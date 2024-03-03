Казалось бы, Берлину пора остановиться. «Северные потоки» взорваны их ближайшими союзниками, на Украине реальных перспектив нет, экономика в жесточайшей рецессии, промышленность переезжает в США, а без неё и кооперации с Россией немецкое благосостояние невозможно. Но нет. Вместо того, чтобы спокойно отнестись к объединению русских и тем самым отдать долг России за 1990 год, Берлин пытается придумать, как взорвать «Крымский мост» с помощью ракет Taurus.14 комментариев
Израильские военные провели масштабные рейды на Западном берегу Иордана
Израильские военные провели масштабные рейды на Западном берегу Иордана и атаковали город Тулькарм
Израильские военные провели в ночь на 3 марта ночью масштабные рейды в лагерях беженцев на Западном берегу реки Иордан.
Значительные силы израильских военных были направлены на штурм города Тулькарм, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Jazeera.
Отмечается, что рейды прошли в лагерях беженцев Калькилия и Аль-Арруб.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что израильские рейды против палестинцев на Западном берегу реки Иордан – это серьезные события.
По его словам, операция на зачистке Рафаха, где находятся беженцы из сектора Газа, готовится накануне месяца Рамадан.