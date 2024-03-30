Пугачёва и ряд других былых кумиров не хотят платить по счетам прошлого. Но если уж считать их чьими-то агентами, то, наверное, можно назвать их агентами прошлого, которое изжило себя, но всё ещё не хочет нас отпускать.19 комментариев
«Искандеры» уничтожили район восстановления ВСУ в Харьковской области
Минобороны: Ракеты «Искандер» уничтожили район восстановления ВСУ в Харьковской области
Минобороны России опубликовало кадры уничтожения района восстановления боеспособности подразделений 32-й механизированной бригады ВСУ двумя ракетами оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер».
Минобороны опубликовало кадры поражения объектов, на которых видно, как ракеты «Искандер» точно поражают цели. Из видео следует, что разведывательным беспилотником группировки войск «Запад» в ходе ведения разведки был обнаружен лесной массив на территории Харьковской области, где находились личный состав и военная техника украинских националистов.
Координаты цели были переданы оператору разведывательного дрона на пункт боевого управления, после чего по объекту был незамедлительно нанесен ракетный удар. В результате – район восстановления боеспособности ВСУ был полностью уничтожен.
Ранее Минобороны сообщило, что ВС России за неделю нанесли 57 высокоточных ударов по объектам ВСУ.