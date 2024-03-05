Ушаков рассказал о новых заявках стран на присоединение к БРИКС

Ушаков сообщил о новых заявках на присоединение к БРИКС, но разговор о «второй волне» расширения счел преждевременным

Tекст: Антон Антонов

Ушаков отметил, что при этом все члены БРИКС приветствовуют и считают необходимым «стимулировать» интерес государств к объединению. Рост числа стран, которые хотят так или иначе взаимодействовать с БРИКС свидетельствует, что принципы объединения «близки широкому кругу стран, по сути – мировому большинству», сказал Ушаков. Он сообщил, что Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия как новые члены БРИКС будут активно вовлекаться в работу механизмов объединения, передает ТАСС.

Россия собирается искать пути для беспроблемного экономического сотрудничества внутри БРИКС вопреки введенным западным санкциям. БРИКС будет стремиться к созданию независимой платежной системы на основе цифровых валют и блокчейна. Россия вместе с партнерами по БРИКС прорабатывает ускоренное развитие трансконтинентального коридора Север – Юг, сообщил Ушаков.

Кроме того, Россия будет продвигать в рамках БРИКС разработанный ею «Кодекс этики в сфере искусственного интеллекта», предлагает сформировать контактную группу по климату и устойчивому развитию, а также запустить в БРИКС систему предупреждения рисков инфекций. Государства БРИКС совершенствуют системы вузовских рейтингов.

Ушаков рассказал, что переговоры лидеров стран БРИКС на саммите в октябре будут проходить в выставочном центре «Казань экспо». Он заявил, что сотрудничество в формате БРИКС является одним из основных векторов внешней политики России на долгосрочную перспективу. Россия организует порядка 250 мероприятий в рамках председательства в БРИКС.

Напомним, по итогам первой встречи министров финансов и управляющих центральными банками стран БРИКС в бразильском Сан-Паулу Минфин России и Банк России совместно с партнерами по объединению пообещали по итогам года подготовить доклад лидерам стран БРИКС по совершенствованию международной валютно-финансовой системы, который будет содержать перечень инициатив и рекомендаций.