирований – это также типичная для Вашингтона практика. Там существует две ветви управления. Административная занимается вопросами подготовки личного состава и обеспечения армии. Оперативная, о которой говорится в статье, включает разные рода войск, имеет общее командование и решает задачи по применению оружия», – отмечает он.

    «Как мы видим, план предполагает применение противником диверсионных групп и сил специальных операций. Скорее всего, для этого будут подбираться люди этнически близкие к нам, например, украинцы. Перед подразделениями, судя по всему, будет стоять задача по уничтожению нашей инфраструктуры», – подчеркивает собеседник.

    «Воздушная операция, о которой также идет речь, вероятно, будет представлять из себя серию ударов ракетами и авиацией с целью подавления нашей ПВО. Затем противник попытается атаковать наши аэродромы и склады. Ставку сделают на ослабление страны», – рассуждает эксперт.

    «При таком развитии событий России будет наиболее разумно сконцентрироваться на нанесении критического урона авиации противника, для этого потребуется вывести из строя порядка трети сил противоборствующей стороны», – поясняет он.

    «Именно поэтому в статье ставится вопрос о дальнейшем развитии нашей авиации, улучшении организации ее боевого применения. Кроме того, акцент стоит делать на ПВО и РЭБ, которые могут стать серьезным подспорьем в случае атаки с воздуха. Также стоит напомнить, что Россия развивает ракеты большого радиуса действия, в том числе «Кинжалы», которые практически неуязвимы для зенитных средств. Это позволяет вести бой на дальних дистанциях. Если сейчас не сбавлять темп, то можно серьезно снизить риски развития событий, описанных в публикации», – резюмировал Сивков.

    Ранее издаваемый Минобороны России журнал «Военная мысль» опубликовал возможный сценарий воздушно-наземной или воздушно-морской военной операции против России. Как указывается в статье, иностранные специалисты обсуждают создание воинских формирований нового типа – «объединенных оперативных формирований» (ООФ), которые должны быстро нанести комплексное поражение инфраструктуре.

    До начала активной фазы ООФ будут устраивать провокации и усилят разведку. Речь, в частности, идет о регулярных полетах у госграниц и проведении учений. Боевой и численный состав ООФ мирного времени может составлять 50–70% от состава военного времени.

    Наиболее ожидаемыми называются «воздушно-наземные (морские) операции». Предполагается, что кампания начнется с «быстрого (мгновенного) глобального удара» и нескольких (от двух до семи) «массированных ракетно-авиационных ударов». Авиация начнет действовать «одной из первых» и может вступить в бой «еще до развертывания основной группировки». В связи с этим возрастает роль ВКС России, в отношении которых требуется выработать новые взгляды на организацию применения самолетов как в мирное, так и в военное время.

    Примечательно, что ранее Bild сообщал, что в правительстве Германии составили теоретический сценарий якобы нападения России на НАТО, который состоит из четырех фаз. Первым этапом в документе названа «кампания массовой дезинформации», призванная «дестабилизировать» общество в западных странах.

    На второй фазе, согласно плану, ожидаются военные маневры на границах НАТО, при этом будет усилен шпионаж. «Вторжение войск» прописан как третий этап, а четвертый предусматривает бои «на суше, в воде, воздухе и космическом пространстве».

    В январе Bild, ссылаясь на секретный документ бундесвера, выпустил статью о возможном конфликте между НАТО и Россией. Так, согласно ожиданиям министерства обороны ФРГ, конфликт может начаться уже летом 2025 года.

    Кроме того, в США был опубликован доклад для сухопутных войск «Русская тактика». Документ, который насчитывает 280 страниц, распространяется с подписью «Знаете ли вы своего врага?». Авторы заявляют, что раскрыли «российские тактические концепции», используемые «на тренировках и учениях, в основном для крупномасштабных военных операций».

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    4 марта 2024, 07:13 • Новости дня
    Глава Ростеха: Танк Т-14 «Армата» приняли на вооружение российской армии

    Глава Ростеха Сергей Чемезов заявил, что танк Т-14 «Армата» стоит на вооружении российской армии

    Глава Ростеха: Танк Т-14 «Армата» приняли на вооружение российской армии
    @ Евгений Одиноков/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Новейший российский танк Т-14 «Армата» стоит на вооружении российской армии, подтвердил генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

    «В армии она, конечно, на вооружении стоит», – сказал Чемезов РИА «Новости».

