Герцен – это не просто несколько абзацев в учебниках и энциклопедиях, это очень поучительный персонаж, можно даже сказать, шаблон на два века вперед. Первый русский иноагент и релокант.6 комментариев
Стоимость биткойна превысила 67 тыс. долларов
Стоимость биткойна продолжает стремительно увеличиваться, в ходе торговой сессии рост составил 7,56%, до 67,399 тыс. долларов, следует из данных площадки Binance.
По состоянию на 20.35 мск биткойн находился на уровне 67,524 доллара (+7,84%), передает ТАСС. Через несколько минут он замедлил рост до 67,113 доллара (+7,09%).
Биткойн – система криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую может «добывать» (эмитировать) любой участник системы. Для этого нужно создавать новые блоки системы.
Ранее сегодня стоимость биткойна превысила 66 тыс. долларов впервые с 10 ноября 2021 года.