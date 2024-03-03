Казалось бы, Берлину пора остановиться. «Северные потоки» взорваны их ближайшими союзниками, на Украине реальных перспектив нет, экономика в жесточайшей рецессии, промышленность переезжает в США, а без неё и кооперации с Россией немецкое благосостояние невозможно. Но нет. Вместо того, чтобы спокойно отнестись к объединению русских и тем самым отдать долг России за 1990 год, Берлин пытается придумать, как взорвать «Крымский мост» с помощью ракет Taurus.15 комментариев
Вооруженные банды освободили сотни заключенных из главной тюрьмы Гаити
Gazette Haiti: Банды напали на главную тюрьму Гаити и выпустили сотни заключенных
Вооруженные группировки совершили нападение на главную тюрьму Гаити в Порт-о-Пренсе и выпустили несколько сотен содержавшихся в ней заключенных, сообщает местный новостной портал Gazette Haiti.
Как сообщает издание, о пострадавших и жертвах нападения не известно, охрану тюрьмы после освобождения заключенных отпустили, передает ТАСС. Gazette Haiti сообщает, что банды атаковали тюрьму в момент отсутствия в стране премьер-министр республики Ариэля Анри, который в Кении договорился об отправке миротворческого контингента в Гаити для борьбы в вооруженными группировками.
Ранее протестующие против роста насилия в отношении правоохранителей в Гаити десятки полицейских атаковали резиденцию премьер-министра страны Ариэля Анри в Порт-о-Пренсе.