    Данные о применении Т-14 в зоне СВО появились в апреле 2023 года. Отмечалось, что с конца 2022 года экипажи Т-14 «Армата» проходили боевое слаживание на полигонах Донбасса.

    В июле 2023 года стало известно, что «Армату» активно применяла в боевых действиях группировка войск «Юг». Официальных сообщений об использовании Т-14 в СВО не было.

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    6 марта 2024, 10:19 • Новости дня
    Пушилин заявил, что Запад переоценил танки Abrams

    Пушилин: Западная пропаганда переоценила танки Abrams

    Пушилин заявил, что Запад переоценил танки Abrams
    @ U.S. Marine Corps/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Командование вооруженных сил Украины перебросило под Авдеевку не менее пяти танков Abrams, три из них уже уничтожены российскими военнослужащими, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

    Пушилин на полях Всемирного фестиваля молодежи отметил, что западная пропаганда переоценила эффективность танков Abrams, что и удалось продемонстрировать «нашим ребятам» на передовой. Возможности западной техники ранее также «раздувались», передает РИА «Новости» слова главы ДНР.

    При этом глава республики отметил, что Abrams не является бесполезным танком, который совсем не представляет угрозу.

    «Но Вооруженные силы Российской Федерации раз за разом демонстрируют, что им по силам справиться и с такими вызовами в том числе», – подчеркнул он.

    Накануне российский военный корреспондент Чингис Дамбиев сообщил, что в зоне спецоперации уничтожен третий американский танк Abrams. В Минобороны это сообщение официально подтвердили.

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    5 марта 2024, 08:23 • Новости дня
    Ростех поставил в войска комплекс «Гроза» для борьбы с FPV-дронами

    Ростех разработал и поставил в войска комплекс «Гроза» для борьбы с FPV-дронами

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Входящий в Ростех концерн «Радиоэлектронные технологии» разработал комплекс противодействия FPV-беспилотникам «Гроза.04.К», сообщили в госкорпорации; устройство уже поставлено в войска.

    Как сообщили в пресс-службе, специалисты разработали и запустили в серийное производство комплекс противодействия БПЛА «Гроза.04.К», предназначенный для борьбы с FPV-дронами. Его первая партия уже направлена в войска, передает ТАСС.

    Как отмечают в Ростехе, «Гроза.04.К» прошла проверки и испытания, подтвердив технические характеристики и высокую эффективность в борьбе с FPV-дронами.

    Ранее в России создали комплексную систему защиты объектов от БПЛА.

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    5 марта 2024, 14:49 • Новости дня
    Представлена первая военно-промышленная стратегия ЕС с участием Украины

    Еврокомиссия представила первую военно-промышленную стратегию ЕС с участием Украины

    Tекст: Ольга Никитина

    Еврокомиссия представила первую в истории Европейскую стратегию военной промышленности, которая включает развитие «тесных связей» с Украиной и полное участие Киева в инициативах Евросоюза в поддержку оборонной промышленности.

    В документе говорится, что предполагается стимулирование сотрудничества между оборонной промышленностью ЕС и украинским оборонным сектором, передает ТАСС.

    Как отметила замглавы ЕК Маргрете Вестагер, комиссия хочет полностью интегрировать украинскую промышленность в эту экосистему.

    В свою очередь еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что для Евросоюза закончился период мира. Сообществу, по его словам, необходимо переходить к военной экономике и выйти на новый уровень развития военной промышленности.

    Украина ранее неоднократно заявляла о нехватке боеприпасов и личного состава для продолжения боевых действий.

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    6 марта 2024, 15:21 • Новости дня
    НПО «Алмаз» создало новые средства борьбы с БПЛА

    НПО «Алмаз» создало новые средства борьбы с БПЛА, они сейчас на заводских испытаниях

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Гендиректор НПО «Алмаз» (входит в концерн ВКО «Алмаз-Антей») Геннадий Бендерский доложил министру обороны Сергею Шойгу, что на предприятии созданы новые средства борьбы с БПЛА, которые сейчас проходят заводские испытания, сообщили в Минобороны РФ.

