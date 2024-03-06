Состоялась открытая дискуссия на Молодежной конференции клуба «Валдай»

Состоялась открытая дискуссия на Молодежной конференции Международного дискуссионного клуба «Валдай»

Tекст: Александра Юдина

Как отметил директор по научной работе Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов, в дискуссии приняло участие несколько сотен участников из порядка 60 стран.

«Первые несколько дней проходило несколько мозговых штурмов, где эксперты старшего поколения делились опытом с экспертами молодого поколения. В течение этих дней мы пришли к нескольким выводам. Все соглашаются с тем, что будущее мира больше не линейно. Дистанция между новым поколением экспертов и опытными экспертами оказалась не такой уж большой», – заметил модератор Андрей Сушенцов.

«Ожидалось, что угол зрения молодых ученых будет несколько иным, но во многом наши взгляды совпадают. Метафора осыпания мира, которую мы используем каждый год в Валдайских докладах, оказалась реальностью. Тем не менее хотелось бы верить, что люди, которым сейчас до 30 лет, видят в этом мире что-то более оптимистичное. Мы все находимся под гипнозом холодной войны, но её не будет, в том виде, в котором она была. В истории человечества какого-либо порядка было мало», – подчеркнул Лукьянов.

В открытой дискуссии участвовали исследователи-международники нового поколения.

Преподаватель Кафедры востоковедения МГИМО МИД России Адлан Маргоев указал, что, если люди будут трактовать многополярность как вседозволенность, никакого мирового порядка не будет.

«Мы будем падать в пропасть. Сейчас мы находимся в стадии глобального беспорядка, а порядок возможен только если государства будут активными, если будет кооперация и диалог», – подчеркнул он.

Преподаватель кафедры прикладного анализа международных проблем МГИМО МИД России Никита Неклюдов добавил, что холодную войну вспоминать рискованно.

«Многополярность может сработать тогда, когда она будет одинакова во всех сферах. Если какой-то из полюсов будет обладать перевесом, то он может не согласиться с многополярностью», – указал он.

Магистрант Университета Циньхуа, руководитель Бразильско-китайской торговой палаты (Брашам) Витор Моура добавил, что многополярность – это первый шаг в сторону более справедливого мира.

«Страны, которые не имели права голоса, теперь получат его. Многополярность может влиять на сдержки и противовесы, дать странам возможность влиять на мировой порядок через международные организации. Мы наблюдаем зарождение новых институтов, БРИКС, ШОС, которые смогут представлять интересы своих регионов. Нужно продвигать толерантность и приятие других культур», – поделился он.

Модератор Андрей Сушенцов подвел итоги открытой дискуссии, отметив, что человек к 2040 году останется главным действующим лицом, а не искусственный интеллект.

«Соперничество великих держав никуда не денется. Многополярность будет асинхронной (а не одновременным во всех странах процессом). Устойчивость в мире удастся достичь, если элиты начнут практиковать эмпатию и осознание последствий своих действий. Очень важно качество элит. И наша конференция как раз занимается тем, чтобы помочь молодым людям сформироваться как эксперты и лица принимающие решения», – заключил он.