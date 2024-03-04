Герцен – это не просто несколько абзацев в учебниках и энциклопедиях, это очень поучительный персонаж, можно даже сказать, шаблон на два века вперед. Первый русский иноагент и релокант.0 комментариев
Стоимость биткойна превысила 66 тыс. долларов
Стоимость биткойна в ходе торговой сессии росла до 66 тыс. долларов впервые с 10 ноября 2021 года, свидетельствуют данные площадки Binance.
По состоянию на 17:42 стоимость биткойна составляла более 66 тыс. долларов, уже на 17:59 мск биткойн ускорил рост до 66, 238 (+6,49%), передает ТАСС.
Отмечается, что в последний раз биткойн стоил более 66 тыс. долларов 10 ноября 2021 года.
Ранее в понедельник стоимость биткойна в ходе торговой сессии поднималась на 5,41%, до 65 тыс. долларов.