    Шойгу проверил выполнение ГОЗ на предприятиях концерна «Алмаз-Антей», передает ТАСС.

    Как сообщили в Минобороны, гендиректор НПО «Алмаз» Геннадий Бендерский доложил Сергею Шойгу о создании на предприятии новых средств борьбы с БПЛА, проходящих сейчас заводские испытания.

    Ранее в концерне «Алмаз-Антей» сообщили, что ижевский электромеханический завод «Купол» ведет работы по повышению боевых возможностей зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Тор» по уничтожению дронов и высокоточного оружия.

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    4 марта 2024, 06:43 • Новости дня
    В зону СВО доставили 500 тыс. личных отправлений российским бойцам

    Почтовая служба Минобороны доставила в зону СВО более 500 тыс. отправлений российским бойцам

    В зону СВО доставили 500 тыс. личных отправлений российским бойцам
    @ Кадр из видео Минобороны России

    Tекст: Денис Тельманов

    Специалисты фельдъегерско-почтовой связи (ФПС) ВС России доставили бойцам в зону спецоперации более 500 тыс. личных почтовых отправлений из субъектов страны, сообщили в Минобороны.

    «Письма и посылки присылают из различных субъектов семьи военнослужащих, а также неравнодушные жители», – приводит сообщение российского военного ведомства ТАСС.

    Военные связисты доставляют письма бойцам как в тыловой зоне, так и на передовой. Причем на передовой, где местность преимущественно труднопроходимая, для доставки писем используются автомобили на бронебазе повышенной проходимости.

    В ведомстве отметили, что ежедневно в подразделения группировок поступают сотни писем от школьников и студентов.

    У российских военнослужащих также есть возможность отправлять ответные письма.

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    6 марта 2024, 15:07 • Новости дня
    Шойгу показали новейшие станции контрбатарейной борьбы

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Главе Минобороны Сергею Шойгу в ходе проверки исполнения гособоронзаказа концерном «Алмаз-Антей» показали новейшие образцы радиолокационных станций контрбатарейной борьбы.

    Министру продемонстрировали мобильный пункт наведения для поражения воздушных целей и новейшие образцы радиолокационных станций контрбатарейной борьбы, их производство освоили в 2023 году, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

    Кроме того, глава министерства проверил производство современных ЗРК на предприятии АО «Московский машиностроительный завод «Авангард».

    Гендиректор завода Денис Попков сообщил о расширении предприятия. В прошлом году в Московской области открыли филиал завода, начато строительство новых цехов. Уже удалось удвоить объемы выпускаемой продукции, после модернизации возможности предприятия также удвоятся.

    В ходе совещания по итогам проверки Шойгу провел рабочее совещание с руководителями предприятий и представителями профильных органов военного управления.

    Министр подчеркнул, что средства ПВО имеют очень важное значение сейчас, особенно с учетом появления у украинских военных FPV-дронов, беспилотников большей дальности, ракет HIMARS.

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    6 марта 2024, 11:17 • Новости дня
    Тяжелый беспилотник «Партизан» с отечественным двигателем пообещали создать к 2025 году

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Тяжелый транспортный беспилотник сверхкороткого взлета и посадки «Партизан», полностью состоящий из отечественных комплектующих, планируют изготовить до конца года, затем возможен запуск серийного производства дронов, сообщил директор Сибирского научно-исследовательского институт авиации им.С.А. Чаплыгина (СибНИА) Владимир Барсук.

    По его словам, к концу года уже будут решения по отечественному двигателю, передает ТАСС.

    Барсук добавил, что планируется скомпоновать ближе к 2025 году отечественный гибридный электрический тепловой движитель, обеспечивающими короткий взлет и посадку. Он добавил, что к этому моменту разработчики будут иметь несколько вариантов гибридных силовых установок, обладать технологией беспилотного полета, технологиями электрического движения и электрического винтового обдува, что позволит создать полностью отечественную машину.

