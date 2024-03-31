Смерть отдельно взятой корпорации теперь ничего не значит. Самоцель капиталистической системы в том, чтобы весь фондовый рынок целиком бесконечно пух на радость бенефициарам. Поэтому система заставит ФРС напечатать деньги, а правительство США – залить госвливаниями любой кризис. Да хоть начать войну, если это позитивно повлияет на стоимость ценных бумаг.0 комментариев
Бортников: Спецслужбы ищут действующих на стороне Украины предателей
Директор ФСБ РФ Александр Бортников в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину заявил, что спецслужбы России сделают все для поиска и наказания предателей, который действуют в составе украинских террористических подразделений.
Зарубин опубликовал интервью в своем Telegram-канале. Бортников отметил, что правоохранительные органы и спецслужбы активно занимаются поиском и поимкой преступников. Он подчеркнул, что для этого будет делаться все необходимое, передает РИА «Новости»
Ранее Бортников сообщил, что первичные данные, полученные от задержанных по делу о теракте в «Крокусе», подтверждают украинский след. Кроме того, СК выяснил, что обвиняемые в теракте после преступления поехали к границе с Украиной, чтобы забрать в Киеве обещанное им вознаграждение.
Газета ВЗГЛЯД писала, как будут искать организаторов и заказчиков теракта в «Крокусе».