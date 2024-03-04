Стоимость биткойна превысила 67 тыс. долларов

Tекст: Кристина Цыцура

По состоянию на 20.35 мск биткойн находился на уровне 67,524 доллара (+7,84%), передает ТАСС. Через несколько минут он замедлил рост до 67,113 доллара (+7,09%).

Биткойн – система криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую может «добывать» (эмитировать) любой участник системы. Для этого нужно создавать новые блоки системы.

Ранее сегодня стоимость биткойна превысила 66 тыс. долларов впервые с 10 ноября 2021 года.