    Руководитель проектной лаборатории «Партизан» Сергей Шейфер пояснил, что второй экземпляр «Партизана» будет изготовлен уже с отечественной силовой установкой, которую изготавливает научно-производственное объединение «Андроидная техника», а энергоустановкой занимается Центральный институт авиационного моторостроения им. П.И. Баранова. Он добавил, что также рассматривается вариант установки ВК-650 производства АО «ОДК Климов». Винт будет проектироваться сотрудниками СибНИА.

    Барсук добавил, что серийное производство полностью отечественного летательного аппарата можно будет начать в 2025 году.

    Напомним, 16 февраля разработчики Сибирского научно-исследовательского института авиации им. С.А. Чаплыгина провели первые летные испытания демонстратора транспортного БПЛА сверхкороткого взлета и посадки «Партизан».

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    5 марта 2024, 13:00 • Новости дня
    Шойгу: МВО и ЛВО созданы из-за связанных с НАТО угроз

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Новые Ленинградский и Московский военные округа сформированы, поскольку существуют угрозы, связанные с расширением НАТО на восток и созданием его инфраструктуры у российских границ, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

    Российская сторона предприняла шаги по усилению группировок войск на Северо-Западном и Западном стратегических направлениях на фоне наращивания военного потенциала Североатлантического альянса у границ и вступления в него Финляндии и в перспективе Швеции, сказал Шойгу на совещании с руководством ВС России. Его слова приводятся в Telegram-канале Минобороны.

    Для этого были созданы два межвидовых стратегических территориальных объединения вооруженных сил – Ленинградский и Московский военные округа. Это позволит существенно повысить эффективность управления войсками страны.

    За военными округами закреплены соответствующие территории, в том числе новые регионы.

    ВС России продолжат улучшать свой состав и структуру соразмерно возникающим угрозам безопасности страны.

    Реконструированный штаб Московского военного округа (МВО) получит передовые защищенные системы связи и средства отображения обстановки, подчеркнул министр.

    Площадь здания составила почти 16 тыс. квадратных метров. В него заведены современные коммуникационные и инженерные сети, но исторические интерьеры и фасад полностью сохранены.

    Ранее российский лидер Владимир Путин подписал указ о формировании Ленинградского и Московского военных округов.

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    6 марта 2024, 14:52 • Новости дня
    Шойгу проверил исполнение гособоронзаказа концерном «Алмаз-Антей»

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Глава Минобороны Сергей Шойгу проинспектировал исполнение государственного оборонного заказа предприятиями концерна ВКО «Алмаз-Антей».

    Гендиректор «Алмаз-Антей» Ян Новиков доложил Шойгу, что задание по производству выпускаемых на НПО «Алмаз» автономных средств целеуказания «Енисей» для С-400 и комплексов обнаружения и противодействия дронам «Валдай» в 2023 году выполнено в полном объеме, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

    Гендиректор ПАО «НПО «Алмаз» Геннадий Бендерский в ходе доклада сообщил о создании новых средств борьбы с беспилотниками, они проходят заводские испытания.

    Ранее замгендиректора ВКО «Алмаз-Антей» Дмитрий Савицкий сообщал, что над Россией расширяется радиолокационное поле для контроля за беспилотниками на низких высотах.

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    7 марта 2024, 03:50 • Новости дня
    В зоне СВО начали применять систему акустической разведки БУХ1а «Сова»

    В зоне СВО начали применять систему акустической разведки БУХ1а «Сова» грозненского КБ «Талламхо»

    Tекст: Денис Тельманов

    Систему акустической разведки БУХ1а («Сова»), являющуюся бюджетным аналогом комплекса артиллерийской разведки 1Б75 «Пенициллин», начали применять в зоне спецоперации, сообщили в чеченском конструкторском бюро «Талламхо».

    «Тестовое применение показало, что БУХ1 успешно выполняет задачи на дистанциях до 7 км в условиях, близких к прямой видимости», – сообщили в КБ, передает ТАСС.

    Отмечается, что принцип действия БУХ1а основан на приеме и обработке акустических волн от выстрелов и взрывов для определения местоположения орудий противника. Дальность действия комплекса варьируется в зависимости от орудия и составляет от 100 м до 20 км.

