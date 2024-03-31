Смерть отдельно взятой корпорации теперь ничего не значит. Самоцель капиталистической системы в том, чтобы весь фондовый рынок целиком бесконечно пух на радость бенефициарам. Поэтому система заставит ФРС напечатать деньги, а правительство США – залить госвливаниями любой кризис. Да хоть начать войну, если это позитивно повлияет на стоимость ценных бумаг.3 комментария
Двигатель РСЗО «Торнадо-С» протестировали с помощью спирта
Газотурбинный двигатель реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Торнадо-С» протестировали с помощью спирта, что должно было доказать возможность вырабатывать необходимое для машины количество энергии на любом топливе, рассказал генеральный директор СКБ «Турбина» Эдуард Баженов.
По его словам, этот двигатель может работать долго, и то, что показали исследования, спирт является топливом, доступным для агрегата, передает ТАСС. Всего в двигатель подали дизель, керосин и технический спирт.
Баженов добавил, что спирт при этом опасен отсутствием смазочных веществ.