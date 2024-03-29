Катастрофичность мышления, раздувающая любой риск до угрозы жизнеспособности, сама становится барьером – в том чтобы замечать возникающие риски, изучать их природу, причины возникновения, и угрозой – потому что мешает искать решения в неповторимых условиях сегодняшнего дня.6 комментариев
Россия выслала молдавского дипломата в ответ на недружественные действия
МИД России выразил протест послу Молдавии в ответ на недружественные действия Кишинева
Министерство иностранных дел Российской Федерации вызвало посла Молдавии в России Лилиана Дария и объявило ему о высылке одного из сотрудников молдавского посольства в качестве ответной меры на недавние недружественные шаги Кишинева в отношении российской дипмиссии, сообщили в МИД России.
Послу Молдавии также заявлен протест в связи с высылкой российского дипломата и недопуском делегации России на сессию конференции продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), которая пройдет в Кишиневе 14–17 мая. Дарию вручена нота о том, что Россия объявляет персоной нон грата сотрудника посольства Молдавии в России, следует из сообщения на сайте МИД России.
Послу Молдавии указано, что Кишинев намеренно злоупотребляет статусом страны-хозяйки и откровенно политизирует деятельность ФАО. В МИД России подчеркнули, что самоуправство молдавских властей «грубо нарушает взятое ими обязательство обеспечить равное участие всех государств-членов в этом мероприятии ООН».
Ранее российский дипломат, которого МИД Молдавии объявил персоной нон грата после проведения выборов президента России, покинул страну.