    Сейчас в «Талламхо» приступили к созданию второго поколения акустической системы контрбатарейной работы для обнаружения целей на дальних дистанциях на иных физических принципах – БУХ2.


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    7 марта 2024, 01:54 • Новости дня
    Венгрия выступила против призывов Макрона отправить войска на Украину

    Правительство Венгрии назвало недопустимой идею Макрона отправить европейские войска на Украину

    Tекст: Денис Тельманов

    Правительство Венгрии назвало недопустимыми призывы президента Франции Эмманюэля Макрона отправить на Украину европейские войска.

    «Президент Франции во второй раз говорил о необходимости отправки европейских солдат на Украину. Позиция Венгрии остается неизменной: этого допустить нельзя», – приводит ТАСС сообщение венгерского правительства.

    Также венгерский кабмин напомнил заявление премьер-министра Виктора Орбана о том, что Венгрия не будет отправлять оружие на Украину «ни с солдатами, ни без них».

    Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Орбан не будет встречаться с президентом Украины Владимиром Зеленским, пока Киев не вернет права венгерскому меньшинству в Закарпатье.

    По его словам, Киеву были переданы требования из 11 пунктов, были созданы группы по работе над этим вопросом, но ответ, который прислали из Киеве на не устроил Будапешт: он «не содержит никакого прогресса в этой области».

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    7 марта 2024, 03:29 • Новости дня
    Два беспилотника сбили в ночь на 7 марта над Тульской областью

    Над Тульской областью в ночь на 7 марта ПВО сбила два беспилотника

    Tекст: Денис Тельманов

    Средства противовоздушной обороны сбили в ночь на 7 марта над территорией Тульской области два беспилотника, сообщили в пресс-службе Министерства по региональной безопасности Тульской области.

    «В ночь с 6 на 7 марта дежурными средствами ПВО Министерства обороны РФ уничтожены два БПЛА над Тульской областью. Организовано реагирование экстренных служб», – приводит ТАСС сообщение ведомства.

    Отмечается, что по предварительным данным, разрушений инфраструктуры и пострадавших нет.

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    • Нуланд ушла, Зеленскому приготовиться

      Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд, хорошо известная в России благодаря раздаче «печенек» на Майдане в Киеве, уходит в отставку. Ее сменщиком станет Джон Басс, карьерный путь которого вряд ли понравится Владимиру Зеленскому. Для него он должен выглядеть зловеще.

    • Аргентина перешла «красную черту»

      Президент Аргентины Хавьер Милей пообещал переубедить Латинскую Америку, которая старается держаться подальше от конфликта на Украине. Сам он передаст Киеву вертолеты российского производства и соберет в 2024 году латиноамериканский саммит для помощи Киеву.

    • Кто подслушал разговор немецких офицеров

      Главное, что интересует власти Германии в скандале с разговором офицеров бундесвера, это не то, что они обсуждали ракетную атаку на Крымский мост, а то, как запись этого разговора попала в руки России. «Козел отпущения» уже намечен, это бригадный генерал Франк Грефе. Но свою роль в той «утечке» могли сыграть и США.

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    • Эммануэль Бонапартович Макрон стал посмешищем

      Президент Франции Эммануэль Макрон пригрозил отправить западных военных на Украину воевать с Россией. Но в списке самоубийц оказался только Макрон, но не как самый смелый, а как самый глупый. Другие западные лидеры предпочли не «макронить».

    • Первый «Абрамс» сожжен российскими войсками

      Еще один символически значимый образец западных вооружений уничтожен российскими войсками в ходе спецоперации. На этот раз подбит и сожжен знаменитый американский танк «Абрамс». В Кремле уже заявили, что американские танки, несмотря на то, что являются серьезным оружием, будут гореть на полях сражений, как и все остальные.

    • Россия бананами остановила поставки оружия ВСУ

      Эквадор отказался отправлять вооружения Украине через США, хотя несколько недель назад планировал сделать это под видом металлолома. Ожидаемое недовольство Москвы было подкреплено решением России запретить поставку бананов из Эквадора. А для усмирения Эквадора потребовались считанные дни.

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