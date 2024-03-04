Стоимость биткойна превысила 66 тыс. долларов

Tекст: Вера Басилая

По состоянию на 17:42 стоимость биткойна составляла более 66 тыс. долларов, уже на 17:59 мск биткойн ускорил рост до 66, 238 (+6,49%), передает ТАСС.

Отмечается, что в последний раз биткойн стоил более 66 тыс. долларов 10 ноября 2021 года.

Ранее в понедельник стоимость биткойна в ходе торговой сессии поднималась на 5,41%, до 65 тыс. долларов.