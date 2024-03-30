Мать главаря террористов Фаридуни со слезами на глазах извинилась за сына

Мать главаря террористов Фаридуни со слезами на глазах принесла извинения у семей погибших в «Крокус Сити Холла»

Tекст: Александра Юдина

В Telegram-канале агентства Ruptly опубликовано видеозапись, на которой мать Шамсидина Фаридуни Муассар Заргарова в слезах просит прощения от имени своей семьи.

По ее словам, женщина не понимает, зачем ее сын совершил этот поступок.

Также женщина призвала своего сына рассказать, кто его во все это «втянул».

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил, что исполнители теракта в «Крокус Сити Холле» могли находиться под действием психотропных веществ. Все они находятся под арестом.

Жертвами теракта в «Крокус Сити Холле» стали 143 человека, 360 пострадали, 205 из них получили помощь амбулаторно.

